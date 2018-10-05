Что посмотреть в Праге за один день

Достопримечательностей в Праге много. Но что делать, если вы хотите увидеть максимум за один день? Можно ли за это время прочувствовать ее атмосферу? Конечно, можно! Журналисты нашего портала выбрали и протестировали лучшую экскурсию по городу.

Мы выбирали из нескольких однодневных экскурсий. Главными критериями были комфорт, профессиональный русскоязычный гид, максимум достопримечательностей и впечатлений, которые можно получить за один день. В итоге выбор пал на новую экскурсию «ПРАГА ВСЕ ВКЛЮЧЕНО» от турагентства EuroTour Group. Аналогичного предложения по цене и качеству на рынке мы не нашли. Наверно, поэтому новинка уже стала хитом сезона.

Все включено – это что? Экскурсия состоит из нескольких частей: автобусная поездка по центру города, пешеходная прогулка по Пражскому Граду и Старому Городу, посещение Музея граната, обед в ресторане чешской кухни и даже вечернее катание на теплоходе. Продолжительность экскурсии – 7 часов, начало – в 11:00. Стоимость: 35 евро для взрослых, 30 евро для детей.

Мы собрались в 10:45, прямо возле памятника на Вацлавской площади. Найти место сбора просто: туристов встречают с табличкой EuroTour Group. Познакомились с приятным гидом, заняли места в удобном современном автобусе. Всем раздали радионаушники. Отправились, как и обещали, в 11:00.

На автобусе мы поехали в Нове-Место, объехали Карлову площадь, а затем вдоль набережной Влтавы прибыли прямо к Градчанам. Здесь стартовала наша пешеходная прогулка.

Начали экскурсию с комплекса Пражской Лореты и богатой сокровищницы, которая считается одним из самых привлекательных музеев города. Дальше – больше. Вышли на Градчанскую площадь и познакомились с главными достопримечательностями столицы – Пражским Градом, великолепным собором святого Вита, базиликой святого Георгия и, конечно, королевским дворцом.

Сделали фотографии на память, восхитились красотой видов и великолепием архитектуры – и отправились дальше, вниз по лестнице на Малу-Страну, а оттуда – на легендарный Карлов мост. Казалось, впечатлений уже через край! Но впереди нас ожидала еще Староместская площадь с ее соборами, ратушей и знаменитыми астрономическими часами – Староместским орлоем. Пешеходная часть экскурсии завершилась в Музее граната. Под увлекательные рассказы гида о Праге мы и не заметили, как прошло четыре часа! Конечно, самостоятельно никогда не успеешь осмотреть за такое время столько достопримечательностей и узнать их историю.

Усталости мы не почувствовали, но голод дал о себе знать! К счастью, гид вовремя объявил, что пришло время познакомиться с чешской кухней. Всей группой мы пошли в ресторан неподалеку на обед и попробовали блюда национальной кухни. Затем мы отправились за новыми впечатлениями. Нас ждал речной круиз и шикарные виды на вечерний город с реки.

Речной круиз на теплоходе длился час. Нужно сказать, что даже жителям Праги было чему удивиться: с глади воды город выглядел по-другому. Пассажиры теплохода могли гулять по открытой палубе или отдыхать на закрытой палубе, покупать горячие, алкогольные или прохладительные напитки. Кстати, прогулка тоже сопровождалась комментариями о Праге на русском языке. Но можно было ничего не слушать, а просто наслаждаться атмосферой вечернего города.





Резюме: Если вы хотите увидеть максимум достопримечательностей Праги за один день, такая экскурсия – то, что нужно. Вы не тратите силы на то, чтобы разобраться с транспортом и отыскать достопримечательности. Не переживаете из-за того, что не успеете что-то увидеть или переплатите за такси. Все прекрасно подготовлено и организовано: экскурсия включает в себя основные достопримечательности Праги, знакомство с чешской кухней, дневным и вечерним городом – с палубы теплохода. В такую Прагу вам точно захочется вернуться!

А если вы захотите углубленно познакомиться с городом, то в следующий раз можно выбрать одну из тематических экскурсий. Компания EuroTour Group работает в Праге с 2010 года и обслуживает больше 100 тысяч туристов ежегодно. У нее огромный выбор экскурсий и вариантов активного отдыха: больше 120 предложений. Найти офисы EuroTour Group и добраться до них очень просто. Четыре офиса расположены в самом центре Праги, а экскурсии начинаются прямо возле главного офиса. Потеряться невозможно!

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