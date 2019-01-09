Автомобилем года в Чехии стал Ford Foсus

Высокие оценки получили Kia Ceed, Mazda 6, Volvo XC40, Volkswagen Touareg.

Автомобилем года в Чехии назван Ford Foсus четвертого поколения. Он получил наибольшее количество баллов (1 162) от жюри, состоявшего из 35 опытных автомобильных журналистов, которые тщательно протестировали финальную пятерку. Конкуренцию победителю составили Peugeot 508 (1 059 очков), BMW X5 (1 038), Kia Ceed (954), Subaru XV (887).

Правила довольно просты: авто должно быть выпущено на рынок не раньше 1 января и не позднее декабря этого года и должно быть доступно для тест-драйвов, в том числе для тестовых заездов журналистов, пояснил Иржи Пицек из Союза импортеров автомобилей (который проводит этот конкурс) и по совместительству генеральный директор Subaru ČR.

Другое условие – модель должна быть именно новой, недостаточно фейслифтинга. Поэтому в этом году, в отличие от прошлого, ставшего триумфальным для Škoda Karoq, среди финалистов не оказалось представителя бренда Škoda Auto.

Наградами были отмечены и другие марки. В категории «компактный автомобиль» народное голосование назвало победителем Kia Ceed. Общественность также признала лучшим компактным кроссовером Volvo XC40, большим SUV – Volkswagen Touareg, полноразмерным седаном – Mazda 6 (она также стала обладателем титула автомобиля года Seznam).

Для справки: самым продаваемым брендом в Чехии была в прошлом году Skoda – 84 172 автомобиля, что на 34 больше, чем годом ранее. За нею идут Volkswagen (с 9,6-процентным снижением до 24 358 машин) и Hyundai (минус 4,4%, 20 476 штук). Наиболее популярными моделями стали Skoda Octavia (25 834 проданных авто), Fabia (21 080) и Rapid (14 353 ). Далее следуют Hyundai i30 и Škoda Superb.

Источник: seznamzpravy.cz