Шопинг в ЕС: Что выгоднее всего покупать в Чехии и других странах

Евростат сравнил цены в странах Европы и назвал государства с самыми дешевыми товарами и услугами в разных категориях.

Евростат сравнил цены по шести группам расходов в странах Евросоюза без учета покупательской способности населения, и оказалось, что самые высокие цены в Дании, самые низкие – в Болгарии. Что касается Чехии, то здесь продают самые дешевые автомобили. ЧР также заняла второе место по доступности электроники и третье – по самым низким ценам в ресторанах и гостиницах.

Дороже всего товары и услуги среди стран ЕС обходятся в Дании. Там уровень цен превышает средний по Евросоюзу на 139%. Второй самой дорогой страной ЕС стала Ирландия (125% от среднего показателя). За ней следуют Люксембург и Швеция (по 124%).

Самые низкие цены предлагает Болгария, где средняя стоимость товаров и услуг составляет всего 48% от среднего по Европе. В тройку самых дешевых стран ЕС также вошли Румыния (52%) и Польша (53%).

Какие товары самые дешевые в Чехии среди стран ЕС

Если изучить цены в шести отдельных категориях товаров и услуг, то Чехия окажется в списке стран с самыми низкими ценами сразу в нескольких из них. По данным Евростата, в ЧР дешевле всего по ЕС стоят личные транспортные средства – цены на автомобили, мотоциклы и велосипеды в республике составляют всего 78% от среднего уровня по Евросоюзу. Цены на топливо и ремонт также доступные. В Дании, наоборот, цены в данной категории составляют 146%.

Наименьшие отличия в ценах между странами ЕС действуют в категории бытовой техники и одежды. Самая доступная электроника продается в Польше (86% от средних цен по ЕС) и в Чехии (91%). Дороже всего покупать технику в Дании (115%). Одежда дешевле всего стоит в Болгарии (81%). Вещи по самым высоким ценам в ЕС продают в Швеции (136%).

Чехия также заняла третье место по дешевизне ресторанов и гостиниц (56%). Самые низкие цены на питание в ресторанах предлагает Болгария (44%) и Румыния (53%). Дороже всего пообедать в ресторане выходит в Дании (150%) и Швеции (144%).



Самые дорогие Самые дешевые Личные транспортные средства Дания, Нидерланды, Ирландия, Финляндия Чехия, Словакия, Польша, Литва Рестораны и гостиницы Дания, Швеция, Финляндия Болгария, Румыния, Чехия Электроника и бытовая техника Дания, Франция, Кипр, Португалия, Швеция Польша, Чехия, Румыния Одежда Швеция, Дания, Финляндия Болгария, Венгрия, Великобритания Продукты и безалогольные напитки Дания, Швеция, Австрия Польша, Румыния, Болгария Алкоголь и табачные изделия Ирландия, Великобритания, Финляндия Болгария, Венгрия, Польша

Большая разница в ценах между странами ЕС сложилась в сфере продовольствия и безалкогольных напитков. За стандартную покупку в продуктовом магазине дороже всего платят в Дании (148%), и это в два раза больше, чем в Польше или Румынии. Там цены на продукты самые низкие в ЕС (62% от среднего уровня цен по ЕС). В Швеции цены на еду составляют 126% среднего уровня, в Люксембурге – 121%, в Чехии – 81%, и с этим результатом она занимает шестое место в ЕС по дешевизне продуктов.

Цены в странах вне ЕС

Если в это сравнение включить и те страны, которые не входят в ЕС, то самой дорогой окажется Швейцария (161% от среднего уровня цен по Евросоюзу). За ней следует Норвегия (140%) и Исландия (147%). Самыми дешевыми оказались Македония (46%), Албания и Сербия (обе страны – по 49%).

Соотношение уровня цен в странах и среднего показателя по ЕС



Швейцария 161 Исландия 147 Норвегия 140 Дания 139 Ирландия 125 Швеция 124 Люксембург 124 Великобритания 121 Финляндия 121 Нидерланды 111 Бельгия 109 Франция 108 Австрия 107 Германия 104 Италия 102 Испания 92 Кипр 88 Греция 86 Португалия 84 Мальта 82 Словения 82 Эстония 76 Латвия 71 Словакия 68 Хорватия 66 Чехия 65 Литва 63 Венгрия 60 Турция 60 Черногория 54 Польша 53 Румыния 52 Босния и Герцеговина 51 Албания 49 Сербия 49 Болгария 48 Македония 46

Табачные изделия и алкоголь дороже всего стоят в Ирландии (175% от среднего уровня цен по ЕС). За ней по этому критерию следует Великобритания (162%) и северные страны: Финляндия (135%), Швеция (128%) и Дания (122%).

Дешевле всего эти товары можно купить в Болгарии (56%), Венгрии (67%) и Польше (68%). Цены на табачные изделия и алкоголь отличаются в странах ЕС в первую очередь из-за налогообложения, которое применяет то или иное государство.

Источник: ihned.cz