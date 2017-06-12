Что гражданам Украины важно знать о поездках без виз в ЕС

Объясняем в деталях, как правильно пользоваться преимуществом безвизового въезда в ЕС для украинцев и что нужно, чтобы успешно пройти пограничный контроль.

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С 11 июня граждане Украины могут въезжать в 30 стран Европы, включая Чехию, без виз. Но есть ограничения, связанные с документами, целью поездки и сроком пребывания.

Перші "безвізові" громадяни України прибули до аеропорту Праги. Жодних проблем наразі не виникало. Консули готові надати необхідну допомогу pic.twitter.com/Q4J5ihn1PF — Yevhen Perebyinis (@YPerebyinis) 11 июня 2017 г.

В какие европейские страны украинцы могут поехать без визы

Безвизовый режим для граждан Украины действует:

- с 22 странами ЕС из Шенгенской зоны;

- 4 странами ЕС, которые в Шенген не входят: Болгарией, Кипром, Румынией и Хорватией;

- со странами Шенгенской зоны, не входящими в ЕС: Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией.

Без визы транзитом через страны Шенгена можно также посетить государства, которые ранее требовали от украинцев наличия шенгенской визы, например, Монако и Ватикан.

Две страны в составе ЕС – Великобритания и Ирландия – проводят собственную миграционную политику, поэтому для их посещения гражданам Украины, как и раньше, потребуется оформлять визу. Необходимость в ее получении также распространяется при посещении неевропейских территорий Франции и Нидерландов.



Основной документ для въезда в ЕС без визы – биометрический паспорт

Главное условие для граждан Украины, желающих въехать без визы на территорию стран Евросоюза, – биометрический паспорт. От старой версии он отличается тем, что в его обложке скрыт электронный чип (об этом свидетельствует характерная отметка).

Электронный носитель содержит информацию о гражданине, цифровой снимок лица, подпись и отпечатки указательных пальцев рук. Благодаря быстрому доступу к этой информации идентификация человека на границе становится проще и быстрее.



Где получить биометрический паспорт

Выдача биометрических паспортов в Украине началась с января 2015 года. Обращаться за ними нужно в подразделения миграционной службы, вне зависимости от места проживания. Узнать адрес подразделения можно на официальном сайте Государственной миграционной службы Украины.

Биометрические паспорта также выдают в Центрах обслуживания граждан Паспортный сервис, в Центре предоставления административных услуг, а также в киевском документ-сервисе "Готово".

Срок выдачи паспорта не превышает 20 дней. Можно получить документ в срочном порядке, но придется заплатить более высокую пошлину.

Для тех граждан Украины, которые проживают за границей, предусмотрена возможность получения биометрического паспорта в украинском дипломатическом учреждении. Перейти на официальный сайт Посольства Украины в Праге



Условия въезда в ЕС

Безвизовый режим не гарантирует въезда на территорию ЕС. Окончательное решение, пропускать гражданина Украины или нет, принимает пограничник.

Пограничник вправе спрашивать:

1. Документ для пересечения границы (если вы едете без визы, у вас должен быть действующий биометрический паспорт, срок действия которого истекает не позднее 3 месяцев до планируемого возвращения).

2. Цель поездки и условия пребывания в европейских странах.

3. Наличие достаточного количества денег для пребывания в ЕС и возвращения домой (для посещения Чехии требуется 40 евро на день пребывания из расчета на одного человека).

4. Отсутствие фамилии гражданина в списке лиц, которым запрещено въезжать в ЕС.

5. Отсутствие с вашей стороны угрозы для общественного порядка, безопасности, здоровья граждан страны пребывания и международных отношений

Какие дополнительные документы могут попросить на границе

Если цель поездки – бизнес:

- приглашение на встречу,

- подтверждение торговых или деловых отношений,

- билет на выставку или мероприятие, если они являются целью поездки.

Если цель поездки – туризм или частный визит (посещение друзей, родственников):

- подтверждение бронирования жилья или приглашение в любой форме от друзей или родственников,

- обратный билет (не распространяется на путешествующих на автомобиле),

- маршрут и план поездки.

Если вы едете в страны Европы для участия в мероприятиях, необходимо иметь при себе приглашения, входные билеты или любые другие документы, которые будут подтверждать цель визита.

Как доказать финансовую состоятельность

Варианты подтверждения (на выбор):

- наличные деньги,

- тревел-чеки,

- оплаченное проживание и билеты,

- финансовая гарантия от приглашающей стороны,

- кредитная карта международной платежной системы.

Брать выписку из банка, справку о доходах с места работы или другие похожие документы не нужно: они не являются обязательными к предъявлению на границе.

Рекомендуется иметь при себе международную медицинскую страховку. Если у вас ее нет, это не может служить основанием для отказа во въезде.

Правила пребывания в ЕС

Граждане Украины, как и ранее, могут пребывать в странах Шенгенской зоны в течение 90 дней из 180-дневного периода. Чтобы соблюсти правило 90/180, можно проверить общую продолжительность своих поездок на его соответствие с помощью калькулятора.

Рассчитать количество разрешенных дней пребывания

Помните, что первым днем посещения считается день въезда, даже если вы оказались на территории государства в 23:59. Последним днем считается день выезда, даже если время перехода пограничного пункта пришлось на 00:01.

Внимание! Безвизовый режим действует только в отношении краткосрочных поездок до 90 дней. Если гражданин Украины собирается учиться продолжительное время или работать в ЕС или странах Шенгена, ему необходимо оформить соответствующую долгосрочную визу в дипломатическом учреждении целевого государства в Украине.

Перед отправлением в ЕС и Шенгенскую зону на наземном транспорте для собственного удобства проверьте загруженность пунктов пересечения границ Украины и стран ЕС электронного сервиса Государственной Пограничной Службы Украины и выберите наиболее удобный вариант.

Проверить загруженность пограничных пунктов

Источник: openeurope.in.ua