Уютная Прага: 10 новых заведений сентября

Вегетарианское и тайваньское бистро, несколько кондитерских, магазин товаров без упаковки, необычные кофейни, винный бар и фастфуд с куриными стрипсами – это далеко не все новые заведения, которые появились в Праге в сентябре.

После летнего затишья в первый месяц осени в Праге открылось так много заведений, что вместить их в один обзор не получилось. Поэтому представляем вам первую десятку новых уютных мест, в которых можно спрятаться от дождя и ветра.

1. Вегетарианское и веганское бистро Satsang

На Крымской улице в Праге в сентябре открылось новое кафе Satsang, которое специализируется на блюдах вегетарианской и веганской кухни. Сюда можно зайти на обед и на ужин: кафе работает с 11 утра до 11 вечера. Также в предложение входит отборный кофе, домашний хлеб и выпечка, лимонады, фреши и многое другое. Все продукты для приготовления блюд Satsang заказывает у частных фермеров. Владелец бистро 16 лет жил в Калифорнии, где и нашел источник вдохновения для открытия собственного заведения в Праге.

Адрес: Krymská 24, Praha 10

Время работы: Пн-Вс 11:00-23:00

Сайт: https://www.facebook.com/satsangrestaurant/

2. Кондитерская Myšák от группы Ambient

В начале сентября компания Ambient открыла в Праге новую кондитерскую Cukrárna Myšák. Нельзя сказать, что это стопроцентная новинка. Первую кондитерскую с таким же названием открыли по этому адресу еще в 1904 году. Теперь группа Ambient решила возродить традиции основателя заведения Франтишка Мышака. В свое время он использовал только продукты премиум-класса, а его десерты покупали знаменитости. В сегодняшней кондитерской вы найдете торты и мороженое от Café Savoy, а также кофе и изысканные завтраки.

Адрес: Vodičkova 31, Praha

Время работы: Пн-Пт 7:30-20:00, Сб-Вс 9:00-20:00

Сайт: www.mysak.ambi.cz

3. Тайваньское бистро HOJA

В начале сентября в Праге появилось еще одно тайваньское бистро под названием HOJA, которое в переводе обозначает «деликатес». На Тайване это слово используют как высший комплимент повару за вкусное блюдо (примите на вооружение). Пражское бистро HOJA – аутентичное заведение с широким выбором традиционных закусок «Бенто», а также молочных коктейлей, кофе, пива и лимонада.

Адрес: U Kanálky 5, Praha 2

Время работы: Пн-Пт 11:00-21:00, Сб 11:00-19:30, Вс – выходной

Сайт: www.hojahojapraha.com

4. Самый крупный магазин товаров без упаковки Bezobalu

Во второй половине сентября в пражском районе Дейвице открылся самый крупный в Чехии экологический магазин товаров без упаковки. Это заведение для тех, кто стремится поддерживать экологический образ жизни и прекратить засорение планеты мусором. В ассортименте представлено больше 450 видов продуктов, среди которых можно найти свежие сыры, печенье, бобовые и крупы, овощи и фрукты, косметику и средства бытовой химии. Тару для продуктов покупают прямо на месте или приносят с собой. Цены в магазине довольно высокие, но объясняют это био-качеством от местных поставщиков.

Адрес: Pod Kaštany 5, Praha 6

Время работы: Пн-Пт 08:00-20:00, Сб 10:00-16:00

Сайт: bezobalu.org

5. Куриные крылышки и стрипсы Wings Point

Куриные крылышки и стрипсы в Праге в последнее время стали настоящим хитом. Кафе Wings Point в районе Голешовице будет еще одним местом, которое специализируется на закусках из курицы. В меню можно найти крылышки, наггетсы, стрипсы, а также довольно большой выбор интересных соусов, гарниров и простых закусок (бургеры, тортилья, сэндвич). Среди напитков предлагают овощные и фруктовые фреши.

Адрес: Milady Horákové 41, Praha 7

Время работы: Пн-Чт, Вс 11:00-22:00, Пт-Сб 11:00-00:00

Сайт: wingspoint.cz

6. Винный бар Neighbourhood Holešovice

В районе Голешовице в прошлом месяце открылось еще одно заведение: винный бар Neighbourhood Holešovice. Здесь можно попробовать хорошее вино и купить бутылочку с собой по адекватной цене. К вину в баре предлагают деликатесные закуски: итальянские и испанские копчености, голландские сыры, сицилийские тапасы и др. В этот магазин-бар стоит зайти и любителям искристого вина Prosecco: им обещают несколько видов такого вина на выбор и предлагают возможность вступить в Prosecco-клуб.

Адрес: Komunardů 32, Praha 7

Время работы: Вт-Чт 17:30-24:00, Пт 12:30-24:00, Сб 17:30-24:00

Сайт: www.neighbourhood.cz

7. Вьетнамская кофейня AntHill

В конце лета в Праге открылась новая аутентичная вьетнамская кофейня AntHill, где можно попробовать кофе, приготовленный по традиционному вьетнамскому рецепту, а также классические виды кофе на базе эспрессо и напитки с зеленым чаем матча. На этом предложение не заканчивается: в меню входят необычные закуски из азиатского стрит-фуда и всевозможные сладости, включая йогурт с мюсли и свежими фруктами на завтрак.

Адрес: Americká 39, Praha 2

Часы работы: Пн-Вс 10:00-22:00

Сайт: www.anthillprague.cz



8. Levitate restaurant

Новый ресторан Levitate restaurant в центре Праги совмещает в себе сразу несколько концептов. Это доступная высокая кухня, свежие сезонные продукты и экологичность. Меню основано на азиатско-нордической кухне (необычное сочетание, правда?). На выбор предлагают от 6 до 12 блюд на ужин и от 3 до 6 сезонных блюд на обед. Меню разделено не только по двум континентам, но и по тематическим разделам: Fauna, Flora и Aqua. Ресторан гордится тем, что повара при приготовлении блюд стараются использовать продукты полностью. Тема неэффективного потребления пищевых продуктов особенно актуальна сейчас, ведь во многих странах люди до сих пор страдают от голода.

Адрес: Štěpánská 14, Praha 1

Часы работы: Пн-Вс 12:00-15:00, 18:00-24:00

Сайт: levitaterestaurant.cz

9. Семейный магазин-пекарня Dejvický Koloniál

В районе Дейвице новые заведения открываются не так часто, как, например, в Виноградах или Карлине. Но сентябрь стал исключением! Обратите внимание на еще одну новинку – семейный магазин-пекарню Dejvický Koloniál. Здесь вы найдете соленые и сладкие булочки, багеты с начинкой, деликатесы, овощи, фрукты и свежие продукты от фермеров.

Адрес: Jugoslávských partyzánů 10, Praha 6

Время работы: 08:00-18:00

Сайт: www.facebook.com/dejvickykolonial

10. Кондитерская U Borůvky

И еще одно новое заведение в Дейвице - кондитерская U Borůvky, которая заманивает посетителей аппетитными десертами, приготовленными по традиционным рецептам. Также здесь можно попробовать итальянское мороженое или согреться хорошим кофе. Кстати, кафе делает торты на заказ и уже сейчас принимает заявки на рождественское печенье (учитывая грядущий дефицит масла, стоит поспешить!).

Адрес: Kyjevská 6, Praha 6

Время работы: Пн-Пт 09:00-18:00, Сб-Вс 10:00-17:00

Сайт: www.facebook.com/cukrarnauboruvky

Продолжение следует: во второй части мы познакомим вас с еще десятью новыми заведениями, которые открылись в Праге в сентябре. Пусть ваша осень будет самой уютной и теплой!