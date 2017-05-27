Оригинальные достопримечательности Чехии: Госпиталь Кукс, или чешский Версаль

В последнее время о барочном комплексе госпиталя Кукс и его невероятной реставрации пишут и говорят все больше. После того как комплекс принес Чехии первого «Оскара» в области архитектуры, желающих посмотреть на него стало еще больше. И не зря. Мы расскажем, что это за достопримечательность, какие экскурсии здесь можно посетить и сколько это стоит.

Барочный госпиталь Кукс находится в одноименном поселке неподалеку от городка Яромнерж. Хотя его уже называют чешским Версалем, пока он не пользуется такой широкой славой, как, например, некоторые пещеры и замки Чехии. Но интерес туристов к красивейшему комплексу, окруженному живописной природой, растет.

В 2015 году Кукс открылся посетителям после капитальной реставрации – в новом облике. Госпиталь настолько преобразился, что удивил даже экспертов. Специалисты бережно отреставрировали не только обветшалое здание, но и прилегающие к нему сады.

Комплексный подход к реставрации этой достопримечательности Чехии высоко оценили на престижных конкурсах. Благодаря Куксу Чехия впервые получила гран-при архитектурного «Оскара» – Europa Nostra.

фото: https://www.hospital-kuks.cz/

Когда появился госпиталь Кукс

Основатель всего барочного комплекса в живописной долине реки Эльбы – граф Франтишек Антонин Шпорк (1662-1738). Он был старшим из четырех детей генерала Иоганна Шпорка, который за свои военные заслуги получил титул графа и большое имение. Не имея аристократического происхождения, Франтишек всегда стремился завоевать уважение среди высших слоев общества. Вероятно, поэтому он и превратил Кукс в остров барочного искусства. Это был образ идеального мира, в котором кроме графской резиденции и домов отдыха для гостей построили монастырь и благотворительный госпиталь для бедных людей и военных.

При жизни Шпорка Кукс стал прославленным общественным центром, куда съезжалась шляхта, образованные люди и художники со всей Европы. Позднее госпиталь стал излюбленной целью путешественников благодаря богатой коллекции барочных скульптур.

фото: https://www.hospital-kuks.cz/

Летняя резиденция графа превратилась в настоящий курортный комплекс. Сейчас, гуляя по тихому саду вдали от цивилизации, сложно поверить, что раньше здесь проходили пышные праздники, а из фонтанов текло вино. О бывалой славе Кукса теперь напоминает крупнейшая галерея барочных скульптур под открытым небом. Всю эту коллекцию собрал Шпорк – страстный любитель искусства.

Однако Шпорк не был исключительно гедонистом: он стремился сделать что-то полезное для людей. Напротив комплекса граф приказал построить госпиталь для местной бедноты и военных ветеранов. Также здесь построили костел Наисвятейшей Троицы и Вертеп Брауна. Интересно, что сам госпиталь начал работать уже после смерти своего основателя – в 1744 году, когда сюда пришли братья милосердия. Свою роль он исполнял до 1938 года. Сейчас госпиталь принадлежит государству, поэтому он доступен для обшественности. С 1995 года комплекс считается национальной культурной достопримечательностью Чехии.

фото: https://www.hospital-kuks.cz/

Какие экскурсии предлагает госпиталь Кукс

В комплексе можно посетить 4 типа экскурсий:

- комплекс госпиталя,

- могила Шпорка;

- история аптек;

- история лекарственного производства.

Главная экскурсия по госпиталю

На этой экскурсии можно увидеть внутренние интерьеры госпиталя Кукс, включая главный зал больницы, костел Наисвятейшей Троицы, в котором расположена могила графа, и барочную аптеку «У гранатового яблока». Экскурсоводы рассказывают об истории и строительстве госпиталя, личности Франтишка Антонина Шпорка и изначальной цели комплекса – деятельности братьев милосердия.

Продолжительность экскурсии: 70 минут:

Стоимость входного билета: 100 крон полный, 50 крон льготный, детям до 6 лет бесплатно

фото: https://www.hospital-kuks.cz/

Могила Шпорка

В усыпальнице в костеле Наисвятейшей Троицы вы познакомитесь с историей похороненных членов рода Шпорков: от основателя рода генерала Яна Шпорка (1595-1679) до Катержины Свиртс-Шпорковой (1805-1945). Осмотреть могилу можно и в рамках основной экскурсии по госпиталю.

Продолжительность отдельной экскурсии займет 15 минут. Стоимость одного полного билета – 30 крон.

3. История аптек

Экспозиция Чешского фармацевтического музея представляет развитие лекарств от эпохи барокко до 20 века. Здесь можно увидеть коллекцию растительных, минеральных и химических лекарств, включая очень редкие и занимательные экспонаты. Гостям даже предлагают попробовать себя в роли аптекаря и попытаться изготовить свое лекарство и выписать рецепт самостоятельно.

Продолжительность экскурсии составит 35 минут, стоимость билета для взрослых – 40 крон.

фото: https://www.hospital-kuks.cz/

4. История производства лекарств

Новая экспозиция Чешского фармацевтического музея показывает, как изготавливали лекарства: от аптек до промышленного производства на заводах. Вы увидите всевозможные приборы, рецептуры, баночки для лекарств и многое другое. Посетить эту экскурсию можно без экскурсовода в любое время в часы работы комплекса.

Стоимость билета для взрослых – 30 крон.

фото: https://www.hospital-kuks.cz/

Как добраться до госпиталя Кукс

Добраться до Кукса из Праги можно на автобусе, из Градец-Кралове сюда ходят поезда. Удобнее всего ехать на автомобиле: парковка находится на противоположном берегу реки Эльбы в населенном пункте Кукс. Отсюда можно за 15 минут дойти через долину до самого госпиталя, который виден уже с парковки. Учтите, что на холм нужно будет подниматься. Стоимость парковки автомобиля – 50 крон, автобуса – 150 крон.

Где можно поесть

Прямо возле госпиталя открыто новое кафе – Hospoda Na Sýpce, а в подвальном помещении открыта винотека «Галерея чешских вин». Также можно посетить ресторан Baroque на набережной под комплексом и два кафе в самом поселке Кукс.

фото: https://www.hospital-kuks.cz/

Когда ехать

Туристический сезон в 2017 году начался с 1 апреля. Теперь госпиталь Кукс открыт ежедневно, кроме понедельника (на летних каникулах он будет работать каждый день). Экскурсии работают и по государственным праздникам. Летний сезон закончится в воскресенье, 29 октября.

Касса госпиталя Кукс работает с 9:00 до 17:00, в это же время проходят и экскурсии. Время начала отдельных экскурсий и интервалы между ними определяет кассир. Последняя экскурсия по всем маршрутам начинается максимум в 17:00.

Более подробно об экскурсиях можно почитать на сайте комплекса.

Вдохновляющее видео (снято до реставрации)