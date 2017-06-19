Где купаться: большой обзор летних бассейнов и водоемов Праги

Лето в Праге в полном разгаре, в жаркие дни хочется освежиться в прохладной воде и отдохнуть в тени на шезлонге. Но морские волны, к сожалению, берега Праги не омывают, а температура воды во Влтаве не располагает к плаванию. Несмотря на это, в чешской столице все равно много мест, где можно искупаться.
Водный стадион Подоли (Podolí)
Водный стадион Подоли в Праге 4 представляет собой огромный спортивный комплекс, который находится на юге чешской столицы со стороны правого берега Влтавы.
Здесь работает один крытый бассейн 50 м в длину и два открытых – 50 и 33 м. В обоих 50-метровых бассейнах по 8 дорожек для плавания. Посетители могут развлечься, катаясь с большой горки; детям понравится плескаться в лягушатнике. Если не представляете отдыха без сауны, то они тут тоже есть.
Фото tixik.cz
Бассейн Петынка (Petynka)
В пражском районе Стршешовице большим спросом у жителей пользуется бассейн Петынка. На газоне здесь создан уютный пляж, вода в бассейне всегда качественная и теплая (можно прийти купаться даже в прохладную погоду). Комплекс работает с начала мая и до конца сентября.
Фото sestka.cz
Бассейн в Дивока-Шарка У Веселика (U Veselíka)
В долине Дивока-Шарка, окруженной высокими скалами, протекает Шарецкий ручей. Он приведет вас прямо к бассейну. В комплексе есть два бассейна, лягушатник, небольшая горка, трамплины, столики для пинг-понга, площадка для волейбола.
Фото dolezal7.eu
Водохранилище Джбан (Džbán)
Еще одно приятное место в Шарецкой долине – природное водохранилище Джбан. Добраться сюда можно на общественном транспорте или на машине (есть бесплатная парковка). Посетителей ждут с 8 до 21:00; работают туалеты, души, закусочные и кабинки для переодевания.
Фото praha.eu
Летний бассейн в спорткомплексе Пражачка (Pražačka)
Ехать сюда далеко не нужно: комплекс находится на Жижкове. Во время каникул можно прийти поплавать даже вечером.
Фото firmy.idnes.cz
Бассейн Стирка (Stírka)
Открытый бассейн Стирка находится в спокойном месте – среди частной застройки в Праге Кобылисы. Здесь есть два бассейна – для взрослых (с увеличивающимся дном) и овальный лягушатник. Круглый год работает сауна, массаж и студия нейл-дизайна.
Фото koupalistepraha.cz
Жлуте-Лазне (Žluté Lázně)
Это уникальное место для отдыха в Праге, куда каждый день приходит до 8 тысяч человек. Парковка рассчитана на 80 машин. Здесь можно поиграть в футбол на песке, в пинг-понг и другие игры. Работает прокат лодок. Летом бесплатно показывают фильмы.
Фото svatebnivyzdoba.cz
Спортивно-водный комплекс Глоубетин (Hloubětín)
Здесь работает два крытых бассейна с соленой водой и летний, открытый бассейн. Вода в них очищается по австралийской технологии SWC Oceanic с добавлением натуральной морской соли.
Фото koupalistepraha.cz
Гостиваржское водохранилище (Hostivařská přehrada)
Гостиваржское водохранилище расположено в живописной части Праги – в центре лесопарка. Это самый крупный водоем в столице, куда легко добраться из центра города. Отдохнуть здесь можно на большом пляже. Если вы предпочитаете загорать без одежды, то можно пойти на нудистский пляж. Вход в зону отдыха платный.
Фото taggmanager.cz
Бассейн Клановице (Klánovice)
В Праге 9 работает зона отдыха Клановице с двумя бассейнами 25х10 м и 15х10 м с пологим входом в воду. Отдыхать можно на траве или шезлонгах у бассейна. При желании можно поиграть в пинг-понг, мини-гольф или пляжный волейбол.
Фото koupalisteklanovice.cz
Водохранилище Мотол (Motol)
Если вы любите отдыхать на природе, то в Мотоле есть небольшое водохранилище, в некоторых местах которого глубина может достигать 3 м. На месте можно арендовать пляжный зонт, шезлонг и спортинвентарь.
Фото koupalistepraha.cz
Бассейн Чаковице (Čakovice)
Летом в хорошую погоду в Чаковице в Праге работает открытый бассейн с горкой. Комплекс рассчитан на 3 тысячи посетителей.
Фото kultura.cz
Бассейн Ладви (Ládví)
Этот открытый бассейн построили в 1982 году, потом долгое время он был закрыт. В 2014 году завершилась его реконструкция, и теперь в нем хорошо отдыхать в жаркую погоду. Величина бассейна – 30х12,5 м. Здесь есть две площадки для игры в петанк и ресторан на 40 гостей.
Фото koupalisteladvi.cz
Биотоп Радотин (Radotín)
Недалеко от начальной школы в Радотине находится биотоп – водоем, в котором чистоту воды поддерживают без химии, биологическим способом – с помощью водорослей и природных экосистем. Рядом с водоемом есть все для летнего отдыха.
Фото mcpraha16.cz
Если вы получаете огромное удовольствие от водных аттракционов и катания на горках, то предлагаем посмотреть подборку лучших аквапарков Чехии.