Рождественские ярмарки в Чехии: Куда стоит сходить и что купить

В Праге уже открылись первые рождественские ярмарки. Рассказываем, на какие праздничные рынки стоит сходить и что интересного можно купить в столице и других городах Чехии.

Перед Рождеством Прага превращается в сказку наяву: ярко горят гирлянды, в воздухе витают ароматы глинтвейна и жареных каштанов вперемешку со сладким миндалем и трделниками. Повсюду стоят палатки с елочными украшениями, сладостями и изделиями народного промысла. В этом материале мы расскажем о том, какие рождественские рынки Чехии обязательны к посещению и что стоит на них пробовать и купить.

Прага

Осенью 2017 года американское издание U.S News & World Report присудило столице Чехии заслуженное первое место в категории «Лучшее рождественское направление». Тем самым Прага оставила привычных фаворитов – Вену, Нью-Йорк и Лондон – позади.

Первый рождественский рынок в столице открылся на Площади Мира (Náměstí Míru). Работать он будет каждый день, включая выходные, с 20 ноября по 24 декабря, с 10:00 до 19:00. Площадь уже окутана запахом сладкого жареного миндаля, который, как поделились с 420on.cz продавцы Мария и Дагмар, каждый день продают по 7-8 килограммов.

«В основном берут кулёчки на развес, но некоторые приобретают килограммовые подарочные наборы», – рассказывают девушки, предлагая прохожим попробовать угощения.

Не забыли организаторы рождественских рынков и о благотворительной части – на Площади Мира свои программы и изделия представят общественные организации, помогающие нуждающимся.

«Покупая их товар, люди поддерживают хорошую идею и оказывают помощь тем, у кого в жизни было меньше счастья, чем у нас», – комментирует фирма LCA (České trhy), которая занимается организацией праздничных рынков на крупных площадях столицы Чехии.

Самые известные рождественские рынки Праги находятся на Староместской (Staroměstské náměstí), Вацлавской (Václavské náměstí) и Тыловой (Tylovo náměstí) площадях, а также на Площади Республики (náměstí Republiky) и Пражском Граде (Pražský Hrad). Первые две площади власти города сейчас активно украшают и готовят к торжественному открытию 2 декабря. Тогда же на Староместской площади зажжётся главная елка страны.

На Тыловой площади рождественский рынок открылся 23 ноября, на Пражском Граде – в пятницу, 24 ноября, а на Площади Республики – в субботу, 25 ноября. Все они проработают до 24 декабря.

На пражских рождественских рынках будет насыщенная культурная программа, состоящая из выступлений музыкантов, хористов и танцевальных коллективов,. Для детей проведут мастер-классы по изготовлению поделок. Кроме этого, посетители смогут увидеть настоящий рождественский вертеп с осликами, пони и ягнятами, которых можно будет покормить с рук.

Брно

В крупнейшем городе Моравии также проходят красивые рождественские ярмарки. Кроме традиционной еды, в палатках будут продаваться деликатесы для вегетарианцев и людей, страдающих непереносимостью глютена.

На Площади Свободы (náměstí Svobody) 24 ноября зажгли главную городскую ёлку. Каждый день жителей и гостей города ждут музыкальные концерты, мастер-классы по изготовлению рождественских венков и световое шоу. Также в Брно запустят специальный рождественский ретро-трамвай, украшенный гирляндами.

Интересные рождественские рынки пройдут на Доминиканской (Dominikánské náměstí), Моравской площадях (Moravské náměstí) и на Овощном рынке (Zelný trh).

Оломоуц

Ещё один город Моравского края. Посетить его в предрождественское время – прекрасная идея для хорошего времяпрепровождения. Украшенный гирляндами, Оломоуц похож на сказочный городок, в котором всем уютно и радостно.

С 23 ноября по 24 декабря жителей и гостей города будут развлекать музыкальные группы. В некоторых из них состоят подопечные детского дома, которые обязательно исполнят фольклорные композиции и известные рождественские хиты. Музыкальная программа рассчитана на каждый день работы рождественских рынков.

Особой популярностью на местных рынках пользуются нюренбергские пунш и вино, которых насчитывается целых 10 видов. Попробовать эти напитки, которые известны в Чехии своим качеством, можно только в Оломоуце. Стаканчиком такого глинтвейна обычно согреваются после активного катания на коньках на бесплатном городском катке, который уже открыт для посещения.

Что пробовать и покупать?

Это главный вопрос, который встает перед покупателями. Ассортимент на чешских рождественских рынках большой, от яркости красок разбегаются глаза.

«Рынки предлагают типичные для Рождества продукты: изделия из овечьей шерсти и минералов, керамические вертепы, стеклянные фигурки эльфов и фей, елочные игрушки, текстиль с ручной росписью, рождественские пряники», – рассказывает фирма LCA.

Совет о том, что пробовать из гастрономического отдела, дают организаторы рождественского рынка на Площади Мира:

«Обязательно попробуйте теплые вафли и блины, медовину, Виноградский рождественский пунш и “котелковый” гуляш».

Рождественские кружки в этом году будут декорированы изображениями известных чешских достопримечательностей. Обратите внимание на мыло из душистых трав, изготовленное на основе натуральных ингредиентов, изделия из полудрагоценных камней, деревянные игрушки и украшения ручного производства. Все перечисленное продается также в праздничных упаковках, так что подойдет в качестве рождественского сувенира.

Предрождественский период в Чехии – время волшебства в городах, семейного единения и ожидания чудес. 420on.cz желает своим читателям насладиться рождественской атмосферой и открыть что-то новое и интересное на чешских ярмарках.