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В отпуск на автомобиле: 7 советов для удачной поездки

В отпуск на автомобиле: 7 советов для удачной поездки

Дмитрий Иволга 434 0
Многие жители Чехии предпочитают ездить в отпуск на личном транспорте. Как подготовиться к длительному путешествию на автомобиле и на что обратить внимание — читайте в этом материале.
В отпуск на автомобиле: 7 советов для удачной поездки

1. Проведите технический контроль перед отъездом

Вы наверняка следите за состоянием своего авто, но длительная поездка предъявляет к нему особые требования. Отправляетесь туда, где будет жарко? Проверьте систему охлаждения двигателя. Путь пролегает через Альпы? Уделите особо внимание тормозной системе. Если тормозную жидкость меняли более двух лет назад, самое время сделать это сейчас.

2. Проверьте обязательное оснащение

Скорее всего, в вашем автомобиле есть то, чего требуют чешские законы (об этом мы подробно писали пару лет назад,  и с тех пор список сократился). Но в других странах нормативы могут отличаться. Например, в Австрии или Польше в машине нужно держать светоотражающий жилет не только для водителя, но и для каждого из пассажиров. В некоторых государствах у водителей с проблемным зрением должны быть запасные очки с диоптриями, а в других крепления для велосипедов на фаркопе следует оснастить светоотражателями.

Ознакомиться с требованиями разных стран можно на сайте Автомобильного клуба Чешской Республики. Кроме списка обязательных вещей, есть и то, что в некоторых государствах под строгим запретом, например видеорегистраторы.

3. Не забудьте документы

На себя, на детей и на автомобиль. Опять же, изучите законы стран, через которые вам предстоит проехать. В некоторых государствах, если машина вам не принадлежит, полиция требует бумаги, подтверждающие право на управление транспортным средством.

4. Закрепите багаж

Багажник не зря носит свое имя, но иногда груз приходится размещать в салоне. Помните об аксиоме: то, что не закреплено, перемещается. Не бросайте сумки и чемоданы на заднее сиденье, не закрепив их ремнями безопасности или другим способом. Если салон загружен под самый потолок, отделите багаж от людей металлической или веревочной сеткой.

5. Тщательно спланируйте маршрут

Проверьте, придется ли вам ехать по платным дорогам, оцените плотность движения. Вы в отпуске, но местные по выходным едят на дачи, а по будням – на работу. Жители некоторых стран отправляются на каникулы, а потом возвращаются из них крайне скученно. Современный навигатор поможет вам построить и скорректировать маршрут, но полагаться на него на 100 процентов не стоит: если, например, вы путешествуете в доме на колесах и дорожный знак предупреждает, что дорога дальше станет слишком узкой, выберите другой путь, пусть даже навигатор не бьет тревогу.

6. Запаситесь бензином

В Чехии автозаправки есть на каждом шагу, но в некоторых странах их плотность гораздо ниже. Следите за количеством топлива в баке и, чтобы не оказаться в неприятной ситуации, захватите в дорогу канистру с бензином.

7. Не забудьте об отдыхе

Вам хочется быстрее попасть в пункт назначения, но это не повод гнать без остановок. Автоклуб Чешской Республики предупреждает, что в среднем через четыре часа за рулем водитель начинает реагировать вдвое медленнее, а вероятность аварии вырастает в два раза. Больше всех рискуют те, кто продолжает путь ночью, с полуночи до четырех утра: в это время люди чаще всего проваливаются в микросон, а для того, чтобы произошло ДТП, достаточно потерять бдительность на долю секунды. Наконец, позаботившись о топливе для автомобиля, не обделите себя: сильное чувство голода и обезвоживание не только портят настроение, но и негативно влияют на концентрацию.

По материалам novinky.cz 

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Темы
Автомобили путешествие
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