7 самых популярных экскурсий для русскоязычных туристов в Праге

Мы пообщались с гидом туристической компании EuroTour-Group.ru и узнали, какие экскурсии из Праги в другие города Чехии и Европы пользуются самой высокой популярностью среди русскоязычных туристов.

Поток русскоязычных туристов в Прагу снова растет. Большинство гостей любят разнообразный отдых, поэтому отправляются на экскурсии по чешским городам и близлежащим европейским столицам. Мы поговорили с гидом туристической компании EuroTour-Group.ru Оксаной и узнали, какие экскурсии в этом году самые популярные среди русскоязычных туристов.

1. Сити-тур по Праге

Обзорная экскурсия по достопримечательностям Праги занимает первое место в рейтинге.

«Посмотреть все интересные места Праги за один-два дня невозможно. Поэтому туристам нравится обзорная экскурсия по главным достопримечательностям города . Только за один день ее заказывают больше 700 туристов! Это действительно выгодно – заплатив всего 10 евро за билет, вы за 4,5 часа объезжаете и осматриваете все знаковые объекты Старого Города. Получается дешевле и интереснее, чем самостоятельное передвижение на общественном транспорте, ведь туристов сопровождает профессиональный русскоязычный гид», – рассказывает Оксана.

2. Чески-Крумлов и Глубока-над-Влтавой

Вторым по востребованности направлением среди русскоязычных туристов стал загадочный город Чески-Крумлов, весь исторический центр которого входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По пути в город туристы заезжают в роскошный замок Глубока-над-Влтавой, известный как Чешский Виндзор. В рейтинге популярности эта экскурсия занимает второе место – ежедневно ее заказывает больше 600 человек. Длится такое путешествие 11,5 часов.

3. Карловы Вары и пивоваренный завод Крушовице

Излюбленный курорт Карловы Вары не теряет популярности среди русскоговорящих туристов уже много лет. Этот спокойный город любят за целебный горный воздух, расслабленную курортную атмосферу, красивую архитектуру и множество возможностей пройти современные лечебные и эстетические процедуры. Не считая тех, кто отдыхает в Карловых Варах и проходит здесь лечение, город посещает больше 500 русскоязычных гостей в день.

4. Дрезден

Смотреть на великолепную архитектуру столицы Саксонии в группах с русскоязычным гидом ежедневно отправляется больше 500 человек. Туристы приезжают в Дрезден на автобусе и во время пешей экскурсии осматривают основные достопримечательности, а в свободное время посещают Дрезденскую галерею с известными мировыми шедеврами. Вечером того же дня группы возвращаются в Прагу.

5. Кутна-Гора и замок Чешский Штернберг

Загадочный город Кутна-Гора славится готическим собором святой Варвары и знаменитой «костницей» с сотнями средневековых черепов. Замок Чешский Штернберг на вершине скалы над рекой Сазава до сих пор хранит древние традиции. Эти места ежедневно посещает более 400 русскоговорящих туристов.

6. Вена

В автобусную экскурсию по столице Австрии из Праги отправляется около 400 человек в день. За однодневную экскурсию туристы успевают увидеть самые интересные достопримечательности исторического центра, а в свободное время посетить необычные места города. Например, неспеша погулять по музейному кварталу или бульвару Ринге и, конечно, зайти в одну из уютных венских кофеен.

7. Саксонская Швейцария

Больше 300 русскоязычных туристов в день посещают с экскурсией Саксонскую Швейцарию. Это 10-часовое путешествие выбирают любители нетронутых природных красот. Экскурсия включает в себя посещение природного комплекса Бастай со знаменитыми Эльбскими песчаниковыми горами.

Все эти места можно посетить самостоятельно, с организованной или индивидуальной экскурсией. Компания EuroTour-Group.ru по приемлемым ценам предлагает десятки интересных экскурсий – от туров по Праге и европейским городам до экстремальных путешествий, включая рафтинг, полеты на воздушных шарах, прыжки с парашютом, картинг, сафари на танках и другие развлечения.

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