Синие, фиолетовые и оранжевые: что нужно знать о парковочных зонах в Праге

В Праге существует три основных типа зон платной парковки (zóny placeného stání, или ZPS), не считая частных коммерческих стоянок, правила пользования которыми регулируют владельцы. Чем различаются синие, оранжевые и фиолетовые зоны и что представляет собой альтернативная парковка для гостей чешской столицы?

Синие зоны

Синим цветом (полосами на дорожном покрытии и на знаке парковки) отмечены зоны для резидентов. Занимать их без ограничения могут люди с действующим разрешением на парковку, которое выдается на основе постоянного проживания в данной области и подтверждения права пользования автомобилем (владение, договор аренды или лизинга и т.д.), владения недвижимостью в этой области или расположения в ней юридического/физического адреса компании. Остальные могут парковаться в синей зоне лишь ограниченное время с оплатой через приложение «Виртуальные парковочные часы» (парковочных автоматов в этой зоне не предусмотрено). Приложение поддерживает русский язык.

Как правило, синие зоны работают с 08:00 до 20:00, а в остальное время парковка в них не регулируется. В отдельных зонах часы работы могут отличаться.

Наличие разрешения на парковку проверяется автоматически системой видеонаблюдения: многочисленные камеры, установленные на перемещающихся по Праге машинах компании Eltodo, считывают регистрационные номера припаркованных авто.

Фиолетовые зоны

Фиолетовым цветом (который некоторыми воспринимается как коричневый) обозначены так называемые «смешанные» зоны: люди с действующим разрешением на парковку могут пользоваться ими без ограничения, остальные – за плату максимум в течение 24 часов. Оплатить парковку в фиолетовой зоне можно как с помощью приложения «Виртуальные парковочные часы», так и через автомат. С инструкцией по использованию последнего (на чешском) можно ознакомиться здесь.

Фиолетовые зоны также не регулируются с 20:00 до 08:00 (на отдельных территориях могут действовать другие временные ограничения). Как и в синих зонах, наличие разрешения на парковку проверяет автоматическая система.

Оранжевые зоны

Эти зоны, которые часто называют желтыми, — гостевые. Они предназначены для кратковременной парковки (максимальный срок указан на знаке). Оплатить размещение автомобиля можно как через «Виртуальные парковочные часы», так и через автомат.

Как и в остальных цветных зонах, ограничения действуют с 08:00 до 20:00. В остальное время можно парковаться свободно.

Стоимость парковки в синей зоне и максимальная цена в оранжевой и фиолетовой зонах

Прага разделена на три ценовые зоны (условно центр, «широкий центр» и остальные районы), в которых действуют разные тарифы на краткосрочную парковку. Они составляют 80 крон / 3,20 евро в час в первой зоне, 60 крон / 2,40 евро в час во второй зоне и 40 крон / 1,60 евро в час в третьей, в праздники и рождественские каникулы — 80 крон / 3,20 евро в час в первой зоне, 40 крон / 1,60 евро в час во второй зоне и 20 крон / 0,80 евро в час в третьей.

Цены на некоторых территориях могут отличаться, поэтому их всегда стоит проверять на парковочных автоматах и в приложении «Виртуальные парковочные часы».

Альтернативная гостевая парковка

Прежде всего речь идет о перехватывающих парковках P+R (park + ride), предназначенных для тех, кто въезжает в Прагу на автомобиле, а по городу перемещается на общественном транспорте.

В настоящее время такие парковки организованы у станций метро «Скалка», «Зличин», «Ходов», «Райска Заграда», «Летняны», «Надражи Голешовице», «Депо Гостиварж» и других и у станций железной дороги Radotín и Běchovice. Их полный список и правила использования можно узнать здесь. Цена – 20 крон в день у охраняемых парковок, неохраняемым можно пользоваться бесплатно.

Также на сайте Parkuj v klidu представлено расположение коммерческих парковок на карте Праги.