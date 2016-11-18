«Здесь русский дух»: почему в Праге столько «русских» названий улиц

В Праге более шести с половиной тысяч улиц и других городских территориальных делений, и больше сотни из них имеют «русское» происхождение. Предлагаем разобраться, как так вышло.

Фото: Google Maps

На «желтых страницах» Праги (в «Пражском уличнике») пишут, в чешской столице насчитывается более 6,5 тысячи улиц и других участков территории, которые носят собственные имена. Почти сто пражских топонимов связано с Россией, русской культурой или странами и городами бывшего СССР.

Сотня – немало, если учесть, что речь идет о фамилиях и названиях, по сути, «чужих» для чехов. Сейчас сложно поверить, что до 1989 года таких топонимов было еще больше.

Когда стали появляться улицы с «русскими корнями» в названиях

Когда была одержана окончательная победа над нацистской Германией, советских военных встречали на улицах чешских городов как спасителей. Сначала улицы стали переименовывать, чтобы отблагодарить за освобождение, потом – потому что так велела коммунистическая партия. Во втором случае приходилось менять названия улиц, которые носили «неудобные» режиму имена. Тогдашнее правительство хотело показать «большому брату», что дружба СССР и Чехословакии крепка и непоколебима.

После войны Прага росла, появлялись новые районы и улицы. Последние нужно было как-то называть. Названия придумывали по простому, «советскому» сценарию: так пражские улицы стали носить имена социалистических республик, городов и регионов. Пражане начинали обживаться на Новороссийской, Амурской, Ялтинской, Магнитогорской, Крымской, Омской, Уральской, Черноморской, Алтайской, Смоленской и других улицах. Посмотрите на этом коллаже, сколько их!

Проспект Ленина… в Праге

Памятник Ленину на Октябрьской площади (нынешней Vítězné náměstí), фото http://bit.ly/2f4mfQT

Пожалуй, это был еще не самый худший вариант, ведь многие пражские топонимы (как новые, так и старые) получали имена деятелей КПСС и СССР. Как и в любом городе Союза, в Праге тоже можно было проехаться по проспекту Ленина – до самого аэропорта Рузыне. После 1989 года проспект стал Европейским, как бы говоря всему миру: Чехословакия открылась для Европы и остального демократического мира. Не стало и площади Красноармейцев, которая вынуждена была уступить место площади Яна Палаха.

Но «десакрализация» коснулась не только улиц в честь коммунистических вождей. «Пострадали» и представители культуры, герои войны, ученые. Из чешской столицы исчезла площадь Максима Горького, не стало улицы Маяковского и знаменитого ученого в области педагогики Макаренко. А вот улица в честь командира Гончаренко, который первым въехал на советском танке в Прагу в 1945 году, осталась. Сохранилась также улица маршала Конева (ul. Koněvová), который с мая 1944 года и до конца войны руководил 1-м Украинским фронтом и участвовал в освобождении Силезии и Праги.

Улицы Чайковского, Циолковского, Гоголя – остались

После бархатной революции улицы и важные городские объекты стали срочно переименовывать, чтобы поскорее избавиться от неприятного советского наследия. «Нейтральные» топонимы, образованные, например, от названий городов или имен культурных деятелей и ученых, трогать не стали. Рядом с аэропортом находится улица Циолковского, а на Жижкове можно встретить улицу Чайковского. Сохранились улицы физиков Курчатова, Лебедева и других.

С 1952 года в Праге существует площадь И.П. Павлова, выдающегося русского физиолога. В его честь названа и станция метро – I.P. Pavlova. А вот станции Moskevská (Московская) и Leninova (Ленина) теперь все знают как Anděl и Dejvická. Последняя станция, кстати, находится под площадью Победы (Vitězné náměstí), которая с 1952 по 1990 гг. называлась Октябрьской. Как бы ее официально ни переименовывали, и тогда, и сейчас в народе ее называют «Кулатяк» (от чеш. kulatý – круглый) по круглой форме площади.

В Праге можно найти также и улицы в честь Гоголя, Пушкина, Лермонтова, Толстого и других русских писателей. Улица Гоголя, между прочим, находится совсем рядом с Пражским градом, недалеко от виллы первого премьер-министра Чехословакии Карела Крамаржа, имевшего славу русофила и панслависта. А вот улицу Чехова в чешской столице можно не искать. И хотя «однофамилица» в городе присутствует (ul. Čechova), названа она по фамилии чешского писателя Сватоплука Чеха.

История самой русской улицы Праги

В Праге 10 сегодня можно без труда найти Русскую улицу (ul. Ruská), история которой началась еще в начале прошлого века (1910 год), когда все еще не угасали идеи славянофильства. Просуществовала она до начала Первой мировой, «уступив» место имени императора Франца Иосифа I. В 1918 году, когда была объявлена независимость Чехословакии, прежнее название улицы в районе Вршовице вернули.

Фото Google Maps

Этот район вообще может похвастаться большим скоплением улиц, названных в честь хорошо знакомых русскоговорящим жителям стран и городов. Здесь, например, встречаются Русская улица с Московской, Крымская – с Харьковской и Черноморской, Севастопольская – с Донской и Казацкой. Неподалеку находятся улицы Смоленская, Ростовская и Петроградская.

Вероятнее всего, эти улицы так и останутся в Праге, пройдя испытание временем, и будут радовать и удивлять туристов из России хорошо известными названиями и именами.