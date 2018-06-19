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Летние кинотеатры Праги: Смотрим фильмы под звездным небом бесплатно

Летние кинотеатры Праги: Смотрим фильмы под звездным небом бесплатно

Тамара Гуржий 207 0
Летом всем жителям Праги открывается уникальная возможность: посмотреть интересные фильмы под открытым небом, в летних кинотеатрах. Многие из них – бесплатные!
Летние кинотеатры Праги: Смотрим фильмы под звездным небом бесплатно

С наступлением лета в Праге открываются летние кинотеатры на свежем воздухе, некоторые из них бесплатные. Режим работы кинотеатров разный, но все они начинают работать с наступлением темноты. Вы можете получить непередаваемые ощущения от просмотра фильма под звездным небом.

О некоторых пражских летних кинотеатрах под открытым небом мы расскажем в этой статье.

MeetFactory 2018

Летнее кино MeetFactory 2018 работает с 26.05.2018 до 15.09.2018. MeetFactory – это некоммерческий международный художественный центр, созданный в 2001 году художником Дэвидом Чёрным. Проектор работает каждую среду с 21:30, вход свободный.

Адрес: Ke Sklarne 3213/15, Praha 5
Сайт: www.meetfactory.cz

Летний кинотеатр возле клуба Cross

Летнее кино возле клуба Cross на Голешовицах работает с 6.06.2018 до 29.08.2018. Каждую среду поклонников ночных фильмов ждёт проектор перед клубом.

Показ фильмов бесплатный. В случае плохой погоды проектор вместе со зрителями перемещается непосредственно в помещение клуба Cross. Начало сеансов в 21:30.

Адрес: Plynarni 1096/23, Praha 7
Сайт: www.crossclub.cz

Летний кинотеатр Regina

Летнее кино Regina в пражском Карлине  работает с 16.06.2018 до 15.09.2018. В саду чешского радио Regina DAB Praha вы увидите самые интересные фильмы, доступные в настоящее время в Чешской Республике. Показ фильмов коммерческий.

Абонемент на все 60 фильмов стоит 1500 крон. Разовый билет стоит 60 крон. Сеансы начинаются с 20:30, в сентябре – с 20:00. Касса всегда открывается за час до начала сеанса. Вместимость кинотеатра 500 мест.

Адрес: Hybesova 14/10
Сайт: www.karlinske-filmove-leto.cz

Kinobus 2018

Kinobus 2018 работает с 18.06.2018 до 6.09.2018. Популярное мобильное кино обслуживает Пражская общественная транспортная компания. Уже 11-й год Kinobus бесплатно демонстрирует любителям ночных просмотров фильмы чешских и зарубежных режиссеров. Автобус с проектором передвигается к разным местам показа фильмов. Kinobus предлагает 200 мест, бесплатную аренду одеял. Есть возможность купить что-то перекусить. Показ фильмов начинается после наступления темноты между 20:30 и 21:45. Вход бесплатный.

Программу Кinobus и список остановок можно посмотреть на их сайте www.dpp.cz/kinobus

Летний кинотеатр на Стромовке

Летнее кино на пражской Стромовке в культурном баре Tiskarna na Vzduchu работает с 12.06.2018 до 25.09.2018. Каждый вторник с 20:30 единственный летний кинотеатр на Стромовке начинает свою работу.

В течение всего периода в комплексе бара будут демонстрировать современные фильмы из разных уголков мира, которые в обычных кинотеатрах не показывают. Почти все из них удостоены хотя бы одной награды престижных международных фестивалей. В случае непогоды есть, где укрыться. В течение сеанса работает бар.

Вход бесплатный.

Адрес: Kralovska obora Stromovka, Praha7
Сайт: www.tiskarnanavzduchu.cz

Летний кинотеатр в Выставочном центре

Летнее кино в Выставочном центре открыто с 13.06.2018 до 1.09.2018. Фонтан Krizik преобразован в летнюю сцену, где проходит показ фильмов, концерты, театральные постановки. Всего за этот период запланировано 40 дней проката, вместимость 3000 человек.

Каждую среду фильмы демонстрируются бесплатно. В другие дни цена билета на кино 99 крон для взрослого, 49 крон – цена детского билета, дети ростом до 120 см –  бесплатно.

Часы работы: с 17:00 до 23:30
Адрес: U Vystaviste 67


 

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Темы
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