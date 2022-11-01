Как выгодно купить авто в Чехии: получаем скидки и бонусы

В чешских автосалонах не бывает таких громких торгов, как на арабском рынке, когда продавцы снижают цену вдвое. Но получить скидку до 10% на новое авто – вполне реально.

Если вы собираетесь купить новый или подержанный автомобиль в Чехии, не забудьте спросить продавца о скидках. На интернет-форумах поклонников разных марок машин пользователи активно обсуждают, до скольких процентов могут доходить такие скидки. Большинство называет числа от 5 до 18%, однако в реальности цифры более скромные. Если вы не являетесь постоянным клиентом автосалона, то самая большая скидка может дойти до 7 – 10% от полной стоимости (это позволит вам сэкономить приличную сумму).

Более высокие скидки салоны могут сделать на те модели авто, за которыми не стоят очереди. Сбросить цену на одну из самых популярных моделей на чешском рынке вряд ли получится. Как правило, автосалоны охотно делают скидки на модели, которые перестают выпускать, или на устаревшие версии дизайна после обновления внешнего вида модели. Например, в автосалоне Honda в Колине на модель Civic 1,8 iVTH в 2016 году скидывали 99 900 крон, так как ее переставали выпускать.

«Кроме скидок при покупке старой модели можно получить и другие бонусы: например, зимнюю резину или навигатор», – расказывает один из продавцов Renault.

Таким бонусом может стать не только улучшенная комплектация авто, но и продленная гарантия.

«В последние годы я не покупал автомобиль со скидкой меньше 10%. Кроме скидки я получал и улучшенную гарантию. Я советую всем сделать заказ на одну и ту же модель у нескольких продавцов и обойти их всех, а потом выбрать лучшее предложение», – описывает свой опыт Ян Прохазка из Ческе-Будеевице.

Когда скидка не скидка Не всегда заманчивое обозначение «скидка» сулит выгоду. Особенно это стоит учитывать при покупке авто в кредит. Некоторые автосалоны делают скидку на первоначальную стоимость модели, но при этом компенсируют ее за счет более высоких процентных ставок. В итоге автомобиль обходится покупателю дороже.

Опытные покупатели рекомендуют тем, кто собрался купить авто в Чехии, обсуждать вопросы о скидках лично, так как коммуникация по электронной почте в этих случаях не работает (она идеальна только как первый контакт). Получите предварительную информацию и идите лично в салон на переговоры.

«Некоторые крупные продавцы не играют в такие игры, они продают автомобили большим компаниям и без проблем закрывают спрос. Но и такие продавцы предлагали мне скидку хотя бы 4%», – добавляет Прохазка.

Как сэкономить при покупке авто в Чехии? - Подумайте о покупке демонстрационного автомобиля. Лучше всего приобрести ту машину, которая стояла в шоу-руме. Машины, предназначенные для тест-драйвов, стоят еще дешевле, но нужно понимать, что ездили на них не в перчатках. - Следите за днями акций в автосалонах или от отдельных брендов. - Посмотрите на автомобили в складах автосалонов. Возможно, какой-то автомобиль вас удовлетворит по комплектации и цвету. Вы сэкономите и не будете ждать машину несколько месяцев. - Если вас интересует конкретный тип автомобиля, не спешите, почитайте форумы поклонников марки: там может появиться информация об акциях.

Универсального совета о том, с кем нужно говорить о скидке, не существует. Можно ознакомиться с предложением, пойти посмотреть на машину, а потом какое-то время помолчать. Обычно продавцы предлагают скидку сами.

«Мы хотели купить вторую машину в нашей семье, поэтому не спешили с покупкой. Продавец отозвался сам через несколько дней и предложил скидку 25 000 крон», – рассказывает автолюбитель Петра из Брно.

Получить скидку или бонус можно и на авторынках. Например, в ААА Auto при покупке машины кроме выгодной цены предлагают массу выгод: возврат и обмен купленной машины без вопросов в течение 10-ти дней, гарантия на 3 года, тестирование на 260 параметров и многое другое. Конечно, это не мешает попробовать дополнительно сбить цену. Как правило, продавцы закладывают в стоимость автомобиля сумму для торга.

Поэтому не стесняйтесь говорить о скидках. Даже если вы собираетесь купить новое авто в Чехии, старайтесь использовать все возможные выгоды от автосалонов.

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