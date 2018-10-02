Тайны мистической Праги: Что скрывают улочки Старого Города

Легенды и тайны мистической Праги впечатляют даже бывалых путешественников. Решитесь ли вы, как ведущий программы «Орел и Решка» Андрей Бедняков, прогуляться по колдовским местам со скелетом?

Прага – волшебный город, который до сих пор хранит в себе бесчисленное множество мест силы, неразгаданных тайн и легенд. Возможно, поэтому экскурсии в Праге так разнообразны и увлекательны. Загадочные средневековые улочки, старинные скульптуры и готические башни будоражат воображение. В Старом Городе сложно найти место, где бы не происходило что-то мистическое!

Сотни лет назад здесь жили колдуны и алхимики, бродили духи, а жители города нередко встречали на улицах Голема – человека, восставшего из глины. По одной из версий, его 300 лет назад создал главный раввин Праги Махараль из глиняной статуи. После смерти раввина Голем исчез, но некоторые пражане утверждают, что видели его своими глазами. Есть мнение, что он и сейчас живет на чердаке Синагоги.





Разгадать тайны города хотят многие, но найти легендарные места самостоятельно практически невозможно. Даже местные жители говорят о них неохотно. Здесь нужен особенный проводник, который обладает тайными знаниями и готов ими поделиться. Но где найти такие экскурсии из Праги?

Вечером, под светом ночных фонарей, самых смелых и любопытных путешественников приглашает прогуляться гид-скелет. Он многим известен по передаче «Орел и Решка»: в выпуске о Праге к экскурсии присоединился ведущий программы Андрей Бедняков.

Гид-скелет встретит вас возле Астрономических часов на Староместской площади и покажет самые интересные места Старого Города и Еврейского квартала. Вместе с ним вы пройдете по следам известных мистических персонажей, связанных с тайнами Праги.

Загадочный гид раскроет вам секреты Орлоя и расскажет самые интересные и одновременно пугающие легенды Средневековья о кладах, старом монахе, привидениях, рыцаре без головы, магах, алхимиках, ведьмах и, конечно, Големе. За полтора часа вы получите море впечатлений и сможете сделать фотографию на память с вашим необычным проводником, у которого, кстати, отличное чувство юмора!





Мистическая Прага не может не привлекать. Познакомившись с ее сказками и удивительными историями, вы захотите раскрывать новые тайны города и загадочной Чехии.

Заказать экскурсию по мистической Праге можно на официальном сайте туристического агентства MegaTour или в офисе компании. Стоимость – 15 евро для взрослых, 10 евро для детей.

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