Подборка нестандартных идей: Чем заняться в Чехии этой осенью

Отдых в Чехии – это не только рестораны, музеи и бесконечные пивоварни, но и множество нестандартных развлечений. Рассказываем о том, что интересного можно сделать в Чехии в осенние месяцы.

Как вы хотите провести эту осень в Чехии? Хандрить на диване, прятаться в офисе и доме от дождя или в полной мере насладиться жизнью? Мы уверены, что вы выбираете последний вариант, поэтому собрали несколько идей, как можно разнообразно провести время в осенние месяцы. Вдохновляйтесь!

Отправиться в автопробег по Европе

Осень – замечательное время для путешествий на автомобиле. Даже если у вас нет собственной машины, это не проблема. Арендуйте комфортный для вас автомобиль, соберите компанию и поезжайте по живописным маршрутам. Осенние пейзажи в европейских странах очень красивы, а изнуряющей духоты уже нет.

Где же арендовать автомобиль? Если вы живете в Праге, то рекомендуем обратиться в отличный сервис проката автомобилей RUNWELL, который работает в городе уже 10 лет. В автопарк входят машины разных классов: экономичные, стандартные, с крупным багажником и салоном – для семейных путешественников, спортивные – для любителей скорости, кроссоверы – для поездок по сложным дорогам. Вы можете отправиться в автопутешествие по Европе или Чехии вдвоем, семьей или целой группой друзей. Это будет экономично и весело.

Офис RUNWELL rent a car находится всего в 100 метрах от Вацлавской площади: прямо напротив Государственной оперы и в 100 метрах от Главного вокзала.

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Искупаться в вине или пиве

Когда жаркие дни уже позади, а на улице становится прохладно и пасмурно, можно поднять себе настроение королевской SPA-процедурой. Неподалеку от станции метро Hradčanská в Праге спрятался уютный SPA-центр – Lázně Pramen. Журналистки нашей редакции лично приходили тестировать, каково это: нежиться в дубовой ванне, наполненной пивом или вином, и еще и пить эти напитки во время процедуры. Девушки остались в полнейшем восторге, поэтому теперь мы смело рекомендуем такой вид отдыха нашим читателям.

По словам владелицы салона Ольги Некрасовой, винные и пивные ванны очень полезны: они тонизируют, омолаживают и расслабляют. К тому же это весело и необычно: хороший вариант для девичника, романтического вечера или просто встречи с подругой.

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«Перезагрузиться» на военном сафари

Хотите провести выходные активно, выплеснуть накопившуюся усталость и почувствовать невероятный прилив адреналина? Поезжайте в крутейший комплекс Military Safari неподалеку от Праги (Миловице). Здесь можно пострелять из разных видов боевого оружия, покататься на БМП или танке, поучаствовать в увлекательной военно-патриотической игре. Экстремальных развлечений в комплексе очень много, а для уставших, голодных, но очень довольных гостей работает полевая кухня и классическая чешско-словацкая корчма, где можно вкусно поесть.

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Потусить в ночном клубе

Пусть это и не самый нестандартный вариант времяпрепровождения, зато проверенный и популярный. Осенью один из самых стильных клубов Праги – Fashion Club – предлагает насыщенную программу. Клуб приглашает на тематические вечеринки с музыкой в разных стилях от лучших диджеев. И никакая погода не станет помехой вашему отдыху и хорошему настроению.

Оторваться на концерте «Ленинграда»

4-го октября в Праге будет зажигать группировка «Ленинград», которой в этом году исполняется уже без малого 20 лет! Музыканты отыграют в Праге юбилейную программу: в нее войдут как старые и любимые хиты, так и новые синглы, которые уже собрали миллионы просмотров на Youtube.

Купить билет на концерт группировки «Ленинград» можно на портале tickets.420on.cz в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420

Насладиться высоким искусством балета

Если душа просит культурного и красивого отдыха, не пропустите восхитительный, изящный и красочный балет по мотивам вневременной драмы Шекспира «Ромео и Джульетта» в исполнении одной из лучших московских балетных трупп.

«Музыка балета Прокофьева – одна из самых великих партитур, которые только знает история музыки. Это сюжет и музыка на все времена, понятные всем без исключения – даже тем, кто придет на балет впервые в своей жизни. Пьеса Шекспира очень современна, все ее персонажи достойны любви. Но торжество вражды над любовью приводит к трагедии. Современным людям есть над чем задуматься», – рассказывает известный хореограф Наталья Касаткина.

Купить билет на балет «Ромео и Джульетта» можно на портале tickets.420on.cz, а также в редакции 420on.cz по адресу Václavské náměstí 813/57 или по телефону +420 774 280 420

До воскресенья, 10-го сентября, билеты всех категорий через сервис tickets.420on.cz продаются со скидкой: все по 950 крон.

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Узнать много интересного о чешской архитектуре

В октябре в Праге и других городах Чехии будут проходить бесплатные экскурсии по интересным и необычным зданиям в рамках фестиваля «Дни архитектуры». Среди объектов, которые можно будет посетить, будут как старинные, тайные и забытые здания, так и новейшие, полные новых технологий и составляющие новые доминанты городов сооружения. Программа фестиваля действительно богатая. Акции пройдут более чем в 60-ти городах и поселках по всей Чехии.

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Научиться готовить кофе, как бариста

14-15 октября 2017 года в пражском Кампусе на Гибернской состоится шестой фестиваль Prague Coffee Festival. Любителей кофе ждут полезные мастер-классы, интересные лекции, дегустации и многое другое. Для детей – развлекательная программа. На этом фестивале вы можете узнать разные секреты приготовления кофе от профессиональных бариста, разобраться в его сортах и ароматах и многому научиться.

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Изучить судьбы русских эмигрантов в Праге

До 29-го октября в летнем замке Letohrádek Hvězda в Праге будет проходить выставка, посвященная феномену межвоенной волны эмиграции из бывшей Российской империи. Выставка будет разделена на несколько тематических округов, в каждом из которых посетители смогут не только проследить судьбы отдельных представителей художественной, литературной и интеллектуальной жизни эмиграции, но и узнать о появлении и деятельности эмигрантских организаций, объединений и сообществ.

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Читайте наши регулярные подборки событий на выходные и проводите время разнообразно! Осенью в Праге проходит действительно много культурных, развлекательных и спортивных мероприятий, на которые стоит сходить!

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