Лайфхак: как выгодно купить билеты на поезд из Чехии за границу

Государственный перевозчик České dráhy предлагает удобные железнодорожные маршруты в соседние страны. Однако цены на билеты далеко не всегда можно назвать выгодными. Хотите сэкономить на билетах за границу? Тогда этот лайфхак – для вас.

Фото: flickr.com, Tim Green https://www.flickr.com/photos/atoach/

Первым делом, возьмите на заметку, что выгоднее всего покупать билеты заранее. Если не брать во внимание специальные акции (например, во второй половине ноября 2016 года ČD снижает цены на билеты до Дрездена и Берлина), то выгоднее всего воспользоваться так называемым «своевременным» билетом в Европу (см. ссылку Včasná jízdenka Evropa).

Здесь можно найти билеты по приятным ценам, но покупать их, как мы уже говорили, нужно заранее. Чем ближе дата отъезда, тем дороже обойдется билет. К примеру, билет от Праги до Вены по этой системе может стоить от 662 до 938 крон в зависимости от того, когда вы его купите. Обычный билет во 2 класс без какой-либо бонусной карты или скидки стоит 1100 крон.

Тем не менее, даже если вы упустили самый дешевый «своевременный» билет, существуют и другие возможности сэкономить.

Главное – запомнить простое правило! Билет на поезд за границу выгоднее покупать как 2 билета: один – до последней станции в Чехии и другой – от этой станции до цели за границей.

Так вы сможете избежать международного тарифа и завышенных цен на билет по Чехии. Возьмем конкретный пример по тому же маршруту (Прага – Вена). Как уже было сказано, обычный билет до Вены стоит 1100 крон.

Если вы купите билет Прага – Бржецлав, то заплатите за него 379 крон. Билет от Бржецлава до Вены обойдется в 508 крон. Итого – 887 крон, что на 213 крон меньше стандартной цены. Такой «двойной» билет может обойтись даже дешевле, чем по некоторым акциям Včasná jízdenka Evropa.

Панорама Вены, pixabay.com

Подобный принцип действует и для тех, что пользуется IN-картой, но разница в цене для них будет меньше.

Чтобы сэкономить еще больше на проезде до Вены, можно попробовать купить по акции билет Прага – Брно, а затем «своевременный» билет Брно – Вена. Но максимально дешево вы купите билет заранее через сайт австрийских дорог. Иногда перевозчик продает билеты от 19 до 24 евро (514 крон). Самые дешевые билеты распродают обычно за 7-10 дней перед выездом.

Для справки: какая станция в ЧР последняя на пути в соседние страны? Направление на Берлин – Дечин (Děčín)

Направление на Нюрнберг – Хеб (Cheb)

Направление на Мюнхен – Домажлице (Domažlice)

Направление на Линц – Горни-Дворжиште (Horní Dvořiště)

Направление на Вену и Братиславу – Бржецлав (Břeclav)

Направление на Жилин/Кошице – Горни-Лидец (Horní Lideč) на маршруте через Всетин или Мосты-у-Яблункова (Mosty u Jablunkova) на маршруте через Чески-Тешин;

Направление на Варшаву – Богумин (Bohumín)

Направление на Вроцлав – Лихков (Lichkov).

Еще несколько полезных советов для тех, кто ездит на поезде за границу:

- Билеты по системе Včasné jízdenky Evropa можно купить максимум за 60 (в некоторые страны – за 90) дней перед отъездом. Внимание, вернуть или поменять их нельзя!

- Международный билет нельзя передать другим людям. Он действует только вместе с удостоверением личности пассажира, имя которого напечатано на билете.

- Международный билет нужно распечатать на собственном принтере в формате А4. Если вы едете из/в Германию, Бельгию, Швейцарию, Францию, Австрию или Словакию, то билет можно предъявить и в электронном виде (на собственном девайсе – смартфоне, планшете, ноутбуке). За границей нельзя предъявлять только код трансакции в СМС.

Берлин, поезд. фото: pixabay.com

- Распечатанный билет, который вы купили по акции Včasná jízdenka Evropa, перед пересечением государственной границы нужно дать отметить проводнику ČD или на кассе ČD. Это обязательно, если поезд следует в Польшу и Венгрию (старайтесь найти проводника всеми силами). Это условие не действует, если вы едете в Германию, Бельгию, Швейцарию, Францию, Австрию и Словакию.

- Любой международный билет, купленный в кассе на вокзале, нельзя ничем заменить. Если вы его забудете, то придется покупать новый. Не поможет ни номер, ни копия. Зато билеты, приобретенные через интернет, можно распечатать снова.

- Если все международные билеты у чешского перевозчика распроданы, попробуйте сделать онлайн покупку на сайте немецких железных дорог Deutsche bahn (сайт переведен и на чешский), австрийских дорог ÖBB (есть перевод на английский), польских дорог PKP intercity (есть перевод на русский) или на словацком сайте Železniční společnosti Slovensko.

- Купить билеты для путешествия по всей Европе можно на сайтах loco2.com или www.b-europe.com. Альтернативные маршруты (поезд, автобус, самолет, поиск попутчиков) можно составить на www.rome2rio.com.

Автор статьи: Michal Berge, cestavlakem.cz