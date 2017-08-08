7 рекордов, за которые Чехии должно быть стыдно

Советская система детских домов, рак, алкоголизм, клещевой энцефалит и другие сомнительные достижения: в этом материале вы узнаете об отрицательных рекордах Чехии.

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Недавно мы рассказали о семи положительных рекордах Чехии, которыми могут гордиться все ее жители. В этом материале вы узнаете о других рекордах, которые, скорее, вызывают грусть. Предлагаем вашему вниманию список из семи областей, по которым Чехия оказалась одной из худших стран в Европе. Отрицательные рекорды Чешской Республики собрали аналитики новостного ресурса iROZHLAS.cz.

1. Детские дома

Чехия – последняя страна в Европе, которая может отправлять в детские дома детей до 3 лет. Из-за этого Чехию долгое время критикуют, так как здесь при выборе, куда отправить ребенка в сложной ситуации – в приемную или родную семью либо в детский дом – отдают предпочтение последнему. По словам министра труда и социальных дел Михаэлы Марксовой, в стране до сих пор функционирует «старая советская система» детских домов.

2. Рак поджелудочной железы и почек

Согласно европейской статистике, Чехия занимает первое место по количеству людей с раком поджелудочной железы и почек. По мнению ученых из Масарикова университета, которые изучали связь между питанием и самыми распространенными болезнями в отдельных странах, причиной этого является злоупотребление пивом. Также чехи часто болеют раком толстой и прямой кишки и желчного пузыря. Ученые говорят, что главной причиной этого является частое употребление алкоголя и нездоровое питание.

3. Алкоголизм

Чехия занимает шестое место в мире, третье в Европе и второе в Евросоюзе по употреблению алкоголя. По употреблению пива Чехия уже долгое время является мировым лидером. Ученые из Масарикова университета назвали питье пива самым деструктивным фактором в питании чехов – намного более опасным, чем употребление любых пищевых продуктов. По словам Павла Грасгрубера, который руководил исследованиями в Масариковом университете, алкоголь «практически разрушает внутренние органы чехов и приводит к широкому распространению ожирения».

4. Клещевой энцефалит

Еще одним первенством жители Чехии, Моравии и Силезии тоже не могут похвастаться. Но никто не виноват в том, что Чехия стала эндемической областью (ограниченной областью, где инфекционное заболевание распространяется без влияния извне) распространения клещевого энцефалита. За последние 40 лет здесь зарегистрировали 25% всех заболеваний клещевым энцефалитом в Евросоюзе. Однако если бы против клещевого энцефалита сделало прививку хотя бы больше 20% населения страны, Чехия не занимала бы по числу заболеваний первое место в Евросоюзе.

Подробнее о том, как бороться с клещами в Чехии.

5. Мобильный интернет

О ценах на мобильный интернет много говорили в начале этого года. Вместе с Грецией, Мальтой, Болгарией и Венгрией Чехия разделяет первые места по стоимости мобильных услуг в Евросоюзе. Поэтому неудивительно, что Чехия заняла последнее место в ЕС по количеству пользователей мобильного интернета. Некоторые источники называют причиной этого и плохое покрытие, из-за которого во многих местах республики работает только устаревший медленный интернет EDGE.

6. Зарплаты учителей

Чешские учителя начальных и средних школ получают самые низкие зарплаты среди всех развитых стран. Согласно статистической информации, средняя зарплата преподавателя начальной и средней школы в Чехии в прошлом году составила 29 882 кроны. Если бы с таким же образованием учитель работал в другой государственной сфере, то получал бы на 20% больше.

7. Курение марихуаны

По курению марихуаны среди взрослого населения Чехия не достигает даже среднего уровня по Евросоюзу. Однако вместе с Францией Чехия стала лидером по курению марихуаны среди молодежи. По данным Специализированного центра по борьбе с наркотиками и наркозависимостью, каждый пятый житель Чехии от 15 до 34 лет пробовал марихуану. Это почти в два раза больше, чем средний уровень по Евросоюзу. При этом интерес к марихуане среди чешской молодежи продолжает расти.

Еще несколько отрицательных достижений Чехии Чехия занимает второе место с конца в Евросоюзе по равенству в зарплатах женщин и мужчин. Каждый седьмой житель Чехии страдает лишним весом. Хуже Чехии по этому показателю в Европе только Великобритания, Эстония, Венгрия, Литва и Мальта. Чехи используют слишком много соли. Еще больше соли в Европе едят только жители Македонии и Венгрии. При этом излишнее употребление соли приводит к серьезным болезням сердца и сосудов. В Чехии плохая ситуация со смогом. Вместе с Болгарией, Польшей и Словакией Чехия относится к государствам с худшим качеством воздуха в Европе. Чехи не отличаются щедростью. В рейтинге, изучающем, сколько денег люди выделяют на благотворительность, сколько времени проводят за волонтерством и как часто помогают чужим людям в нужде, Чехия заняла 121-е место из 140 стран мира.

По материалам iRozlas.cz