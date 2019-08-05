Škoda и другие: самые популярные автомобили в Чехии по моделям и классам

Сервер Auto.cz, проанализировав продажи в первой половине 2019 года, приводит подробные данные по самым популярным в Чехии моделям авто с разделением на классы (что заодно наглядно показывает, машины каких размеров и ценовых категорий чаще всего покупают чехи). Речь идет исключительно о новых автомобилях.
Мини-автомобили
На первом месте, как и годом ранее, Škoda Citigo. Продажи за год снизились с 1602 штук до 1566. Возможно, покупатели ожидают появления электромобиля elektromobilu Citigo iV, которое запланировано на конец года.
|Самые продаваемые мини-автомобили
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Škoda Citigo
|1566
|1602
|2.
|Hyundai i10
|338
|622
|3.
|Suzuki Ignis
|295
|663
|4.
|Toyota Aygo
|216
|258
|5.
|Peugeot 108
|112
|40
Малые автомобили
Здесь в однозначных лидерах осталась Škoda Fabia, хотя ее продажи и снижаются. Продажи Renault Clio растут несмотря на то, что в обозримом будущем выйдет новое поколение этой модели. Остальные игроки теряют позиции.
|Самые продаваемые малые автомобили
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Škoda Fabia
|10853
|11141
|2.
|Renault Clio
|2118
|1828
|3.
|Dacia Sandero
|1542
|1713
|4.
|Toyota Yaris
|911
|1203
|5.
|Hyundai i20
|736
|1031
|6.
|VW Polo
|729
|958
|7.
|Peugeot 208
|724
|622
|8.
|Ford Fiesta
|676
|1172
|9.
|Kia Rio
|647
|599
|10.
|Citroën C3
|603
|751
Компактный класс
Самый популярный автомобиль низшего среднего класса в Чехии — Škoda Octavia, а на втором месте еще одна Škoda, Rapid. Продажи обеих моделей снижаются, зато новинка Scala уже заняла шестое место в этом классе.
|Самые популярные авто низшего сегмента среднего класса — компакт-класс
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Škoda Octavia
|11 746
|14 502
|2.
|Škoda Rapid
|6872
|8212
|3.
|Hyundai i30
|3260
|3512
|4.
|Kia Ceed
|2103
|2242
|5.
|VW Golf
|2054
|3398
|6.
|Škoda Scala
|1700
|-
|7.
|Seat Leon
|1628
|1730
|8.
|Ford Focus
|1096
|2363
|9.
|Dacia Logan
|1071
|1140
|10.
|Renault Mégane
|1038
|1000
Средний класс
Этот сегмент просел особенно заметно в ожидании новых поколений лидеров, Škoda Superb и VW Passat, и с ростом популярности внедорожников.
|Самые продаваемые автомобили среднего класса
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Škoda Superb
|2725
|4123
|2.
|VW Passat
|1216
|2038
|3.
|Mercedes-Benz C
|421
|203
|4.
|BMW 3
|302
|292
|5.
|Peugeot 508
|279
|65
|6.
|Mazda 6
|254
|160
|7.
|VW Arteon
|240
|411
|8.
|Ford Mondeo
|198
|293
|9.
|Opel Insignia
|170
|340
|10.
|Hyundai i40
|156
|392
Бизнес-класс
Переходим к сегментам, где по понятным причинам лидирует не Škoda.
|Самые продаваемые автомобили высшего среднего класса — бизнес-класса
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Mercedes-Benz E
|532
|676
|2.
|BMW 5
|413
|738
|3.
|Audi A6
|223
|150
|4.
|Volvo S90/V90
|172
|155
|5.
|Mercedes-Benz CLS
|107
|50
Представительский класс
В этом сегменте продажи только одной модели в Чехию пересекли рубеж в 100 штук – это Mercedes-Benz S-класса.
|Самые продаваемые автомобили класса люкс — представительского класса
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Mercedes-Benz S
|119
|172
|2.
|BMW 7
|65
|91
|3.
|Porsche Panamera
|29
|40
|4.
|Audi A8
|19
|32
|5.
|Lexus LS
|8
|13
Малые SUV
Многолетний лидер этой категории на чешском рынке Peugeot 2008 удерживает позиции. Недавний анонс нового поколения этой модели, как и у Renault Captur, не ударил по продаже нынешней.
|Самые продаваемые малые внедоржники — SUV
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Peugeot 2008
|1709
|1540
|2.
|Renault Captur
|1434
|1246
|3.
|Suzuki Vitara
|937
|1181
|4.
|Mazda CX-3
|699
|509
|5.
|Opel Crossland X
|634
|705
Средние SUV
В этом классе у Škoda сразу два представителя, которые за первые два квартала поднялись на первое и второе места.
|Самые продаваемые средние внедорожники — SUV
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Škoda Karoq
|5051
|3732
|2.
|Škoda Kodiaq
|3399
|3444
|3.
|Dacia Duster
|3390
|2743
|4.
|VW Tiguan
|2050
|2146
|5.
|Hyundai Tucson
|1672
|1700
|6.
|Peugeot 3008
|1009
|742
|7.
|Nissan Qashqai
|943
|2167
|8.
|Kia Sportage
|868
|1020
|9.
|VW T-Roc
|718
|423
|10.
|Mazda CX-5
|637
|585
Большие внедорожники
Volkswagen Touareg набирает популярность, но пока не может обогнать BMW X5. Отдельно стоит отметить успешный дебют Audi Q8.
|Самые продаваемые большие внедорожники
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|BMW X5
|549
|406
|2.
|VW Touareg
|357
|184
|3.
|Volvo XC90
|284
|267
|4.
|Audi Q8
|241
|-
|5.
|Audi Q7
|184
|403
Самые продаваемые мини-вэны
Категорию нельзя отнести к популярным в Европе и в Чехии в частности, но лидер, Dacia Dokker, чувствует себя уверенно.
|Самые продаваемые мини-вэны
|Модель
|Продажи в I половине 2019 года, шт.
|Продажи в I половине 2018 года, шт.
|1.
|Dacia Dokker
|2238
|2120
|2.
|Hyundai ix20
|1750
|2285
|3.
|Citroën Berlingo
|1236
|1291
|4.
|Peugeot Rifter
|839
|712*
|5.
|VW Touran
|828
|1254
|6.
|VW Caddy
|806
|1008
|7.
|Dacia Lodgy
|788
|820
|8.
|VW Golf Sportsvan
|349
|517
|9.
|Ford Tourneo Courier
|326
|202
|10.
|Kia Venga
|269
|421
|*Данные для модели Peugeot Partner, предшественницы Rifter
Напоследок стоит отметить, что автомобильный рынок падает. Здесь приведены данные с января по июнь; в июле ситуация, по сообщению Союза импортеров автомобилей, немного выправилась: продажи оказались на 0,8% выше, чем годом ранее. Однако за все семь месяцев 2019 года потери составили 9%.
Все фото в материале предоставлены пресс-службами автопроизводителей.