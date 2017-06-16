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Шопинг в ЕС: Что выгоднее всего покупать в Чехии и других странах

Шопинг в ЕС: Что выгоднее всего покупать в Чехии и других странах

artyommm 1791 0
Евростат сравнил цены в странах Европы и назвал государства с самыми дешевыми товарами и услугами в разных категориях.
Шопинг в ЕС: Что выгоднее всего покупать в Чехии и других странах

Евростат сравнил цены по шести группам расходов в странах Евросоюза без учета покупательской способности населения, и оказалось, что самые высокие цены в Дании, самые низкие – в Болгарии. Что касается Чехии, то здесь продают самые дешевые автомобили. ЧР также заняла второе место по доступности электроники и третье – по самым низким ценам в ресторанах и гостиницах.

Дороже всего товары и услуги среди стран ЕС обходятся в Дании. Там уровень цен превышает средний по Евросоюзу на 139%. Второй самой дорогой страной ЕС стала Ирландия (125% от среднего показателя). За ней следуют Люксембург и Швеция (по 124%).

Самые низкие цены предлагает Болгария, где средняя стоимость товаров и услуг составляет всего 48% от среднего по Европе. В тройку самых дешевых стран ЕС также вошли Румыния (52%) и Польша (53%). 

Какие товары самые дешевые в Чехии среди стран ЕС

Если изучить цены в шести отдельных категориях товаров и услуг, то Чехия окажется в списке стран с самыми низкими ценами сразу в нескольких из них. По данным Евростата, в ЧР дешевле всего по ЕС стоят личные транспортные средства – цены на автомобили, мотоциклы и велосипеды в республике составляют всего 78% от среднего уровня по Евросоюзу. Цены на топливо и ремонт также доступные. В Дании, наоборот, цены в данной категории составляют 146%.

Наименьшие отличия в ценах между странами ЕС действуют в категории бытовой техники и одежды. Самая доступная электроника продается в Польше (86% от средних цен по ЕС) и в Чехии (91%). Дороже всего покупать технику в Дании (115%). Одежда дешевле всего стоит в Болгарии (81%). Вещи по самым высоким ценам в ЕС продают в Швеции (136%).

Чехия также заняла третье место по дешевизне ресторанов и гостиниц (56%). Самые низкие цены на питание в ресторанах предлагает Болгария (44%) и Румыния (53%). Дороже всего пообедать в ресторане выходит в Дании (150%) и Швеции (144%).
 

 

Самые дорогие

Самые дешевые

Личные транспортные средства

Дания, Нидерланды, Ирландия, Финляндия

Чехия, Словакия, Польша, Литва

Рестораны и гостиницы

Дания, Швеция, Финляндия

Болгария, Румыния, Чехия

Электроника и бытовая техника

Дания, Франция, Кипр, Португалия, Швеция

Польша, Чехия, Румыния

Одежда

Швеция, Дания, Финляндия

Болгария, Венгрия, Великобритания

Продукты и безалогольные напитки

Дания, Швеция, Австрия

Польша, Румыния, Болгария

Алкоголь и табачные изделия

Ирландия, Великобритания, Финляндия

Болгария, Венгрия, Польша

 

Большая разница в ценах между странами ЕС сложилась в сфере продовольствия и безалкогольных напитков. За стандартную покупку в продуктовом магазине дороже всего платят в Дании (148%), и это в два раза больше, чем в Польше или Румынии. Там цены на продукты самые низкие в ЕС (62% от среднего уровня цен по ЕС). В Швеции цены на еду составляют 126% среднего уровня, в Люксембурге – 121%, в Чехии – 81%, и с этим результатом она занимает шестое место в ЕС по дешевизне продуктов.

Цены в странах вне ЕС

Если в это сравнение включить и те страны, которые не входят в ЕС, то самой дорогой окажется Швейцария (161% от среднего уровня цен по Евросоюзу). За ней следует Норвегия (140%) и Исландия (147%). Самыми дешевыми оказались Македония (46%), Албания и Сербия (обе страны – по 49%).

Соотношение уровня цен в странах и среднего показателя по ЕС
 

Швейцария

161

Исландия

147

Норвегия

140

Дания

139

Ирландия

125

Швеция

124

Люксембург

124

Великобритания

121

Финляндия

121

Нидерланды

111

Бельгия

109

Франция

108

Австрия

107

Германия

104

Италия

102

Испания

92

Кипр

88

Греция

86

Португалия

84

Мальта

82

Словения

82

Эстония

76

Латвия

71

Словакия

68

Хорватия

66

Чехия

65

Литва

63

Венгрия

60

Турция

60

Черногория

54

Польша

53

Румыния

52

Босния и Герцеговина

51

Албания

49

Сербия

49

Болгария

48

Македония

46

 

Табачные изделия и алкоголь дороже всего стоят в Ирландии (175% от среднего уровня цен по ЕС). За ней по этому критерию следует Великобритания (162%) и северные страны: Финляндия (135%), Швеция (128%) и Дания (122%). 

Дешевле всего эти товары можно купить в Болгарии (56%), Венгрии (67%) и Польше (68%). Цены на табачные изделия и алкоголь отличаются в странах ЕС в первую очередь из-за налогообложения, которое применяет то или иное государство.

Источник: ihned.cz

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