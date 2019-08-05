Škoda и другие: самые популярные автомобили в Чехии по моделям и классам

Согласно данным Союза импортеров автомобилей, самые популярные авто в Чехии выпускаются под маркой Škoda — на них приходится 34% рынка. Далее следуют Volkswagen и Hyundai. Но как распределяются симпатии покупателей в каждом из классов и какие именно модели продаются лучше всего? Читайте в этом материале.

Сервер Auto.cz, проанализировав продажи в первой половине 2019 года, приводит подробные данные по самым популярным в Чехии моделям авто с разделением на классы (что заодно наглядно показывает, машины каких размеров и ценовых категорий чаще всего покупают чехи). Речь идет исключительно о новых автомобилях.

Мини-автомобили

На первом месте, как и годом ранее, Škoda Citigo. Продажи за год снизились с 1602 штук до 1566. Возможно, покупатели ожидают появления электромобиля elektromobilu Citigo iV, которое запланировано на конец года.

Самые продаваемые мини-автомобили Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине 2018 года, шт. 1. Škoda Citigo 1566 1602 2. Hyundai i10 338 622 3. Suzuki Ignis 295 663 4. Toyota Aygo 216 258 5. Peugeot 108 112 40

Малые автомобили

Здесь в однозначных лидерах осталась Škoda Fabia, хотя ее продажи и снижаются. Продажи Renault Clio растут несмотря на то, что в обозримом будущем выйдет новое поколение этой модели. Остальные игроки теряют позиции.

Самые продаваемые малые автомобили Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине ​2018 года, шт. 1. Škoda Fabia 10853 11141 2. Renault Clio 2118 1828 3. Dacia Sandero 1542 1713 4. Toyota Yaris 911 1203 5. Hyundai i20 736 1031 6. VW Polo 729 958 7. Peugeot 208 724 622 8. Ford Fiesta 676 1172 9. Kia Rio 647 599 10. Citroën C3 603 751

Компактный класс

Самый популярный автомобиль низшего среднего класса в Чехии — Škoda Octavia, а на втором месте еще одна Škoda, Rapid. Продажи обеих моделей снижаются, зато новинка Scala уже заняла шестое место в этом классе.

Самые популярные авто низшего сегмента среднего класса — компакт-класс Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине ​2018 года, шт. 1. Škoda Octavia 11 746 14 502 2. Škoda Rapid 6872 8212 3. Hyundai i30 3260 3512 4. Kia Ceed 2103 2242 5. VW Golf 2054 3398 6. Škoda Scala 1700 - 7. Seat Leon 1628 1730 8. Ford Focus 1096 2363 9. Dacia Logan 1071 1140 10. Renault Mégane 1038 1000

Средний класс

Этот сегмент просел особенно заметно в ожидании новых поколений лидеров, Škoda Superb и VW Passat, и с ростом популярности внедорожников.

Самые продаваемые автомобили среднего класса Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине ​2018 года, шт. 1. Škoda Superb 2725 4123 2. VW Passat 1216 2038 3. Mercedes-Benz C 421 203 4. BMW 3 302 292 5. Peugeot 508 279 65 6. Mazda 6 254 160 7. VW Arteon 240 411 8. Ford Mondeo 198 293 9. Opel Insignia 170 340 10. Hyundai i40 156 392

Бизнес-класс

Переходим к сегментам, где по понятным причинам лидирует не Škoda.

Самые продаваемые автомобили высшего среднего класса — бизнес-класса Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине 2018 года, шт. 1. Mercedes-Benz E 532 676 2. BMW 5 413 738 3. Audi A6 223 150 4. Volvo S90/V90 172 155 5. Mercedes-Benz CLS 107 50

Представительский класс

В этом сегменте продажи только одной модели в Чехию пересекли рубеж в 100 штук – это Mercedes-Benz S-класса.

Самые продаваемые автомобили класса люкс — представительского класса Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине 2018 года, шт. 1. Mercedes-Benz S 119 172 2. BMW 7 65 91 3. Porsche Panamera 29 40 4. Audi A8 19 32 5. Lexus LS 8 13

Малые SUV

Многолетний лидер этой категории на чешском рынке Peugeot 2008 удерживает позиции. Недавний анонс нового поколения этой модели, как и у Renault Captur, не ударил по продаже нынешней.

Самые продаваемые малые внедоржники — SUV Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине 2018 года, шт. 1. Peugeot 2008 1709 1540 2. Renault Captur 1434 1246 3. Suzuki Vitara 937 1181 4. Mazda CX-3 699 509 5. Opel Crossland X 634 705

Средние SUV

В этом классе у Škoda сразу два представителя, которые за первые два квартала поднялись на первое и второе места.

Самые продаваемые средние внедорожники — SUV Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине 2018 года, шт. 1. Škoda Karoq 5051 3732 2. Škoda Kodiaq 3399 3444 3. Dacia Duster 3390 2743 4. VW Tiguan 2050 2146 5. Hyundai Tucson 1672 1700 6. Peugeot 3008 1009 742 7. Nissan Qashqai 943 2167 8. Kia Sportage 868 1020 9. VW T-Roc 718 423 10. Mazda CX-5 637 585



Большие внедорожники

Volkswagen Touareg набирает популярность, но пока не может обогнать BMW X5. Отдельно стоит отметить успешный дебют Audi Q8.

Самые продаваемые большие внедорожники Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине 2018 года, шт. 1. BMW X5 549 406 2. VW Touareg 357 184 3. Volvo XC90 284 267 4. Audi Q8 241 - 5. Audi Q7 184 403

Самые продаваемые мини-вэны

Категорию нельзя отнести к популярным в Европе и в Чехии в частности, но лидер, Dacia Dokker, чувствует себя уверенно.

Самые продаваемые мини-вэны Модель Продажи в I половине 2019 года, шт. Продажи в I половине 2018 года, шт. 1. Dacia Dokker 2238 2120 2. Hyundai ix20 1750 2285 3. Citroën Berlingo 1236 1291 4. Peugeot Rifter 839 712* 5. VW Touran 828 1254 6. VW Caddy 806 1008 7. Dacia Lodgy 788 820 8. VW Golf Sportsvan 349 517 9. Ford Tourneo Courier 326 202 10. Kia Venga 269 421 *Данные для модели Peugeot Partner, предшественницы Rifter

Напоследок стоит отметить, что автомобильный рынок падает. Здесь приведены данные с января по июнь; в июле ситуация, по сообщению Союза импортеров автомобилей, немного выправилась: продажи оказались на 0,8% выше, чем годом ранее. Однако за все семь месяцев 2019 года потери составили 9%.

Все фото в материале предоставлены пресс-службами автопроизводителей.