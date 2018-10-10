Новые названия для станций метро в Праге

В Праге представили концепцию, как можно изменить почти 20 названий станций, которыми жители и туристы в городе пользуются каждый день. Как это можно объяснить?

В новой концепции пражского общественного транспорта до 2029 года, которую во вторник 10 октября одобрили городские власти, содержится спорная глава. В ней говорится о предложении переименовать почти 20 станций пражского метро. При этом авторы концепции объясняют, почему это нужно сделать.

Сразу нужно сказать, что это только приглашение к дискуссии, и авторы транспортной концепции позиционируют спорную главу как начало обсуждений. Если вас приводит в ярость одна только мысль о том, что привычные названия станций метро могут измениться, можете не бояться изменений.

Как говорится в документе, речь идет о важном и деликатном вопросе. Каждое потенциальное изменение названия станций метро должно быть однозначно аргументировано. Для этого также потребуется и поддержка широкой общественности.

Тем не менее, авторы концепции напоминают, что договориться о возможных изменениях нужно до 2025 года, когда появится первый участок новой ветки метро D. Тогда будут менять навигационную карту метро, включая указатели и карты. И этим моментом можно воспользоваться.

Почему авторы концепции предлагают внести изменения и переименовать некоторые станции?

Главная причина заключается в том, что многие из названий не соответствуют своему местоположению и характеру области. Кроме того, многие названия образованы от форм, не отражающих традиции чешского языка. К тому же в мире действует практика выбора названий для станций метро по принципу соседства с ближайшей железнодорожной станцией – для удобства ориентации пассажиров. В Праге такими примерами можно считать станции Смиховский и Главный вокзалы.

Специалисты также указывают на то, что многие станции были названы по соседним улицами, но пассажирам из других районов они ничего не говорят. Понятнее было бы, если бы названия были связаны с площадями, районами или известными объектами архитектуры.

Что предлагают?

Станцию Dejvická можно переименовать в Vítězné náměstí или Dejvice, потому что на саму улицу Дейвицка выхода со станции нет.

Станцию Hradčanská – в Nádraží Dejvice или Bruska, так как она даже не входит в кадастр Градчан. Нынешнее название путает туристов, так как до Пражского Града отсюда еще 1,4 км, а улицы Градчанской не существует. Историческое название станции – Бруска. Рядом находится ж/д станция Прага-Дейвице, которую будут модернизировать.

Станцию Malostranská – в Klárov или Malá Strana, потому что улицы Малостранской не существует, до центра Малой Страны – 1 км, а историческое название места – Кларов.

Станцию Staroměstská – в Josefov, Staré Město или Náměstí Jana Palacha, потому что улицы Староместской не существует. Частично эта станция относится к кадастру Йозефова, а выход из метро ведет на площадь Яна Палаха, а не на Староместскую площадь.

Станцию Muzeum – в Národní muzeum, чтобы было понятнее, о каком музее идет речь (в Праге работает 77 музеев).

Станцию Náměstí Republiky – в Masarykovo nádraží, так как здесь находится выход на один из важнейших вокзалов Праги.

Кроме этих названий, изменить предлагают и другие.

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