Путешествие в доме на колесах по Чехии и Европе

Легковой автомобиль — первый шаг к свободе в путешествиях: не нужно подстраиваться под расписание поездов и самолетов и держаться протоптанных маршрутов. Можно ехать куда глаза глядят и менять планы под настроение, но есть одно но: в высокий сезон бронировать отели стоит заранее, чтобы не остаться без места для ночевки. Есть способ поднять спонтанность на новый уровень и при этом сэкономить: путешествовать в доме на колесах.

Современные автомобили этого типа довольно компактны: в Adria Twin есть все необходимое для комфортного размещения пары или небольшой семьи при размере машины шесть метров в длину и чуть больше двух метров в ширину. Ехать можно куда угодно и сколько угодно, а для остановки подойдет обычная парковка. Дом на колесах этой модели оснащен двухместной постелью, холодильником, печкой, столом и туалетом с душем. Машина подходит для перевозки четырех человек, но спать в ней могут только двое взрослых и ребенок: для путешественника ростом не более 150 см можно разложить постель на задних сидениях.

Вопреки популярному заблуждению, останавливаться в кемпингах не обязательно. Отдохнуть можно, например, на любой заправочной станции возле большегрузных автомобилей. В кемпинг придется заехать, если требуется подзарядить батарею, заправиться водой или просто хочется задержаться на одном месте — это актуально в более длительных путешествиях. Если это ваш случай, рекомендуем заранее купить скидочные карты ADAS CampCard и СampingCard ACSI. Их принимают многие кемпинги, и цена в 500 крон за карту быстро окупается. Еще одно подспорье в путешествии в доме на колесах — сайт park4night.com и одноименное приложение: они помогут найти ближайшее место для стоянки или кемпинг.

Готовы почувствовать абсолютную свободу? Нет ничего проще. Арендовать дом на колесах Adria Twin 600 SPT Titan 2017-го модельного года можно на сайте Airbnb. Машина находится в населенном пункте Керско Среднечешского края в 50 км от Праги. Там же на время путешествия можно бесплатно оставить авто.

Клиенты получают скидку на аренду от семи дней. Бонус — незаменимая в теплые месяцы большая палатка и раскладная уличная мебель. И, конечно, в автомобиле есть посуда, постельное белье, полотенце и разные мелочи для комфортной поездки.

Будьте как дома в заповедных уголках природы и в самых красивых городах!

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