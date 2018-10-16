5 вариантов отдыха класса люкс в Чехии

Кроме стандартных туристических развлечений в Чехии можно найти кое-что совсем другого класса – люкс. Вы можете почувствовать себя настоящим королем или королевой, насладиться видами Чехии с высоты птичьего полета или переночевать в телебашне. Подробнее читайте в нашем материале.

Торжество в замке

Пожалуй, аренда замка – это самое популярное люкс-предложение в Чехии. По всей стране расположено более двух с половиной тысяч замков, и десятки из них вы можете арендовать. Цены начинаются от 100 евро за аренду отдельной части замка для проведения свадебной церемонии и достигают нескольких тысяч евро за аренду целого замка на несколько дней для проведения акции. Самыми популярными замками являются: «Глубока над Влтавой», «Карлштейн», «Конопишите», «Чешский Штернберк», «Мельник», «Орлик», «Рожмберг над Влтавой», «Кршивоклат», «Зиборг». Посмотрите ТОП-5 самых посещаемых замков Чехии и выберите тот, который нравится вам больше всего.

Рестораны со звездами Мишлена

Тот факт, что рестораны с Мишленовскими звездами предлагают высокий уровень кухни, сервис класса люкс и эксклюзивные интерьеры, неоспорим. А сам «Красный путеводитель» является самым известным и влиятельным из всех ресторанных рейтингов на данный момент. В Праге всего три ресторана, отмеченных в Мишленовском Красном гиде: Alcron Restaurant, La Degustation Bohême Bourgeoise и Field Restaurant. Все расположены в историческом центре города и каждый имеет 1 звезду. Стоимость блюд и напитков там разумеется выше среднего, кухня авторская, а атмосфера особенная.

Полеты на частном самолете

Еще один из вариантов вип-отдыха в Чехии – полеты на частном самолете. Средняя цена составляет 6000 крон в час. За дополнительную сумму вы к тому же можете ощутить себя настоящим пилотом и выполнить элементы простого пилотажа. Также есть возможность самостоятельно проработать маршрут и насладиться с высоты птичьего полета живописными видами Чехии. Такие услуги предоставляют несколько компаний по всей стране. В Праге самолет можно арендовать в аэропорту Летняны. В Чехии есть все условия для того, чтобы стать пилотом частного самолета. Главное, правильно выбрать школу авиации.

Spa-процедуры

Самым роскошным из всех spa-салонов в Праге пожалуй является Tamansari Royal Heritage Spa, расположенный по адресу Na Příkopě 14 (Panská 2), Praha 1. Там вы можете почувствовать себя настоящим королем или королевой. Ведь вам окажут не просто стандартные spa-услуги, а проведут настоящий ритуал, который является элитной процедурой для самых искушенных. Его проводят для королев и принцесс в Индонезии уже на протяжении долгих лет. В Tamansari Royal Heritage Spa работают дипломированные специалисты из Индонезии, а маски и кремы готовят только из натуральных компонентов по традиционным рецептам.

Шестизвездочный отель

Помимо ресторана и смотровой площадки в пражской Жижсковской телебашне есть шетизвездочный отель, в котором всего один номер. Его стоимость в сутки составляет 850 евро. В цену кроме комфортабельного номера входит также завтрак в ресторане «Облака», шампанское, фрукты, овощи и цветы. Главная особенность отеля в том, что смотреть на Прагу с 70-метровой высоты вы можете даже из ванной комнаты.

Желаем вам хорошего отдыха в Чехии!