Пражский портал 420on открывает новый сервис продажи билетов

В Праге и других городах Чехии каждый месяц проходят концерты, шоу и образовательные мероприятия на русском языке. Но до сих пор не существовало ни одной площадки, где можно было бы посмотреть практически все события и купить на них билеты. Чтобы упростить жизнь русскоязычной публике, пражский информационный портал 420on.cz создал собственный сервис продажи билетов – tickets.420on.cz.
Чем удобен новый сервис для жителей и гостей Чехии?
Это первая площадка на русском языке, на которой будут представлены концерты русскоязычных исполнителей в Праге и других чешских городах. Каждый желающий может купить электронный билет онлайн, не выходя из дома, и получить его по электронной почте.
«Нам самим давно не хватало такого сервиса, где можно было бы приобрести билеты на концерты известных нам исполнителей. Ходить по кассам, искать возможности покупки билетов на разных сайтах не очень удобно. Все это требует времени, усилий. Вот мы и решили создать функциональный сервис для русскоязычных жителей Праги. Он будет удобен и для туристов, которые не знают чешского языка», – прокомментировала специалист по работе с клиентами портала 420on.cz Ольга Бузанова.
Сервис tickets.420on.cz гарантирует безопасность и достоверность билетов, а также обеспечивает организацию оплаты и зачисление средств на счет продавца.