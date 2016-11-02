30 советов для тех, кто хочет сойти в Праге за местного

Чтобы интегрироваться в общество и лучше познать культуру страны, иностранцам часто советуют вести себя, как местные жители. Пражанка Тереза Виткова в шуточной форме рассказала о 30 признаках, по которым можно отличить жителя Праги. Берите на заметку!

Итак, если вы пражанин, вы:

1. Знаете, что значит «встретиться под хвостом» (pod ocasem). Абсолютное большинство пражан знает, что встреча назначена на Вацлавской площади – у статуи бронзового коня св. Вацлава.

2. Не пьете абсент (никогда).

3. Пьете пиво (ведь пиво в Праге дешевле, чем безалкогольные напитки).

4. Носите синие джинсы (пражане любят синие джинсы и носят их везде: в офис, на вечеринки и даже на церемонии вручения наград).

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5. Пользуетесь общественным транспортом.

6. Владеете транспортным этикетом (уступаете места пожилым людям и беременным женщинам в трамвае).

7. Говорите кому-то, что он не с той стороны стоит на эскалаторе (нужно стоять с правой стороны, чтобы по левой стороне могли свободно спуститься все желающие).

8. В поезде метро стараетесь подойти к двери максимально близко.

9. Смотрите или смотрели телесериал Ulice (бесконечная история о чешской «реальной жизни»).

10. Любите сарказм (пражане любят шутить над собой и своими друзьями в своеобразной манере).

11. Не ходите на вечеринки в Люцерну и Карловы Лазне.

12. Говорите тихо (пражане любят возмущаться тем, что туристы говорят очень громко).

13. Понимаете разницу между «Карлаком» и Карловым мостом.

14. Ненавидите тех, кто ездит на сегвеях.

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15. Избегаете главных туристических улиц на своем маршруте (стараетесь идти по тихим улочкам или дворам).

16. Предпочитаете био / веган / здоровую еду (многие пражане даже не умеют готовить гуляш и отбивные).

17. Проявляете осторожность, чтобы не вступить в собачьи какашки (особенно в районе Жижкова).

18. Не ходите в магазины/кафе/клубы на Вацлавской площади (только по большой надобности).

19. Вызываете такси по телефону (пражане не садятся в такси на улице из-за завышенных цен. Кстати, на днях в Праге прошел первый в истории суд над таксистами, которые завышали цены туристам. Нужно знать, что максимальный пражский тариф – 28 крон за 1 км).

20. Держите собаку (пражане гуляют с собаками, чтобы держать себя в тонусе, или носят маленьких собачек в сумках).

21. Читаете бесплатные газеты Metro по утрам (их можно взять на станциях метро до 9 утра).

22. Всегда находите причину, чтобы что-то отпраздновать (праздник, именины, день рождения, развод, свадьбу – не имеет значения).

23. Не показываете на людях свои эмоции, что бы ни случилось (к примеру, вы делаете безразличное лицо, если встречаете на улице знаменитость).

24. Оставляете официантам «на чай» меньше 10% от суммы в счете (например, если счет принесли на 340 крон, вы оставите 350 крон).

25. Ходите на Летну на пикник (но все равно считаете, что это хорошее место для спорта).

26. Смотрите матчи команды Sparta или Slavia (нужно выбрать одну из этих команд и быть уверенным в своем выборе).

27. Расплачиваетесь бесконтактной картой и удивляетесь, если это нельзя сделать.

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28. Пользуетесь преимуществом на пешеходных переходах (и не желаете ждать, пока проезжающая машина решит остановиться и пропустить вас).

29. Ненавидите, если кто-то называет вас «восточным европейцем» (пражане – не восточные европейцы, они центральные европейцы. Прага находится западнее, чем Вена).

30. Выглядите уставшим / несчастным / важным при любых обстоятельствах.

Источник: www.guidilo.com