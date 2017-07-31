Идея для отдыха: Средневековая деревня, озеро и научная тропа вдоль Эльбы

В 20 км от Праги находится удивительный комплекс Botanicus со стилизованной средневековой деревней мастеров и прекрасным английским парком. Желающие продолжить отдых могут поплавать в озере Остра, отправиться на научную тропу вдоль Эльбы и полюбоваться развалинами замка, где некогда жила легендарная княгиня Либуше.

Фото: 420on.cz, Тамара Гуржий

Для того чтобы полноценно отдохнуть всей семьей и получить разнообразные впечатления, не обязательно отправляться в далекое путешествие. Для жителей Праги и ее окрестностей есть прекрасная возможность за один выезд побывать в средневековой деревне, поплавать в озере Остра, прогуляться по научной тропинке вдоль Эльбы и даже побывать на развалинах древнего городища Мыдловар. Все эти занимательные места находятся в двадцати километрах от Праги, недалеко от Лисы-над-Лабем – в деревне Остра.

Как добраться

Добираться до этого места можно на автомобиле или электричке. Чтобы добраться до деревни на электричке, нужно выбрать направление Praha – Lysa nad Labem – Kolín и выйти на остановке Ostra.

На автомобиле нужно ехать по трассе D11 по направлению на Градец-Кралове – до съезда на Lysa nad Labem – направление Нимбурк (Nymburk). На месте автомобиль можно оставить на большой парковке, расположенной недалеко от входа на территорию комплекса под названием Botanicus. Здесь и начнется ваша экскурсия.

«Ботаникус» – центр средневекового творчества и органических растений

«Ботаникус» – это исторический центр средневекового творчества, ремесел и выращивания растений органическим способом. Комплекс расположен на довольно обширной территории, когда-то занятой складами. С 1999 года начались работы по превращению этого места в прекрасный райский уголок, который постоянно посещают туристы и все желающие провести свободное время увлекательно и полезно.

Недалеко от главного входа (с левой стороны) расположен небольшой фирменный магазин компании Botanicus. В нем по выгодным ценам продается натуральная косметика бренда Botanicus, джемы, соусы и приправы – все это изготавливают из плодов и растений, выращенных на территории комплекса. Также здесь можно купить сезонные овощи и фрукты, выращенные органическим способом на территории комплекса. Обычно они располагаются в пакетах возле магазина. Несколько магазинов бренда Botanicus можно найти и в Праге, но цены в них заметно выше.

Изготовьте собственное изделие в средневековой деревне мастеров

Немного дальше, с правой стороны, расположен вход в стилизованную средневековую деревню и роскошный сад в английском стиле с прилегающими к нему плантациями с овощами и фруктовыми деревьями.

При покупке в кассе входного билета желательно поменять хотя бы 100 крон на собственные деньги этой деревни – «гроши». Если вы не успеете потратить все гроши, после окончания экскурсии в кассе их снова обменяют на чешские кроны. Курс местной валюты такой: один грош равняется десяти кронам.

Гуляя по улицам стилизованного средневекового городка, попадаешь в атмосферу жизни ремесленников и мастеров различных кустарных дел. За небольшую плату в несколько грошей можно самому поучаствовать в изготовлении бумаги, свечи, керамического горшка или мыла. Сделанное своими руками изделие можно забрать домой на память.

Передохнуть и перекусить можно в большой средневековой харчевне. В меню этой столовой, кроме традиционной чешской еды, есть кельтские блины. Эти блины готовятся по старому рецепту из гречневой муки.

Особенно интересно посещать этот музей под открытым небом с детьми по субботам. Именно в этот день здесь всегда проходят театральные представления с пением средневековых песен. По субботам посетителям предлагают пострелять из древнего лука и поучаствовать в различных детских играх.

Полюбуйтесь роскошным английским парком

Из исторической деревни можно выйти в великолепный парк, выдержанный в английском стиле: с идеальным газоном, роскошными клумбами, романтическими скамейками в укромных местах и парковыми скульптурами.

Прогуливаясь дальше по парку, можно попасть в зону выращивания овощей, плодовых деревьев и трав. За всеми растениями постоянно ухаживает местный персонал.

В самом дальнем уголке этого великолепного парка можно попасть в зону домашних животных, которые свободно гуляют по своей огороженной зоне.

Поплавайте в озере Остра

Когда вы закончите осмотр комплекса Botanicus, прогуляйтесь до озера Остра (Ostra). Оно расположено всего в нескольких десятках метров от входа в комплекс. Это озеро небольшое, но очень живописное, с маленьким песчаным пляжем. В хорошую погоду здесь приятно искупаться, поэтому не забудьте взять с собой купальные костюмы.

Для самых стойких: Научная тропа вдоль Эльбы и развалины древнего замка

Если после всего этого у вас еще останется желание и силы, можно совершить большую пешую прогулку по научной тропе вдоль Эльбы: приблизительно на шесть километров. Вдоль всего пути установлены большие познавательные доски с информацией о животных и растениях, обитающих в этой заповедной зоне.

Если вам удастся преодолеть этот маршрут, то в самом его конце, немного пройдя вглубь леса, вы попадете на развалины древнего замка Мыдловар (Mydlovar). По чешской легенде, в этом замке когда-то жила легендарная княжна Либуше, и там у нее был свой цветочный сад. И в наше время здесь можно найти особенные цветы, которые трогать нельзя.

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