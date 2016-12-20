8 необычных подарков на праздники: дарим впечатления и возможности

Рождество и Новый год уже совсем близко, а значит – у вас остаются считанные дни, чтобы выбрать подарки друзьям и близким. Если стандартные сувенирные наборы вам надоели, и хочется сделать такой подарок, который запомнится надолго, загляните в нашу подборку подарочных сертификатов.

В последнее время в Чехии все большую популярность набирают подарочные сертификаты. Это празднично оформленные карточки на покупку всевозможных товаров и услуг, образовательные курсы, посещение ресторана, театра, экстремальные приключения, путешествия и др. Вы можете выбрать сертификат на такую сумму, которая вас устроит. Мы подобрали для вас самые интересные, необычные, полезные и приятные подарочные сертификаты для мужчин и женщин. Возможно, что-то из нашей подборки понравится и вам или поможет придумать хорошую идею!

1. Экстремальное сафари на танках и бронетранспортерах

Ваш друг не представляет жизни без экстрима или, наоборот, засиделся в офисе? Нестандартное приключение принесет ему незабываемые эмоции. Вы можете подарить ему сертификат на «Милитари сафари», где его ждет сумасшедшая езда на танках и бронетранспортерах по огромному танкодрому, стрельба из оружия, полевая кухня и еще много всего интересного. Мощный всплеск адреналина на таком путешествии точно гарантирован – наша редакция испробовала это на себе.

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2. Сертификат на новую татуировку в тату-салоне

Такой сертификат можно подарить человеку, который очень хочет сделать татуировку (и вы об этом знаете). Подарок порадует и тех, кто постоянно делает себе новые татуировки. Сертификат в тату-салон Homie Tattoo Studio в Праге можно купить на сумму от 1500 до 10 000 крон. Это может быть традиционная художественная татуировка, дотворк, лайнворк, акварель – мастера проконсультируют вас и помогут сориентироваться в ценах.

Телефон салона +420 776 854 231

Адрес: tel. Varšavská 24, Praha 2

www.facebook.com/homietattoo

www.instagram.com/homietattoostudio

3. Сертификат на изучение иностранного языка

Это может быть очень полезный и стимулирующий к развитию подарок, который подойдет практически каждому, кто хочет выучить иностранный язык. Но что делать, если вы не знаете, в какое время вашему другу будет удобно заниматься? Подарите ему сертификат на обучение онлайн. Так вы точно не ошибетесь.

Подробнее: www.knowledge-space.ru

Телефон языковой школы: +420 776 609 912



4. Сертификат на пивные и винные ванны

Найти подарочный сертификат в Чехии можно на всевозможные расслабляющие процедуры. Если вы считаете, что массаж уже никого не удивит, попробуйте подарить кое-что действительно интригующее. Предлагаем вам обратить внимание на посещение винных и пивных лазней в Праге. Принять ванну в настоящем пиве или вине в дубовой бочке, дегустировать напитки прямо во время процедуры, а потом валяться на сене у камина – согласитесь, это ни с чем не сравнимый отдых. В таких лазнях можно устроить и романтическое свидание, и полноценный релакс после рабочей недели. Такой подарок точно вызовет волну радости и восхищения.

Подробнее: www.pivnispa.cz/ru

Электронная почта: info@pivnispa.cz

Телефон: +420 728 059 770

Адрес: Dejvická 255/18, Praha 160 00

5. Сертификат на педикюр для мужчины или женщины

Роскошный спа-педикюр с ароматной лавандой в салоне Ad Vita в Праге несомненно порадует женщину любого возраста. Настоящий релакс для ног с ароматическим масляным пилингом, парафиновой маской, массажем и кремом, а затем обработка и покрытие ногтей долговременным лаком по выбору – действительно королевский подарок. Мужчинам салон предлагает специальную «пивную» программу: с дегустацией пива, пивным пилингом для ног, массажем, маской и покрытием ногтей мужским матовым лаком. Такое удовольствие можно заказать за 800 крон. Сертификат действует в течение полугода.

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6. Мастер-класс по составлению букетов для начинающих

Если ваша подруга или родственница увлекается творчеством и любит делать что-то своими руками, почему бы не подарить ей сертификат на мастер-класс по составлению букетов. За два часа участников курса знакомят с основами флористики, рассказывают о технических моментах и эстетике букетов, помогают составить два собственных букета. Такое занятие может помочь найти новое развлечение или даже профессию. В любом случае умение составлять красивые подарочные букеты должно пригодиться в жизни.

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7. Сертификат на посещение аквапарка в Праге

Пражский аквапарк Aquapalace Praha предлагает всевозможные подарочные сертификаты для всей семьи, мужских и женских компаний. Вы можете подарить вашим друзьям или близким несколько часов полноценного отдыха во всех зонах аквапарка (бассейны, джакузи, детские водные площадки, горки, и др.). Посетить аквапарк можно будет в любое время в течение трех месяцев со дня покупки.

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8. Сертификат на отдых в настоящем замке

Если вы хотите сделать действительно шикарный и романтичный подарок на зимние праздники, то здесь, пожалуй, вне конкуренции путешествия. Впрочем, для этого не обязательно выезжать из Чехии. Вы можете поехать в горы или, к примеру, замок Nový Světlov в Злинском крае, расположенный практически у подножия гор, который предлагает подарочные сертификаты на отдых в двухместном историческом номере с завтраком.

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