7 Castles Trial 2019: международное ралли автомобилей-ветеранов в Праге

7 Castles Trial в этом году отмечает пятилетний юбилей. Пусть вас не вводит в заблуждение слово «ветераны» и то, что автомобилям-участникам — от 30 до 133 лет: организаторы обещают адреналин и дух джентльменского соперничества. Хотя средняя скорость экипажей составит от 30 до 45 километров в час, это будет настоящая гонка, счет в которой пойдет на секунды. Впрочем, скорости как таковые отойдут на второй план, пропустив вперед способность ориентироваться на местности (весьма живописной) и стать на время единым целым (речь о водителе, его компаньоне-штурмане и, конечно же, самом автомобиле).

Гонка начнется на парковке Premium Outlet Prague Airport 27 апреля в 16:00 и там же завершится, когда экипажи преодолеют солидную дистанцию в 215 километров. Для участников она станет настоящим испытанием и проверкой на прочность: организаторы предупреждают, что в прошлые годы не обошлось без ссор за рулем и, так как в ралли нередко участвуют семейные пары, обещаний развестись сразу после финиша и не менее бурных примирений. Эмоции кипели и будут кипеть. Впрочем, зрителям вовлекаться в эту драму не обязательно: можно просто полюбоваться ретроавтомобилями после финиша и во время церемонии награждения победителя, которая запланирована на 19:00 (завершится мероприятие в 20:00).

И, конечно же, не забудьте заглянуть в сам аутлет и получить удовольствие от шопинга премиум-класса по выгодным ценам, вкусно поесть, прогуляться по комплексу, интерьер которого выполнен в стиле Старой Праги. А ко всему прочему с террасы на верхнем этаже здания можно понаблюдать за взлетом и посадкой самолетов.

Приятный сюрприз для наших читателей: назвав код 420on2019 в информационном центре аутлета, вы получите ваучер на дополнительную скидку в 10% и сможете помыть свой автомобиль на мойке, которая находится в минуте езды от POP Airport, всего за 95 крон.

Адрес Premium Outlet Prague Airport: Ke Kopanině 421, Tuchoměřice, 252 67

Если вы едете на автомобиле, дорога из центра займет не более 25 минут, из аэропорта — три минуты. На парковке всегда найдутся свободные места, ведь общее количество мест — около двух с половиной тысяч.

Помимо этого, из Праги в POP Airport можно добраться за 20 минут на автобусах №312 (от остановки у станции метро «Боржиславка») или №322 (от остановки «Надражи Велеславин»). Из аэропорта в POP Airport ходят автобусы №№319, 322 и 312.