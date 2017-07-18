Идея на выходные: Легендарный ресторан-пивная «Гаенка» в Керско

Неподалеку от Праги, в живописном лесном поселке Керско, находится легендарный чешский ресторан-пивная «Гаенка» (Hájenka), который считает культовым местом каждый чех. Чем прославился этот ресторан и почему его стоит посетить, рассказывает Тамара Гуржий.

Мы уже рассказывали вам о замечательном озере Садска под Прагой. Съездить в эти места стоит еще по одной причине: неподалеку от озера, в лесном поселке Керско, находится легендарный ресторан «Гаенка» (Hájenka). Вы найдете его на главной улице поселка под названием Бетонка (Betonka).

История этого ресторана начинается еще со времен Первой Чехословацкой республики, которая просуществовала с 1918 по 1939 годы. Сам поселок Керско появился тоже в те времена. Его хозяином был предприниматель Йозеф Гиросс (Josef Hyross), который приобрел землю у леса, а затем разбил ее на аллеи и участки для строительства домов в надежде сделать это место престижным курортом, как Подебрады. Минеральная вода в Керско по своему составу очень схожа с водой в курортном городе Подебрады, который находится в 15 километрах от поселка.

Хотя вначале планы предпринимателя были грандиозными, осуществить их в полном объеме помешала Вторая мировая война. С тех далеких времен в поселке Керско остался прекрасный теннисный корт, родник с минеральной водой и ресторан Hájenka. Месту суждено было стать не курортом, а лесным дачным поселком.

Jan Polák [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

В ресторане за эти годы побывало множество посетителей, но он не растерял свою легкую атмосферу до настоящего времени. Местные жители всегда с удовольствием проводили здесь свое свободное время, праздновали дни рождения и знаменательные события.

Известным этот ресторан стал благодаря одному из самых знаменитых чешских писателей двадцатого века – Богумилу Грабалу, который прожил в этом поселке значительную часть своей жизни. В 1965 году на свой первый гонорар писатель купил дачный домик на тридцатой аллее. С тех пор он стал частым посетителем «Гаенки».

ŠJů [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

В Керско писатель черпал материалы для своего творчества, посещая пивные и слушая там разные байки местных жителей. «Гаенка» была одним из его любимых ресторанов. В 1975 году вышла книга Богумила Грабала Slavnosti sneženek, или «Праздник подснежников». Книга состоит из разных историй из жизни местных жителей этого дачного поселка.

В 1984 году по книге Грабала вышла лирическая комедия режиссера Йиржи Менцеля (Jirží Menzel) с одноименным названием Slavnosti sneženek. Фабула фильма – конфликт между охотниками двух охотничьих содружеств, которые не могли поделить между собой тушу убитого дикого кабана. В начале фильма главные герои преследуют раненого дикого зверя по центральной улице Керско – Бетонке. В итоге приготовленное мясо этого кабана оказывается на праздничном столе в зале ресторана «Гаенка».

Jan Polák [CC BY-SA 3.0], via Wikimedia Commons

После премьеры фильма ресторан «Гаенка» стал культовым местом для каждого чеха. С тех пор в меню этого ресторана всегда есть блюда из дикого кабана (kanci kyta se sipkovou omackou, kanci peceni se zelim, kanci gulas). Также в меню присутствуют блюда из мяса фазана, оленя и других диких животных. Что касается цен, то самое дорогое блюдо из фазана или оленя обойдется в 175 крон. Блюда из дикого кабана стоят 110 – 140 крон.

Само собой, в меню есть классические чешские блюда и великолепное свежее пиво под названием Postřižinské. Маленький бокал этого пива стоит 20 крон, большой – не намного дороже. Это пиво изготавливают в пивоварне города Нимбург, где провел свое детство Богумил Грабал.

Фото: Тамара Гуржий

Зимой ресторан «Гаенка» принимает гостей в зале с камином, а летом посетители располагаются в основном за столами во дворе. Работает этот ресторан каждый день, кроме понедельника, так что всегда можно найти для себя возможность погрузиться в атмосферу знаменитого фильма и попробовать коронное блюдо из мяса дикого кабана.

Время работы ресторана:



Май-Июнь Вт-Чт 11:00-21:00

Пт-Сб 11:00-22:00, Вс 11:00-18:00

Июль-Август Вт-Сб 11:00-22:00, Вс 11:00-18:00



Адрес: Kersko 148, 289 12, Sadská

Сайт: www.hajenka-kersko.cz