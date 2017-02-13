5 ярких любовных романов в истории Чехии

В чешскую историю вошли многие истории любви, которые до сих пор вдохновляют писателей, режиссеров и композиторов. Ко Дню всех влюбленных мы вспомнили 5 интересных романов, связанных с Чехией.

Либуше и Пржемысл

Самая первая история любви на территории Чехии связана с легендарной вышеградской правительницей и праматерью чешских королей – Либуше. Ее жизнь подробно описана в «Чешской хронике» Козьмы Пражского (начало 12 века) и многих других литературных и художественных произведениях.

Либуше была мудрой правительницей, которая справедливо рассуживала споры между людьми. Но со временем подданным стало не нравиться то, что ими правит женщина. Однажды один из старост, обиженный ее решением не в свою пользу, заявил, что женщина не может рассудить людей справедливо.

Тогда Либуше отправила послов со своим конем за горы к реке Билине – за будущим князем. Княгиня приказала им идти, пока конь не остановится возле мужчины по имени Пржемысл, который станет им хорошим князем, а его потомство будет править этой страной веками. Либуше намекнула, что коню хорошо известен этот путь, так как он не раз по нему ходил. Предполагают, что Пржемысл был любовником Либуше, поэтому она сама ездила к нему по ночам.

Йосеф Матхаусер, Свадьба Либуше и Пржемысла.

Послы действительно нашли Пржемысла и позвали его на княжеский трон, Либуше вышла за него замуж и дала начало королевскому пржемысловскому роду. От Пржемысла Либуше родила троих сыновей.

Кроме своей необычной истории любви Либуше прославилась предсказаниями. Именно она описала место для строительства будущей Праги и даже предложила название города.

Рассказать историю жизни Либуше в художественной форме в 19 веке попробовал Алоис Йирасек в «Старых повестях чешских». Либуше стала главной героиней трагедии Франца Грильпарцера «Праматерь» и оперы Бедржиха Сметаны.

Ольдржих и Божена

Ольдржих и Божена – чешские Ромео и Джульетта, только со счастливым концом. Пикантность истории заключается в том, что чешский князь Ольдржих (1012-1034) из династии Пржемысловцев женился на простой деревенской девушке Божене. При этом у него уже была жена Юта немецкого происхождения, которая не могла родить ему наследника.

По легенде, Ольдржих отправился на охоту и, возвращаясь обратно, неожиданно встретил в одной из деревень красавицу Божену, которая стирала белье у родника. Князь страстно влюбился в девушку с первого взгляда и сделал ее своей второй женой. Божена родила ему будущего князя Бржетислава, которого прозвали «Чешским Ахиллесом». По мотивам этой истории снят фильм «Ольдржих и Божена» (1985 г.).

Франтишек Женишек, Ольдржих и Божена.

Пржемысл Отакар II и Агнесса

Первой известной любовницей короля, которая вошла в чешскую историю, стала Агнесса (род. около 1236 г.). Для середины 13 века эта девушка была невероятно прогрессивной. Она носила непривычную для того времени короткую стрижку, как паж.

Агнесса была придворной дамой Маргариты фон Бабенберг – австрийской герцогини, на которой женился чешский король Пржемысл Отакар II (1233-1278 гг.). На момент брака жениху не было и 20 лет, а невеста разменяла пятый десяток.

Маргариту считали бесплодной и не ждали от нее королевского потомства, но она приписывала бесплодность Пржемыслу. Тогда он попросил ее предоставить ему на год одну из своих придворных дам, чтобы проверить потенцию. Пожилая королева согласилась и выбрала для супруга свою любимую даму – очаровательную Агнессу, в которую молодой король страстно влюбился. В первый же год любовница родила Пржемыслу сына Николая, а затем еще трех дочерей, после чего позор бесплодия лег на Маргариту.

Отношения короля и его любовницы были хорошо известны в обществе. Предполагают, что Агнесса даже сопровождала его на торжественных мероприятиях вместо стареющей Маргариты. После развода с пожилой королевой Пржемысл женился на молодой принцессе Кунгуте, и Агнесса вынуждена была покинуть двор вместе с Маргаритой.

Пржемысл Отакар II

Карл IV и Елизавета Померанская

Елизавета Померанская была последней женой чешского короля Карла IV. Он женился на ней примерно через год после смерти своей третьей жены Анны Свидницкой: в первую очередь с дипломатическими целями. Карл IV к тому времени уже прославился своими политическими браками. Свадьба с Елизаветой, которая прошла 21 мая 1363 года в Кракове, помогла ему безболезненно избавиться от оппозиции. Елизавете на то время было 16 лет, Карлу – 47.

Последний брак принес Карлу больше, чем решение политических проблем. От своих предшественниц Елизавета отличалась во всех отношениях. Ее описывали как целеустремленную, сознательную и энергичную женщину с отличным здоровьем. Елизавета стала самой плодовитой супругой Карла IV: за годы их брака она успела родить королю 4 сына и 2 дочери: больше, чем его предыдущие жены вместе взятые.

По сведениям историков, брак между Карлом и Елизаветой был гармоничным, несмотря на разницу в возрасте. В 1371 году Карл IV серьезно заболел, и Елизавета прошла пешком от Карлштейна до собора св. Вита в Праге, чтобы помолиться за его здоровье, и принесла с собой ценные дары. Ее искренняя любовь к Карлу стала сюжетом для многих художественных произведений (например, «Ночь на Карлштейне»).

Елизавета Померанская

Иоганн Вольфганг Гете и Ульрика фон Леветцов

Чехия стала местом, где родилась еще одна известная во всем мире история любви. Великий немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете, который часто отдыхал в Мариенбаде (современный курорт Марианске-Лазне), встретил здесь свою последнюю любовь. Это была молодая красавица Ульрика фон Леветцов.

На момент встречи Ульрике было всего 17 лет, а Гете – 72. Стареющий поэт воспылал к девушке юношеской страстью и спустя два года даже попросил ее руки. Ульрика отказалась, что Гете переживал очень тяжело. Свою боль от отказа он выразил в «Мариенбадской элегии», которую Ульрика увидела только после смерти поэта.

Возлюбленная поэта никогда не подтверждала тот факт, что между ней и Гете был роман. Свой отказ выходить за него замуж она объясняла нежеланием вступать в брак в принципе. По-видимому, Ульрика не лукавила: она дожила до 95 лет и так и не вышла замуж.

Историю любви Гете и Ульрики фон Леветцов описал в своем романе «Любящий мужчина» Мартин Вальзер.

Ульрика фон Леветцов, 1821. Автор: Анонимный автор - [1], Общественное достояние, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3623369