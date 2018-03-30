«Вокруг света на «Жигули»: Чехи-авантюристы рассказали о своих приключениях

Поехать в кругосветное путешествие на «Жигули» 1975 года выпуска кажется чем-то странным. Особенно со стороны чехов! В голове возникает множество вопросов, которые мы и решили задать героям интервью.

Друзья Филипп Фогел и Петр Явурек из чешского города Честице (Čestice) в апреле 2017 года отправились в настоящее кругосветное путешествие на автомобиле ВАЗ-2101, который в Чехии известен как «Жигулик». Они проехали 50 тысяч километров, посетили множество стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки и собственными глазами увидели главные природные красоты мира.

Тридцатилетний Филипп Фогел — аспирант Чешского технического университета (ČVUT). Именно он составлял маршрут путешествия, фотографировал и снимал в поездке. Его друг детства Петр Явурек работает мастером на заводе Škoda Auto. Он был ответственным за техническую часть. Своими впечатлениями друзья поделились с 420on.cz.

Отъезд из Честице, фото: www.facebook.com/kolemsvetazigulem

- Филипп, Петр, расскажите о том, как возникла идея поехать в кругосветное путешествие на «Жигули».

- Все очень просто: нам обоим хотелось путешествовать, да и старые автомобили нам нравятся. Мы быстро приняли решение и стали планировать поездку, искать подходящий автомобиль «Жигули», готовиться. И вот мы поехали.

- А кто вам помогал с воплощением идеи и подготовкой?

- Практически никто. Мы все делали и искали сами. Да, в пути нам встречались люди, которые каким-то образом помогали, и до отъезда нас поддерживали друзья и семьи, но чтобы кто-то все подготавливал к путешествию — такого не было.

- Что вы взяли с собой в дорогу?

- Мы брали с собой только самое важное: запчасти, запасные колеса, канистры для бензина, предметы для кемпинга, котелок, бензиновую плитку и базовый набор одежды. Ничего больше в автомобиль не поместилось.

- Чего вы ждали от путешествия и что из этих ожиданий реализовалось?

- Мы ожидали приключений и должны подтвердить, что все именно так и получилось.

На заводе "АвтоВАЗ" в Тольятти, фото: www.facebook.com/kolemsvetazigulem

- Автомобиль «Жигули» — один из главных героев этого путешествия. Он был верным другом?

- Да, «Жигулик» был верным другом, он никогда нас не оставлял! Несколько раз, правда, мы злились на него, когда он не хотел ехать на высоте или в жаре. Но все препятствия мы втроем прошли достойно и вместе вернулись обратно в Честице.

- Вы побывали в 24 странах. Куда бы хотелось вернуться?

- Мы видели множество прекрасных стран и мест, и, несмотря на то что объехали мир, все равно еще не везде побывали, поэтому увидеть новое и неизведанное для нас в приоритете.

- Тогда расскажите, где, на ваш взгляд должен побывать каждый человек.

- Наверное, где угодно — главное, чтобы ему самому нравилось то, где он находится. Порой достаточно оглянуться вокруг. Для некоторых людей самое красивое место — родная страна или там, где семья и друзья. Пожалуй, это наш случай.

- Какие были самые тяжелые ситуации в пути, а какие — самые интересные?

- Одна из самых тяжелых ситуаций — переправа автомобиля из России в США. К сожалению, ответственный за это человек забыл подготовить необходимые разрешения. Из-за этого в Америке у нас возникли проблемы, и решение всей ситуации стоило нам нервов и огромных усилий. А так, каждый день был для нас интересным и волшебным. Особенно запомнились встреча с местным населением в горах Памир и красота природы Южной Америки.

Памир, фото: www.facebook.com/kolemsvetazigulem

- А было ли желание завершить путешествие раньше времени?

- Мы никогда не уставали от него. Случалось, что приходилось спать в холоде, воде и вообще не в самых комфортных условиях; иногда происходили неприятные ситуации. Но мы никогда не думали о том, чтобы завершить путешествие вокруг света.

- Филипп, Петр, чему вас научило ваше приключение?

- Находить решение в самых неожиданных ситуациях, общаться с людьми и понимать их, даже если не говоришь на местном языке. Мы также научились скромности и осознали, что в жизни можно довольствоваться малым.

- Как подготовиться к путешествию самостоятельно?

- Не думаем, что можно как-то к нему подготовиться. Необходимо просто отправиться в дорогу и испытать все на собственном опыте.

- Вы уже готовитесь к следующему путешествию?

- Порой мы говорим, что, так как ехали с Востока на Запад, теперь стоит поехать на Север, а вернуться с Юга, чтобы объехать Землю через полюса!

Беседовала Яна Хилай