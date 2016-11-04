Красивые развлечения Праги: купание в вине и пиве

Все знают, что через Прагу протекает река Влтава. Но знаете ли вы, что два ее притока есть и в районе Дейвице? Один из них полон пива, солода и хмеля, а второй – наполнен отборным вином.

Фото: Lázně Pramen, фото Анна Коняева

Принимали ли вы когда-нибудь винные ванны? А пивные? Еще и так, чтобы наслаждаться при этом хорошим вином или свежесваренным пивом? Все это можно сделать в Праге, практически в самом центре города.

Недалеко от станции метро Hradčanská спряталось шикарное место с винным и пивным источниками. Называется оно Lázně Pramen. На чешском языке слово «прамен» означает «источник». В каждом из этих источников вы можете искупаться. Поверьте, это стоит того!

Корреспонденты портала 420on.cz попробовали на себе оздоровительное действие этих волшебных источников и убедительно советуют всем посетить винные и пивные «лазни» для релакса, поднятия настроения, жизненного тонуса. А теперь подробнее расскажем, что же это за чудодейственные процедуры.

Хозяйка Lázně Pramen Ольга Некрасова, фото: Анна Коняева

Винный источник

Это самый настоящий релакс в чистом виде. Дубовую гидромассажную ванну наполняют водой с красным вином, винными экстрактами, вытяжками из листьев и косточек винограда, экстрактами лаванды и лечебных трав.

Процедура не только полезная (ванна оказывает тонизирующее, омолаживающее и лечебное воздействие), но и безумно приятная и романтичная. Принимая такую ванну, действительно испытываешь наслаждение. Вкусное дополнение к винной ванне – бутылка отличного белого или красного вина (на ваш выбор) и фрукты в подарок.

Винотерапия – это французское открытие, а французы славятся своими шикарными косметическими средствами и умением красиво жить. Просто пить вино – недостаточно, нужно в нем еще и купаться. Почему бы не взять с них пример, ведь красиво жить не запретишь!

Повод, чтобы побаловать себя винными ваннами, придумать несложно. Это могут быть посиделки с подружками, девичник, романтическое свидание, отдых после трудовых будней или приятное начало выходных. Мы решили ходить туда каждую неделю для восстановления сил, получения приятных эмоций, поддержания здоровья и просто удовольствия.

Кстати, когда заканчивалось время, нам совершенно не хотелось уходить. Тем более, после принятия ванны можно отдохнуть на атмосферной кровати-сеновале у камина, представляя себя где-то в средневековом чешском замке несколько веков назад. Поэтому советуем бронировать ванну заранее – на два часа: одного мало!

Вот в такой приятной атмосфере вы будете наслаждаться пивными процедурами. Фото: Анна Коняева

Пивной источник

Пивная ванна – настоящий рай для любителей пива, ведь сеанс включает в себя неограниченное потребление отменного темного и светлого пива Kynsperský Zaíjc.

Гидромассажную ванну из королевского дуба или лиственницы наполняют водой с темным пивом, пивными дрожжами и отборными компонентами отдельных сортов хмеля и солода. Хмель содержит в себе много масел и помогает удерживать естественную влагу в организме, способствует регенерации кожи.

Пивная ванна успокаивает, расслабляет и снимает усталость. К тому же это отличный повод встретиться с друзьями или устроить свидание. Мальчишник, девичник, разговор с подругой, отдых и оздоровление. Пиво во время процедуры вы сами себе наливаете из двух кранов: сколько угодно!

Если вы хотите окунуться и в винный, и в пивной источник, можно забронировать комнату с двумя купелями (в спа-центре есть две комнады с одной ванной на 2 человек, одна комната с двумя ваннами на 4 человек, массажный кабинет с фитобочкой ).

Так выглядит стойка регистрации в спа-центре. Из красивого и стильного холла к винным и пивным комнатам ведет лестница вниз. Фото: Анна Коняева

Пилинг и массаж

Еще одна расслабляющая процедура, на которую стоит обратить внимание, – это кедровая фитобочка и массаж. Если вы хотите восстановить свои силы после рабочего дня или веселых выходных, это то, что доктор прописал.

За 10-15 минут в фитосауне ваше тело распаривается, поры раскрываются. После этого вам делают идеальный винный или пивной пилинг на все тело и массаж. После процедуры ощущение такое, словно ты заново родился и готов снова покорять мир.

Как приятно расстелить плед и отдохнуть на кровати-сеновале у камина после принятия ванны. Словно в средневековом замке! Фото: Анна Коняева

Винные и пивные лазни Lázně Pramen в Праге – одно из лучших мест, которые стоит не просто посетить один раз, а регулярно приходить на оздоровительные ванны и массажи. Эта полезная привычка поможет вам заметно сократить походы к врачам и всегда быть в отличной форме и расположении духа.

Забронируйте посещение на сайте: www.pivnispa.cz/ru

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