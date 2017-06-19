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Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги

Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги

artyommm 2357 0
Больше всего пражане любят плавать в Подоли, Дивока-Шарка и в бассейне Петынка. Но есть и другие места, куда стоит сходить.
Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги

Лето в Праге в полном разгаре, в жаркие дни хочется освежиться в прохладной воде и отдохнуть в тени на шезлонге. Но морские волны, к сожалению, берега Праги не омывают, а температура воды во Влтаве не располагает к плаванию. Несмотря на это, в чешской столице все равно много мест, где можно искупаться.

Водный стадион Подоли (Podolí)

Водный стадион Подоли в Праге 4 представляет собой огромный спортивный комплекс, который находится на юге чешской столицы со стороны правого берега Влтавы. 

Здесь работает один крытый бассейн 50 м в длину и два открытых – 50 и 33 м. В обоих 50-метровых бассейнах по 8 дорожек для плавания. Посетители могут развлечься, катаясь с большой горки; детям понравится плескаться в лягушатнике. Если не представляете отдыха без сауны, то они тут тоже есть.

 Фото tixik.cz


Бассейн Петынка (Petynka)

В пражском районе Стршешовице большим спросом у жителей пользуется бассейн Петынка. На газоне здесь создан уютный пляж, вода в бассейне всегда качественная и теплая (можно прийти купаться даже в прохладную погоду). Комплекс работает с начала мая и до конца сентября.

 Фото sestka.cz


Бассейн в Дивока-Шарка У Веселика (U Veselíka)

В долине Дивока-Шарка, окруженной высокими скалами, протекает Шарецкий ручей. Он приведет вас прямо к бассейну. В комплексе есть два бассейна, лягушатник, небольшая горка, трамплины, столики для пинг-понга, площадка для волейбола. 

 Фото dolezal7.eu


Водохранилище Джбан (Džbán)

Еще одно приятное место в Шарецкой долине – природное водохранилище Джбан. Добраться сюда можно на общественном транспорте или на машине (есть бесплатная парковка). Посетителей ждут с 8 до 21:00; работают туалеты, души, закусочные и кабинки для переодевания.

 Фото praha.eu


Летний бассейн в спорткомплексе Пражачка (Pražačka)

Ехать сюда далеко не нужно: комплекс находится на Жижкове. Во время каникул можно прийти поплавать даже вечером. 

 Фото firmy.idnes.cz


Бассейн Стирка (Stírka)

Открытый бассейн Стирка находится в спокойном месте – среди частной застройки в Праге Кобылисы. Здесь есть два бассейна – для взрослых (с увеличивающимся дном) и овальный лягушатник. Круглый год работает сауна, массаж и студия нейл-дизайна.

 Фото koupalistepraha.cz


Жлуте-Лазне (Žluté Lázně)

Это уникальное место для отдыха в Праге, куда каждый день приходит до 8 тысяч человек. Парковка рассчитана на 80 машин. Здесь можно поиграть в футбол на песке, в пинг-понг и другие игры. Работает прокат лодок. Летом бесплатно показывают фильмы

 Фото svatebnivyzdoba.cz


Спортивно-водный комплекс Глоубетин (Hloubětín)

Здесь работает два крытых бассейна с соленой водой и летний, открытый бассейн. Вода в них очищается по австралийской технологии SWC Oceanic с добавлением натуральной морской соли.

 Фото koupalistepraha.cz


Гостиваржское водохранилище (Hostivařská přehrada)

Гостиваржское водохранилище расположено в живописной части Праги – в центре лесопарка. Это самый крупный водоем в столице, куда легко добраться из центра города. Отдохнуть здесь можно на большом пляже. Если вы предпочитаете загорать без одежды, то можно пойти на нудистский пляж. Вход в зону отдыха платный.

 Фото taggmanager.cz


Бассейн Клановице (Klánovice)

В Праге 9 работает зона отдыха Клановице с двумя бассейнами 25х10 м и 15х10 м с пологим входом в воду. Отдыхать можно на траве или шезлонгах у бассейна. При желании можно поиграть в пинг-понг, мини-гольф или пляжный волейбол.

 Фото koupalisteklanovice.cz


Водохранилище Мотол (Motol)

Если вы любите отдыхать на природе, то в Мотоле есть небольшое водохранилище, в некоторых местах которого глубина может достигать 3 м. На месте можно арендовать пляжный зонт, шезлонг и спортинвентарь.

 Фото koupalistepraha.cz


Бассейн Чаковице (Čakovice)

Летом в хорошую погоду в Чаковице в Праге работает открытый бассейн с горкой. Комплекс рассчитан на 3 тысячи посетителей. 

 Фото kultura.cz


Бассейн Ладви (Ládví)

Этот открытый бассейн построили в 1982 году, потом долгое время он был закрыт. В 2014 году завершилась его реконструкция, и теперь в нем хорошо отдыхать в жаркую погоду. Величина бассейна – 30х12,5 м. Здесь есть две площадки для игры в петанк и ресторан на 40 гостей.

 Фото koupalisteladvi.cz


Биотоп Радотин (Radotín)

Недалеко от начальной школы в Радотине находится биотоп – водоем, в котором чистоту воды поддерживают без химии, биологическим способом – с помощью водорослей и природных экосистем. Рядом с водоемом есть все для летнего отдыха.

 Фото mcpraha16.cz


Если вы получаете огромное удовольствие от водных аттракционов и катания на горках, то предлагаем посмотреть подборку лучших аквапарков Чехии

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Темы
бассейн водоем Прага отдых
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