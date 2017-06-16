Шопинг в ЕС: Что выгоднее всего покупать в Чехии и других странах

Евростат сравнил цены по шести группам расходов в странах Евросоюза без учета покупательской способности населения, и оказалось, что самые высокие цены в Дании, самые низкие – в Болгарии. Что касается Чехии, то здесь продают самые дешевые автомобили. ЧР также заняла второе место по доступности электроники и третье – по самым низким ценам в ресторанах и гостиницах.
Дороже всего товары и услуги среди стран ЕС обходятся в Дании. Там уровень цен превышает средний по Евросоюзу на 139%. Второй самой дорогой страной ЕС стала Ирландия (125% от среднего показателя). За ней следуют Люксембург и Швеция (по 124%).
Самые низкие цены предлагает Болгария, где средняя стоимость товаров и услуг составляет всего 48% от среднего по Европе. В тройку самых дешевых стран ЕС также вошли Румыния (52%) и Польша (53%).
Какие товары самые дешевые в Чехии среди стран ЕС
Если изучить цены в шести отдельных категориях товаров и услуг, то Чехия окажется в списке стран с самыми низкими ценами сразу в нескольких из них. По данным Евростата, в ЧР дешевле всего по ЕС стоят личные транспортные средства – цены на автомобили, мотоциклы и велосипеды в республике составляют всего 78% от среднего уровня по Евросоюзу. Цены на топливо и ремонт также доступные. В Дании, наоборот, цены в данной категории составляют 146%.
Наименьшие отличия в ценах между странами ЕС действуют в категории бытовой техники и одежды. Самая доступная электроника продается в Польше (86% от средних цен по ЕС) и в Чехии (91%). Дороже всего покупать технику в Дании (115%). Одежда дешевле всего стоит в Болгарии (81%). Вещи по самым высоким ценам в ЕС продают в Швеции (136%).
Чехия также заняла третье место по дешевизне ресторанов и гостиниц (56%). Самые низкие цены на питание в ресторанах предлагает Болгария (44%) и Румыния (53%). Дороже всего пообедать в ресторане выходит в Дании (150%) и Швеции (144%).
|
|
Самые дорогие
|
Самые дешевые
|
Личные транспортные средства
|
Дания, Нидерланды, Ирландия, Финляндия
|
Чехия, Словакия, Польша, Литва
|
Рестораны и гостиницы
|
Дания, Швеция, Финляндия
|
Болгария, Румыния, Чехия
|
Электроника и бытовая техника
|
Дания, Франция, Кипр, Португалия, Швеция
|
Польша, Чехия, Румыния
|
Одежда
|
Швеция, Дания, Финляндия
|
Болгария, Венгрия, Великобритания
|
Продукты и безалогольные напитки
|
Дания, Швеция, Австрия
|
Польша, Румыния, Болгария
|
Алкоголь и табачные изделия
|
Ирландия, Великобритания, Финляндия
|
Болгария, Венгрия, Польша
Большая разница в ценах между странами ЕС сложилась в сфере продовольствия и безалкогольных напитков. За стандартную покупку в продуктовом магазине дороже всего платят в Дании (148%), и это в два раза больше, чем в Польше или Румынии. Там цены на продукты самые низкие в ЕС (62% от среднего уровня цен по ЕС). В Швеции цены на еду составляют 126% среднего уровня, в Люксембурге – 121%, в Чехии – 81%, и с этим результатом она занимает шестое место в ЕС по дешевизне продуктов.
Цены в странах вне ЕС
Если в это сравнение включить и те страны, которые не входят в ЕС, то самой дорогой окажется Швейцария (161% от среднего уровня цен по Евросоюзу). За ней следует Норвегия (140%) и Исландия (147%). Самыми дешевыми оказались Македония (46%), Албания и Сербия (обе страны – по 49%).
Соотношение уровня цен в странах и среднего показателя по ЕС
|
Швейцария
|
161
|
Исландия
|
147
|
Норвегия
|
140
|
Дания
|
139
|
Ирландия
|
125
|
Швеция
|
124
|
Люксембург
|
124
|
Великобритания
|
121
|
Финляндия
|
121
|
Нидерланды
|
111
|
Бельгия
|
109
|
Франция
|
108
|
Австрия
|
107
|
Германия
|
104
|
Италия
|
102
|
Испания
|
92
|
Кипр
|
88
|
Греция
|
86
|
Португалия
|
84
|
Мальта
|
82
|
Словения
|
82
|
Эстония
|
76
|
Латвия
|
71
|
Словакия
|
68
|
Хорватия
|
66
|
Чехия
|
65
|
Литва
|
63
|
Венгрия
|
60
|
Турция
|
60
|
Черногория
|
54
|
Польша
|
53
|
Румыния
|
52
|
Босния и Герцеговина
|
51
|
Албания
|
49
|
Сербия
|
49
|
Болгария
|
48
|
Македония
|
46
Табачные изделия и алкоголь дороже всего стоят в Ирландии (175% от среднего уровня цен по ЕС). За ней по этому критерию следует Великобритания (162%) и северные страны: Финляндия (135%), Швеция (128%) и Дания (122%).
Дешевле всего эти товары можно купить в Болгарии (56%), Венгрии (67%) и Польше (68%). Цены на табачные изделия и алкоголь отличаются в странах ЕС в первую очередь из-за налогообложения, которое применяет то или иное государство.
Источник: ihned.cz