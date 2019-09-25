Самые опасные участки на дорогах Чехии

Тройка самых опасных участков
Абсолютным лидером стал серпантин в Пардубицком крае. На одном из поворотов шоссе I/11 в поселке Червена-Вода, район Усти-над-Орлици, за указанный период произошло 11 аварий, в том числе пять серьезных, в которых тяжелые повреждения получили шесть человек.
На втором месте плавный поворот того же шоссе I/11 в районе Шумперка в Оломоуцком крае. На юго-восток от деревни Ольшаны, в 500 метрах перед поворотом на Богутин за три года зафиксировано семь ДТП, включая четыре крупных. В них серьезно пострадали пять человек.
Замыкает тройку поворот на перекрестке около деревни Медоносы в Среднечешском крае. В 500 метрах к северу от деревни на дороге I/9 за три года произошло 18 аварий. Четыре из них отнесены к серьезным с двумя погибшими на месте и двумя тяжело ранеными.
Края-рецидивисты
В списке двадцати самых аварийных мест Чехии несколько краев представлены несколько раз. Хуже всего ситуация в Среднечешском крае: к нему относится пять участков повышенной аварийности. Напротив, Карловарский и Пльзеньский края, а также Высочина в первую двадцатку не попали.
Предпосылки аварий
Составители рейтинга изучили обстоятельства 150 тяжелых аварий, чтобы выявить закономерности. 54 инцидента произошли в выходные, а в некоторых местах практически все ДТП пришлись на уик-энд. Как правило, аварии случались днем и на сухой дороге (хотя есть и участки, где трагические аварии отмечались исключительно в дождь). Лишь 12 случаев — ночные, и ни при одном из 150 серьезных ДТП в крови водителей не был обнаружен алкоголь (однако стоит отметить, что при 14 инцидентах такая проверка не проводилась).
20 самых крупных дорожных аварий в Чехии в 2016-2018 годах
|Номер
|Шоссе
|Край
|Серьезных ДТП
|Пострадавших
|Кадастровая территория
|Смертельно ранены
|Серьезно ранены
|Легко ранены
|01
|I/11
|Пардубицкий
|5
|0
|6
|1
|Червена-Вода
|02
|I/11
|Оломоуцкий
|4
|0
|5
|0
|Олшаны
|03
|I/9
|Среднечешский
|4
|2
|2
|2
|Медоносы
|04
|I/11
|Моравскосилезский
|4
|0
|4
|6
|Мокре-Лазце
|05
|I/38
|Среднечешский
|3
|1
|5
|3
|Непршевазка
|06
|I/13
|Либерецкий
|3
|1
|4
|2
|Мнишек
|07
|I/52
|Южноморавский
|3
|0
|4
|7
|Микулов
|08
|I/13
|Устецкий
|3
|2
|1
|0
|Крупка
|09
|I/38
|Южноморавский
|3
|1
|2
|3
|Зноймо
|10
|I/35
|Пардубицкий
|3
|1
|2
|3
|Высоке-Мыто
|11
|I/9
|Среднечешский
|3
|1
|2
|1
|Тупадлы
|12
|I/3
|Среднечешский
|3
|1
|2
|1
|Бенешов
|13
|I/13
|Устецкий
|3
|0
|3
|17
|Теплице
|14
|I/20
|Южночешский
|3
|0
|3
|5
|Противин
|15
|I/65
|Либерецкий
|3
|0
|3
|5
|Радло
|16
|I/38
|Среднечешский
|3
|0
|3
|3
|Бьела-под-Бездезем
|17
|I/33
|Краловеградецкий
|3
|0
|3
|3
|Ческа-Скалице
|18
|I/11
|Моравскосилезский
|3
|0
|3
|1
|Гавиржов
|19
|I/49
|Злинский
|3
|0
|3
|0
|Злин
|20
|I/4
|Южночешский
|2
|4
|2
|2
|Пршедотице
Источники: ceskenoviny.cz и Allianz