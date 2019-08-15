Дорожные виньетки: что изменится для водителей в Чехии

Сенат подтвердил, что с начала 2021 года виньетки, дающие право проезда по платным автомагистралям Чехии, станут электронными. Вырастет и цена у некоторых категорий купонов. Как обстоят дела сейчас и что изменится для автомобилистов, читайте в этом материале.

Что такое дорожные виньетки (дорожные марки) и зачем они нужны

Дорожная виньетка, которая до перехода на электронный вариант крепится на лобовое стекло, необходима для проезда по платным участкам магистралей. Знаком слева обозначен въезд на платные отрезки, справа — бесплатные (зачеркнутая пиктограмма как раз изображает виньетку):

На этой карте оранжевым обозначены платные участки магистралей, зеленым — бесплатные.

Изображение с сайта ceskedalnice.cz

За отсутствие дорожной марки или проезд по платной дороге с недействительным купоном грозит штраф до пяти тысяч крон , в судебном порядке — до 100 тысяч. Это касается и туристов, путешествующих по Чехии на автомобиле.

Цена дорожных марок в 2019 и 2020 году

В этом и следующем году, пока купоны остаются бумажными, действуют следующие цены (для автомобилей весом до 3,5 тонны):

годовой купон (с пометкой R) — 1500 крон;

купон на месяц (с пометкой M) — 440 крон;

купон на 10 дней (с пометкой D) — 310 крон.

Те, кто постоянно проживает в Чехии и регулярно водит автомобиль, как правило, покупают дорожные марки, действительные в течение 14 месяцев: так, годовой купон на 2019 год действует с 1 декабря 2018 года по 31 января 2020 года. Месячная и десятидневная марка «работают» с обозначенного на ней дня.

Цены дорожных купонов в Чехии в 2021 году

Согласно принятым поправкам, они будут следующими:

годовой купон — 1500 крон (как сейчас);

купон на месяц — 600 крон (на 160 крон больше);

купон на 10 дней — 400 крон (на 90 крон больше).

Важно: годовой купон будет действовать не 14 месяцев, а 365 дней, независимо от даты покупки, то есть привязка к календарному году пропадет.

Где купить дорожные марки сейчас и как это сделать с 2021 года

Приобрести купоны можно в отделениях Чешской почты, на автозаправках и в других местах обслуживания автомобилей, а также на пограничных переходах. Точки продажи отмечены соответствующей наклейкой, там же выдают информационные брошюры.

Купоны состоят из двух частей. После покупки водитель должен вписать в обе части номер транспортного средства и наклеить одну из них под лобовое стекло в правом верхнем углу , а вторую оставить у себя для предъявления сотрудникам дорожной полиции и таможенного контроля.

Предполагается, что с 2021 года дорожные купоны будут продаваться онлайн или через специальное приложение и сразу привязываться к номеру транспортного средства. Проверять, есть ли у водителя действующая марка, смогут видеокамеры при въезде на платные участки магистралей, так что выявлять нарушителей будет проще.