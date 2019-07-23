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Жара в Чехии: рекомендации для безопасного вождения

Жара в Чехии: рекомендации для безопасного вождения

Дмитрий Иволга 800 0
С приходом в Чехию новой волны тропической жары Европейская ассоциация безопасности на дорогах (EABS) напомнила автолюбителям о дополнительных рисках, которые подстерегают их в такую погоду.
Жара в Чехии: рекомендации для безопасного вождения
Как рассказал представитель ассоциации Марцел Моурек, в жару всегда растет число ДТП с серьезными последствиями. Самые частые причины — снижение концентрации или более быстрая утомляемость, слишком яркое солнце, обезвоживание и неожиданные препятствия на дороге. В связи с этим в EABS дают автолюбителям следующие рекомендации.
 
1. Соблюдайте питьевой режим. Возьмите в дорогу минимум два литра воды на каждого человека. Обезвоживание чревато трагическими последствиями, особенно для детей и пожилых, и плохо влияет на способность управлять транспортным средством.
 
2. Высокая температура воздуха – стресс для организма. Отправляясь в дорогу, обратите внимание, хорошо ли вы выспались накануне: многие люди в жару спят меньше и в результате быстрее устают. Разбивайте долгий путь на более короткие отрезки, не пренебрегайте отдыхом при признаках утомления. 
 
3. Учтите, что другие участники дорожного движения тоже находятся в экстремальных условиях, могут чаще совершать ошибки, вести себя заторможено или, наоборот, слишком нервно. Сохраняйте бдительность и держите дистанцию.
 
4. Соблюдайте скоростной режим: из-за высоких температур асфальт плавится, и сцепление шин с дорожным покрытием становится хуже.
 
5. Повышенное внимание на дорогу: отбойники и мобильные ограждения могут деформироваться и превратиться в неожиданные препятствия.
 
6. С помощью мобильного приложения изучите ситуацию на маршруте еще до выезда. Летом ведется множество плановых работ, к которым могут добавиться экстренные. Стоять в пробках в такую жару не только неприятно, но и действительно опасно.
 
7. Пользуйтесь только качественными солнцезащитными очками. Те, которые справлялись со своей задачей в переменную облачность, в нынешних условиях могут подвести. Головной убор, бейсболка или шляпа, тоже не будет лишним.
 
Напомним, перед предыдущей волной тропической погоды в Чехии мы публиковали общие рекомендации, как пережить экстремальную жару без потерь.
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Темы
Чехия погода Автомобили советы
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