Уютная Прага: 8 новых заведений этой весны

Суп в съедобных стаканчиках, исландский квасной хлеб, вкуснейшее итальянское мороженое, азиатская лапша по собственному рецепту - все это и многое другое можно попробовать в новых кафе, открывшихся в Праге с марта по май этого года.

Весна - самая прекрасная пора, которая всегда ассоциировалась с началом новой жизни. В этом году она стала стартом для многих интересных заведений, в которых можно не только насладиться вкусным кофе, но и познакомиться с кухней новых стран и даже отведать блюдо без использования посуды в классическом ее понимании.

1. Cukrář Skála на улице Dlouhá

Кажется, совсем недавно Cukrář Skála открыл свою фабрику сладостей в самом центре Праги, как сейчас на улице Dlouhá появилась ее маленькая копия. Новый кондитерский бутик славится прежде всего сладкими трубочками с белковым кремом - как классических, так и самых необычных видов. Кроме того, кондитерская предлагает своим посетителям 4 вида тортов, мороженое и целых 10 видов пирожных. Кафе рассчитано на 10 сидячих мест.

Адрес: Dlouhá 39, Praha 1

Время работы: ПН-ПТ 07:30-20:00, СБ-ВС 09:00-20:00

Сайт: http://www.cukrarskala.cz/

2. Dóttir

Кухня стран Северной Европы стала популярной во многих странах, и Чехия тому не исключение. Новый ресторан Dóttir («дочь» по-исландски) специализируется именно на блюдах из Скандинавии, и особенное внимание здесь уделено Исландии. Многие блюда приготовлены из исландской рыбы, свежей говядины и баранины от чешских ферм, а также известного исландского сыра Скир (Skyr).

Адрес: Slavíkova 15, Praha 2

Время работы: ПН-ВС 11:00-23:00

Сайт: https://www.facebook.com/blessdottir/

3. Tady a ted'

В пражском районе Смихов недавно открылось бистро и пекарня Tady a ted'. Сюда можно зайти за вкуснейшим свежеиспеченным хлебом и пирогами с разными начинками. Пекарня использует только качественные продукты: пончики здесь жарят в подсолнечном масле, добавляют в выпечку фрукты и даже запекают собственную гранолу.

Адрес: Na Bělidle 31, Praha 5

Время работы: ПН-ПТ 08:00-18:00, СБ-ВС - выходной

Сайт: https://www.tadyatedpekarna.cz/

4. Soup Culture

Совсем недавно в туристическом центре около станции метро I.P.Pavlova открылось кафе с супами в необычных съедобных стаканчиках, сделанных из муки, масла, льна, кунжута и приправ. Специальная печь для выпечки стаканчиков стоит прямо на виду у посетителей, что дает возможность понаблюдать за интересным процессом их приготовления. Вкуснейшие супы подходят для веганов и вегетарианцев. Каждый день Soup Culture предлагает 2-3 вида разных вида супа в 2 видах стаканчиков.

Адрес: Legerova 48, Praha 2

Время работы: ПН-ВС 11:00-19:00

Сайт: https://soupculture.eatbu.com/

5. Wokin Jindrišská

После успеха своего первого бистро недалеко от станции Národní třída, азиатская сеть Wokin решила открыть вторую точку в самом центре Праги - на улице Jindrišská. Концепция заведения заключается в том, что посетители могут сами выбрать, какие ингредиенты добавить в лапшу. К блюду также можно добавить салаты и легкие закуски на свой вкус.

Адрес: Jindrišská 3, Praha 1

Время работы: ПН-СБ 11:00-22:00, ВС - выходной

Сайт: http://www.wokin.cz/

6. Artic Bakehouse

Новая пекарня специализируется на традиционном квасном хлебе. Кроме того, здесь можно найти разные виды сладкой выпечки и кофе. Пекарню открыл исландец Давид Арнорссон, который в 2017 году получил премию «Пекарь года» из рук президента Исландии. Вся выпечка изготавливается из муки высшего сорта.

Адрес: Újezd 11, Praha 5

Время работы: ПН-ВС 07:00-19:00

Сайт: https://www.facebook.com/articBakehouse/

7. Crème de la Crème на улице Národní

21-го апреля на одно кафе с мороженным в Праге стало больше - одна из лучших сетей с gelato открыла новый филиал около станции метро Národní třída. Здесь предлагают невероятно много самых разнообразных вкусов мороженого: около 40 видов. Кроме мороженого здесь можно отведать горячий шоколад и вкусную выпечку.

Адрес: Národní 23, Praha 1

Время работы: ПН-ПТ 10:00-23:00, СБ-ВС 11:00 - 23:00

Сайт: https://www.cremecreme.cz/cs/

8. SLOW cafe

В первый день весны этого года недалеко от Náměstí Míru открылась новая кофейня SLOW. Ее особенно хвалят за отличное качество кофе и разнообразие легких закусок. На нижнем этаже кафе есть зал для проведения воркшопов и других мероприятий, что делает это заведение отличной площадкой для саморазвития и знакомства с интересными людьми.

Адрес: Francouzská 33, Praha 2

Время работы: ПН-ВС 08:00-20:00

Сайт: https://www.facebook.com/slowcafebar/