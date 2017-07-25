7 рекордов Чехии, которыми можно гордиться

Чехия – относительно небольшая страна, но по некоторым показателям она стала лидером в Европе и даже во всем мире. Предлагаем узнать о 7 рекордах, которыми может гордиться каждый житель Чехии, Моравии и Силезии.

1. Библиотеки

В Чехии самая густая сеть общественных библиотек в мире. Если в среднем по Евросоюзу приходится 1,3 библиотеки на 10 000 человек, то в Чехии – 5,1 библиотеки. По этому показателю Чехия в 10 раз обгоняет США. Всего в стране больше 5000 общественных библиотек. Чехи любят брать книги в библиотеках: услугой пользуется 92% населения. Страна вошла в топ-10 в мире по количеству любителей чтения.

Почитайте о самых красивых библиотеках Чехии.

2. Смотровые площадки

Чехия занимает первое место в мире в категории смотровых площадок. В стране их насчитывается почти 500: практически каждый год открываются новые оригинальные площадки. Чехия лидирует по числу смотровых площадок на одного жителя и по отношению к площади государства. Большинство из них выстроили благодаря европейским дотациям.

Почитайте о самых необычных смотровых площадках в чешских горах.

Дорожка в облаках в Крконоше, Фото: Stezkakrkonose.cz

3. Мак

По выращиванию пищевого мака Чехия вместе с Турцией разделяет мировое первенство. В 2016 году маком в Чехии было засажено 35,5 тысячи гектаров. Большинство собранного мака идет на экспорт: в первую очередь в Россию, Австрию и Германию. Чешский мак используется именно для продуктов питания. По выращиванию фармацевтического мака, который отличается более горьким вкусом и более высоким содержанием морфина, в мире лидирует Афганистан.

4. Виниловые пластинки

В 90-е годы закончилось массовое производство популярных виниловых пластинок, место которых заняли компактные диски. Позднее их сместил формат MP3 и его проигрыватели. Многие люди стали жаловаться, что с технологическим прогрессом качество звука снизилось. Поэтому виниловые пластинки снова вошли в моду. Это пришлось на руку компании GZ Media, которая находится в Лоденице под Прагой. Именно эта чешская компания является крупнейшим производителем виниловых пластинок в мире. В 90-е годы она одна из немногих не прекратила своего производства. Сейчас в ней работает 1650 человек, и еще 100 сотрудников трудится в отделении в США.

5. Аквариумные рыбки

Чехи – крупнейшие экспортеры аквариумных рыбок в Европе. Кроме того, Чехия вместе с Сингапуром удерживают мировое лидерство в этой области. Чешские разводчики рыбок экспортируют их, в основном, в Германию, Францию и Италию. Рыбки из Чехии пользуются очень высоким спросом во многом благодаря их приемлемой цене. Наиболее популярны у покупателей традиционные виды рыбок (павлиний глаз, неонки, анциструсы и др.).

6. Нановолокно

Чехия подтвердила репутацию мирового лидера по исследованиям и производству нановолокна на конференции конца 2016 года в США. Хотя в большинстве случаев науку не удается объединить с промышленным производством, в Чехии с этим аспектом нет никаких проблем.

7. Кремация

Чехия третья в мире (за Японией и Гонконгом) и первая в Европе по количеству погребений способом кремации (75% всех погребений). Наиболее востребована кремация в крупных городах: в Праге кремируют 95% умерших. В Чехии работает 27 крематориев, что является самым большим числом по отношению к количеству населения в мире. Этот тренд связан с низкой долей религиозных людей в Чехии. В областях, где процент верующих выше (например, в Южной Моравии), кремация востребована меньше.

Еще несколько поводов для гордости Чешская компания AVAST является вторым крупнейшим производителем компьютерных антивирусных программ в мире. Ее опережает только компания Symantec. По результатам исследований группы экспертов из организации Institute for Economics and Peace, Чехия занимает 6-е место по уровню безопасности в мире. Согласно данным агентства Internations, Чехия – вторая лучшая страна в мире для жизни иностранцев сразу после Финляндии. По информации некоммерческой организации Social Progress Imperative и компании Deloitte, Чехия занимает 22-е место в мире по гражданскому развитию.

По материалам irozhlas.cz