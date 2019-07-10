Обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2019 году: убираем лишнее

Изменения, связанные с поправками к закону о движении по наземным коммуникациям, вступили в силу еще 1 октября 2018 года. Радует, что они направлены на упрощение, а не на ужесточение требований, и список обязательного оснащения автомобиля стал короче.
Что было раньше
Предыдущие поправки были приняты в 2009 году и полностью вступили в силу в 2011-м. С тех пор в авто в обязательном порядке должны были находиться вещи, входящие в этот список:
- светоотражающий жилет;
- запасные предохранители;
- запасные лампочки для фар;
- домкрат;
- запасное колесо или набор для ремонта шин;
- ключ для снятия колеса;
- аптечка.
Список 2019 года
Согласно последним поправкам, из перечня были убраны запасные лампочки, предохранители, запасное колесо или набор для ремонта прокола и ключ для снятия колес. Таким образом, к обязательному оснащению сейчас относятся только:
- светоотражающий жилет;
- аптечка.
Отметим, что запасное колесо, ключ и домкрат все еще требуются в старых автомобилях, которые не позволяют устранить прокол без демонтажа или доехать до автосервиса со спущенным колесом. Впрочем, и в старой машине разрешается не возить это оборудование, если автовладелец заключил договор о помощи на дорогах (asistenční služba).
Аптечка
Сокращен и перечень предметов, которые должны находиться в автомобильной аптечке. Также водителям больше не нужно проверять их срок годности — достаточно, чтобы упаковка содержимого была целой. В списке остались:
- готовый бинт с двумя подушечками, три штуки (ширина не менее 8 см, плотность — минимум 800 г/кв. м);
- гладкий плаcтырь в катушке (размер 2,5 см × 5 м, минимальная клейкость 7 N/25 мм);
- резиновый эластичный бинт (60 × 1250 мм);
- резиновые (латексные) хирургические перчатки в упаковке;
- изотермическая пленка (минимальный размер 200 × 140 см);
- ножницы изогнутой формы с закругленными краями и антикоррозийным покрытием, длина не менее 14 см.
Больше в автомобильной аптечке можно не держать треугольную повязку, салфетку из ПВХ и пластырь с подушечкой.
Обязательное оснащение мотоцикла и мотоаптечка в 2019 году
Мотоциклистам в Чехии, согласно нынешним требованиям, достаточно возить с собой светоотражающий жилет и аптечку. В последней должны быть:
- готовый бинт с двумя подушечками, одна штука;
- резиновый эластичный бинт;
- хирургические перчатки в упаковке;
- ножницы.
Очевидно, что речь идет только о необходимом минимуме, в путешествиях на автомобиле и мотоцикле могут понадобиться многие другие принадлежности для ремонта, средства первой помощи и медикаменты. Но по закону теперь можно ездить налегке и не бояться получить за это штраф, что не может не радовать.