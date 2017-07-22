Большой обзор летних кинотеатров в Праге: Как там на самом деле?

Пражские летние кинотеатры пользуются популярностью уже несколько лет подряд, и с каждым годом их становится больше. Они открываются посреди бывших промышленных зон, в заброшенных казармах и под метрономом. Читайте обзор цен и условий в лучших кинотеатрах под открытым небом в Праге.

Фото: www.instagram.com/tyna__s/ @tyna__s

1. Товарный вокзал Жижков (Nákladové nádraží Žižkov)

Пока будущее товарного вокзала Жижков продолжают решать магистрат и Чешские железные дороги, здесь проходит масса интересных мероприятий. Дополняет их летний кинотеатр. Места для большого экрана здесь достаточно, и было бы неплохо, если бы он был все-таки больше или находился ближе к зрителям. Прочитать субтитры, если фильм показывают на иностранном языке, очень сложно.

Зато здесь удобные шезлонги, достаточный выбор еды и необычная атмосфера индустриального пространства – где еще можно смотреть фильм прямо на железной дороге? Особое настроение создает отсутствие освещения по дороге к месту демонстрации фильмов.

Где: северное крыло вокзала, Želivského 2, Praha 3

Вход: 80 - 100 крон

Когда: в разные дни в течение недели

Вместимость: 250 мест для сидения

Пиво 33 кроны

2. Выставиште (Výstaviště)

Арт-кинотеатр Bio Oko привез качественный проектор, благодаря чему разницы между стандартным кинотеатром и летним нет (кроме открытого неба над головой). Фильмы здесь показывают прямо перед зданием Промышленного дворца, и в этом есть свое очарование.

Чтобы никому не мешать громким звуком, в этом кинотеатре зрителям раздают беспроводные наушники. Звук в них качественный, можно самостоятельно регулировать громкость. Неудобство заключается только в том, что сложно моментально делиться впечатлениями от происходящего на экране с девушкой или друзьями. С другой стороны – для остальных зрителей это только плюс.

Сидеть здесь можно на удобных шезлонгах. За комфорт и качественное изображение и звук приходится доплачивать: этот летний кинотеатр самый дорогой в Праге.

Где: Výstaviště, Praha 7

Вход: 140 крон + 100 крон залог за наушники

Когда: по средам и воскресеньям

Вместимость: 250 мест

Пиво 32 кроны, чипсы 35 крон



3. Tiskárna na Vzduchu

Большинство зрителей сидит здесь на деревянных лавках. Показывают в основном проверенные временем фильмы и документальное кино. При желании можно сесть за столик, есть несколько шезлонгов. Место для зрителей и экрана закрыто крышей, поэтому даже в дождливую погоду сеансы не отменяют.

Гостям предлагают домашние лимонады, фруктовые коктейли и здоровую еду. Цены выше, чем в других местах. Половина вареной кукурузы обойдется в 60 крон. Минус еще и в том, что за пивом приходится стоять в длинной очереди. Но его, как и еду, можно принести с собой. Качество изображения хорошее, звук достаточно громкий.

Где: Výstaviště 67, Praha 7

Вход: 50 крон

Когда: вторник

Вместимость: 250 мест для сидения

Пиво 32 кроны

4. Кинобус Транспортного предприятия (Kinobus dopravního podniku)

У Кинобуса самая широкая аудитория из всех летних кинотеатров в Праге. Фильмы показывают в разных местах города, чаще всего – в микрорайонах на окраинах. В репертуар входят популярные чешские фильмы, которые только недавно показывали в кино.

Сюда приходят как подростки, так и семьи с детьми, а также люди в возрасте. Атмосфера спокойная, платить за вход не нужно. Звук и изображение выше среднего. Если соберетесь сходить на сеанс, будьте готовы, что людей будет много. Чтобы сидеть было удобно, возьмите плед или складной стульчик.

Где: в разных местах, ссылка

Вход: бесплатно

Когда: с понедельника по пятницу

Вместимость: 220 мест для сидения

Пиво 30 крон, маринованный гермелин 50 крон

5. MeetFactory

MeetFactory находится между шумной трассой и железной дорогой, но, к удивлению, это не мешает просмотру фильмов на улице. Старая индустриальная застройка создает особую атмосферу. Сидеть можно на больших подушках и шезлонгах, но их хватает не всем. Остальным предлагают стулья. Когда экран устанавливают между домами, то бывает сквозняк, и полотно постоянно дергается. Качество изображения и звук могли бы быть лучше, но стильное пространство компенсирует эти недостатки.

Где: Ke Sklárně 3213/15, Praha 5

Вход: 80 крон, 40 крон для жителей Праги 5

Когда: по средам

Вместимость: 120 мест

Пиво 29 крон (0,4 л), сосиска в тесте 40 крон

6. Праговка (Pragovka)

Промышленный комплекс Праговка создает необычную атмосферу для просмотра фильмов. В непогоду кинотеатр перемещается в пространство Common Space, которое находится внутри промышленных зданий. Там стоит старая мебель – кресла и деревянные стулья. Что нетипично для пражских кинотеатров здесь, так это то, что киноленту прокручивает старинный проектор.

Это создает особый ретро-колорит, но все-таки сопровождается рядом технических неудобств – от проблем со звуком до сбоев с заменой катушек. Но в целом это не мешает тому, чтобы можно было наслаждать кино. Репертуар кинотеатра складывается в основном из старых чешских и зарубежных фильмов, а также арт-хауса.

Где: комплекс Праговка в Высочанах

Вход: бесплатно

Когда: с понедельника по пятницу

Вместимость: 220 мест для сидения

Пиво 30 крон, маринованный гермелин 50 крон



7. Crossclub

Относительно новые фильмы показывает летний кинотеатр перед входом в клуб Cross. Звук и изображение здесь в целом хорошие. Иностранные фильмы показывают в оригинальном звучании, с чешскими субтитрами. Экран не слишком большой, но находится он невысоко, поэтому смотреть фильмы удобно. Единственное: с задних рядов субтитры будет сложно читать. И еще есть такой минус, как очереди за пивом: это связано с обязательным залогом за бокал (30 крон).

Где: Plynární 23, Praha 7

Вход: бесплатно

Когда: среда, иногда – воскресенье

Вместимость: около 200 мест для сидения

Пиво 38 крон, еда в палатке не продается.



8. Klubovna

Этот летний кинотеатр подкупает главным образом приятной обстановкой. Бывшая школа сегодня превратилась в бар Klubovna, куда любят приходить на концерты в основном студенты. На примыкающем зеленом участке здесь показывают чешскую классику и независимое иностранное кино. Качество изображения среднее, есть проблемы также и со звуком. К тому же рядом за столиками могут громко разговаривать отдыхающие гости. Зато здесь можно ужинать и смотреть кино под открытым небом.

Где: Generála Píky 430/26, Praha 6

Вход: 30 крон

Когда: среда

Вместимость: 100 мест для сидения и еще десятки мест на газоне

Пиво и тосты за 30 крон

9. Летний кинотеатр Регина (Letní kino Regina)

Этот кинотеатр под открытым небом рядом с Чешским радио в Карлине может похвастаться очень большим экраном и отличным звуком. Здесь показывают в основном фильмы, которые выходили в прокат в прошлом году. Некоторым может не понравиться, что иностранные фильмы демонстрируются с дублированным переводом. Зрителям предлагают сидеть на пластмассовых креслах. Работают два киоска с едой, цены невысокие. А еще здесь можно курить.

Где: Hybešova 14/10, Praha 8

Вход: 50-90 крон

Когда: практически каждый день

Вместимость: 350 мест для сидения

Пиво 28 крон, сосиска в тесте 25 крон

Где еще можно посмотреть кино в Праге на свежем воздухе

Под метрономом в Летенских садах по четвергам показывают известные фильмы. Вход свободный.

Во внутреннем блоке казарм в Карлине открылся новый летний кинотеатр, где фильмы демонстрируют по четвергам и субботам. Вход – 70 крон.

Каждый четверг киносеансы проводятся на крыше торгового центра Черны-мост (Černý most). Вход свободный. Там можно посмотреть чешские ленты, номинированные на премию «Чешский лев» за 2016 год. Вместимость – 1 000 мест для сидения.