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Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов

Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов

Maria Rogatneva 119 0
На сервисе tickets.420on.cz вы найдете список самых масштабных и интересных русскоязычных мероприятий Праги и Чехии. На каждое из них можно будет купить электронный билет.
Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов

В Праге и других городах Чехии каждый месяц проходят концерты, шоу и образовательные мероприятия на русском языке. Но до сих пор не существовало ни одной площадки, где можно было бы посмотреть практически все события и купить на них билеты. Чтобы упростить жизнь русскоязычной публике, пражский информационный портал 420on.cz создал собственный сервис продажи билетов – tickets.420on.cz.

 

Чем удобен новый сервис для жителей и гостей Чехии?

Это первая площадка на русском языке, на которой будут представлены концерты русскоязычных исполнителей в Праге и других чешских городах. Каждый желающий может купить электронный билет онлайн, не выходя из дома, и получить его по электронной почте.

 

Также при сервисе будет работать поддержка по телефону +420 774 484 598

 

«Нам самим давно не хватало такого сервиса, где можно было бы приобрести билеты на концерты известных нам исполнителей. Ходить по кассам, искать возможности покупки билетов на разных сайтах не очень удобно. Все это требует времени, усилий. Вот мы и решили создать функциональный сервис для русскоязычных жителей Праги. Он будет удобен и для туристов, которые не знают чешского языка», – прокомментировала специалист по работе с клиентами портала 420on.cz Ольга Бузанова.

Сервис tickets.420on.cz гарантирует безопасность и достоверность билетов, а также обеспечивает организацию оплаты и зачисление средств на счет продавца.

 

Если вы проводите культурное мероприятие в Чехии и хотите привлечь русскоязычную аудиторию напишите нам на  marketing@420on.cz или позвоните +420 777 831 558
Будем рады предложить вам рекламную кампанию или разместить ваше мероприятие на нашем новом сервисе tickets.420on.cz

 

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Темы
концерт музыка театр кинотеатр билеты Прага Чехия культура
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