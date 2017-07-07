Путешествие на северо-запад Франции: Верден, усадьба Клода Моне, Сен-Мишель, Фуджерес и Карнак

Наша читательница Тамара Гуржий рассказала о своей поездке в Нормандию и Бретань и порекомендовала интересные для туристов остановки по этому маршруту.

Как обычно, нам срочно захотелось поехать в непродолжительное, но увлекательное путешествие. Как правило, мы отправляемся в дорогу на автомобиле, заранее подбирая себе маршрут, который прокладываем по интересным для нас местам. На этот раз наш выбор пал на северо-запад Франции – Нормандию и Бретань.

Особенно в этой поездке нас интересовала возможность ещё раз посетить аббатство Мон-Сен-Мишель, которое находится на границе Нормандии и Бретани и является красивейшим памятным сооружением Средневековья.



Несколько лет назад мы туда ездили, но это было в конце ноября. За новыми впечатлениями мы собирались в начале июня. Чтобы дорога была не слишком утомительной, остановиться на полпути решили в городе Верден (Verdun), который известен по одной из самых важных битв во время Первой мировой войны.

Следующая непродолжительная остановка по нашему маршруту планировалась на посещение усадьбы моего любимого художника-импрессиониста Клода Моне. Усадьба находится в нормандской деревушке Дживерни (Giverny) в 60 километрах от Парижа.

Франция встретила нас обширными цветущими полями, пасущимися коровами и безоблачным синим небом. Ближе к вечеру мы добрались до нашей первой остановки в городе Верден, который оказался небольшим, тихим, провинциальным городом с множеством маленьких ресторанов и магазинчиков с разнообразными местными продуктами. На трагическую историю этого места указывала памятная стелла.

За городом мы обнаружили сохранившиеся фортификационные сооружения – на возвышенности и в лесопарковой зоне. Везде остались следы от воронок бомб, где уже выросли деревья. Это выглядит как большой музей под открытым небом, с памятными табличками с описаниями и проложенными тропиками.

В 1916 году здесь прошла самая кровавая на то время битва. С немецкой и французской стороны за 10 месяцев обороны города было около миллиона жертв – совокупно убитыми и ранеными. Верден выстоял и остался как напоминание о тонкой грани между войной и миром.

Утром следующего дня мы посмотрели несколько укрепленных крепостей и поехали дальше по нашему маршруту – в деревню Дживерни (Giverny) к усадьбе Клода Моне. Деревушка оказалась маленькой и очень живописной, а славу ей, конечно, принес всемирно известный художник.

На большую парковку постоянно прибывали автобусы с туристами. Выстояв небольшую очередь, мы попали на территорию усадьбы, в центре которой стоял красивый просторный дом. Прямо возле него расположилась большая клумба. Тут же за проволочной загородкой был курятник.

Дальше везде были цветы, их было везде так много, что казалось, что они растут здесь сами по себе – в абсолютной природной естественности. По подземному переходу мы прошли на другую сторону участка. Здесь находилось знаменитое озеро с водяными лилиями. Оно окружено всевозможными роскошными растениями и сезонными цветами. Живописной красотой здесь можно любоваться от начала весны и до морозов. Великий художник прожил в усадьбе 43 года, ровно половину своей жизни, – окруженный всем, что ему было необходимо для творчества. Получив множество приятных впечатлений, мы отправились дальше – к горе Мон-Сен-Мишель (Mont-St-Michel).

Вход в музей– 10 евро

Поселились мы в деревне, недалеко от знаменитой горы. Почти во всех нормандских деревнях есть магазины, где продаются всевозможные морские продукты, но самый большой спрос – на устрицы разных видов.

Самые большие из них считаются невкусными, и поэтому они самые дешевые. Чем меньше устрицы, тем лучше их вкусовые качества и тем они дороже. В прибрежных деревнях есть открытые маленькие лавки, где продавец сам открывает устрицы. Тут же продаются и лимоны. Рядом стоят скамейки с видом на залив, сидя на которых и любуясь местными красотами, туристы едят это великолепие.

Стоимость сета из устриц 12 шт – 3, 5, 8 евро





В отличие от прошлой поездки в Сен-Мишель в конце ноября, в июне туристов было довольно-таки много. Сразу на входе в крепость работает ресторан, где готовят фирменный омлет – по секретному рецепту поварихи первого реставратора этого города. Способ приготовления блюда не изменялся с 1888 года. Готовят его на открытом огне, и наблюдать за этим процессом очень увлекательно.

Перед тем как войти в старый город, мы решили прогуляться у подножия горы. После сильного отлива везде была морская грязь, кое-где протоптанная ногами туристов. Вид снизу на гору, покрытую сказочными строениями, особо впечатляет.





Когда-то эта гора была совершенно непреступным островом, но когда для связи с сушей построили дамбу, произошел намыв песка и полноценный остров исчез: он соединился с материком. Сейчас дамбу убрали и построили длинный пешеходный мост.

Город на горе наполнен всевозможными сувенирными лавками, ресторанами, гостиницами, которые открылись в старинных зданиях. На вершине горы находится действующее аббатство, к которому ведет широкая лестница. С территории аббатства открывается великолепный вид до самого горизонта.

Наше место пребывания находилось на границе Нормандии и Бретани, поэтому мы навестили Фуджерес (Fougeres) – средневековый город-крепость 15 века в Бретани. Город укреплен широкой стеной с башнями. Гуляя по этой стене, ясно представляешь, какой быт вели и как воевали местные жители в те времена.

Мы решили продлить на один день наше путешествие и заехали в город Карнак, который знаменит самым большим скоплением менгиров на своей территории. Менгир – это большой, вытянутый вверх камень. Возраст этих камней превышает несколько тысяч лет. Когда-то они служили для священных ритуалов. Точное их предназначение и историю их появления никто точно не знает. Часть камней была разрушена землетрясением, какие-то камни разрушили люди – для своих построек. Но сейчас все менгиры охраняются государством.

Когда мы приехали в Карнак (Carnac), было воскресенье, работал центральный городской рынок, куда местные фермеры свезли все, что они вырастили, поймали и сделали своими руками. Похоже было, что все население города съехалось, чтобы что-то приобрести здесь или просто прогуляться.

На экскурсионном автобусе мы объездили весь город, рассмотрев огромные территории с менгирами, полюбовались Атлантическим океаном, а на следующий день отправились домой.

Проезд по автодорогам во Франции платный. Подробнее о тарифах и оплате можно узнать здесь. Проезд по выбранному маршруту на легковом автомобиле из Чехии на северо-запад Франции в одну сторону обошелся в сумму около 40 евро.