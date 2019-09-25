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Самые опасные участки на дорогах Чехии

Самые опасные участки на дорогах Чехии

Дмитрий Иволга 155 0
Страховая компания Allianz на основе полицейской базы данных составила список участков на чешских дорогах, где в 2016-2018 годах чаще всего происходили серьезные ДТП, в том числе со смертельным исходом.
Самые опасные участки на дорогах Чехии

Тройка самых опасных участков

Абсолютным лидером стал серпантин в Пардубицком крае. На одном из поворотов шоссе I/11 в поселке Червена-Вода, район Усти-над-Орлици, за указанный период произошло 11 аварий, в том числе пять серьезных, в которых тяжелые повреждения получили шесть человек.

На втором месте плавный поворот того же шоссе I/11 в районе Шумперка в Оломоуцком крае. На юго-восток от деревни Ольшаны, в 500 метрах перед поворотом на Богутин за три года зафиксировано семь ДТП, включая четыре крупных. В них серьезно пострадали пять человек.

Замыкает тройку поворот на перекрестке около деревни Медоносы в Среднечешском крае. В 500 метрах к северу от деревни на дороге I/9 за три года произошло 18 аварий. Четыре из них отнесены к серьезным с двумя погибшими на месте и двумя тяжело ранеными. 

Края-рецидивисты

В списке двадцати самых аварийных мест Чехии несколько краев представлены несколько раз. Хуже всего ситуация в Среднечешском крае: к нему относится пять участков повышенной аварийности. Напротив, Карловарский и Пльзеньский края, а также Высочина в первую двадцатку не попали.

Предпосылки аварий

Составители рейтинга изучили обстоятельства 150 тяжелых аварий, чтобы выявить закономерности. 54 инцидента произошли в выходные, а в некоторых местах практически все ДТП пришлись на уик-энд. Как правило, аварии случались днем и на сухой дороге (хотя есть и участки, где трагические аварии отмечались исключительно в дождь). Лишь 12 случаев — ночные, и ни при одном из 150 серьезных ДТП в крови водителей не был обнаружен алкоголь (однако стоит отметить, что при 14 инцидентах такая проверка не проводилась).

20 самых крупных дорожных аварий в Чехии в 2016-2018 годах

 

Номер Шоссе Край   Серьезных ДТП Пострадавших Кадастровая территория
  Смертельно ранены Серьезно ранены Легко ранены  
01 I/11 Пардубицкий   5 0 6 1 Червена-Вода
02 I/11 Оломоуцкий   4 0 5 0 Олшаны
03 I/9 Среднечешский   4 2 2 2 Медоносы
04 I/11 Моравскосилезский   4 0 4 6 Мокре-Лазце
05 I/38 Среднечешский   3 1 5 3 Непршевазка
06 I/13 Либерецкий   3 1 4 2 Мнишек
07 I/52 Южноморавский   3 0 4 7 Микулов
08 I/13 Устецкий   3 2 1 0 Крупка
09 I/38 Южноморавский   3 1 2 3 Зноймо
10 I/35 Пардубицкий   3 1 2 3 Высоке-Мыто
11 I/9 Среднечешский   3 1 2 1 Тупадлы
12 I/3 Среднечешский   3 1 2 1 Бенешов
13 I/13 Устецкий   3 0 3 17 Теплице
14 I/20 Южночешский   3 0 3 5 Противин
15 I/65 Либерецкий   3 0 3 5 Радло
16 I/38 Среднечешский   3 0 3 3 Бьела-под-Бездезем
17 I/33 Краловеградецкий   3 0 3 3 Ческа-Скалице
18 I/11 Моравскосилезский   3 0 3 1 Гавиржов
19 I/49 Злинский   3 0 3 0 Злин
20 I/4 Южночешский   2 4 2 2 Пршедотице

Источники: ceskenoviny.cz и Allianz

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Темы
дтп Автомобили статистика дороги
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