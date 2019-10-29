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Зима близко: советы по выбору зимней резины для вождения в Чехии

Зима близко: советы по выбору зимней резины для вождения в Чехии

Дмитрий Иволга 464 0
Чешское законодательство требует использовать зимнюю резину в период с 1 ноября по 31 марта, если на дорогах есть снег или лед, а также если предполагается возникновение таких подобных условий. Таким образом, при температуре намного выше нуля менять колеса к 1 ноября не обязательно, но подготовиться к этому шагу лучше заранее.
Зима близко: советы по выбору зимней резины для вождения в Чехии
Журнал для потребителей dTest вместе с немецким автоклубом ADAC протестировал 30 моделей новых зимних шин для обычных легковых автомобилей (размер 185/65 R15), а также для фургонов и больших семейных машин (205/65 R16C). Целью теста было выяснить, как резина ведет себя в различных зимних условиях, насколько долго сохраняет свои характеристики, может ли она действительно использоваться при заявленных скоростях, влияет ли на расход топлива и не создает ли слишком много шума.
 
Какую зимнюю резину не стоит покупать
 
Не справились с тестами на мокрой дороге (чешским водителем в холодное время года чаще всего приходится сталкиваться именно с этой проблемой) лишь одни зимние шины — BFGoodrich Activan Winter диаметром 16 дюймов. Плохо себя зарекомендовали на плотном снегу четыре образца: 16-дюймовые Maxxis Vansmart Snow WL2, Goodride SW612 и Sava Trenta M+S и 15-дюймовые зимние шины Toyo Snowprox S943. Они недостаточно держат дорогу и ограничивают подъем.
 
Отличники и хорошисты
 
С самой высокой оценкой из 15-дюймовых шин тесты прошли Dunlop Winter Response 2 и Pneu Kleber Krisalp HP3. Вторые дольше сохраняют свои качества, но ведут себя на мокрой и заснеженной дороге чуть хуже. Третьей и последней моделью с хорошими оценками по всем пунктам стали шины Pirelli Cinturato Winter. 16-дюймовые колеса организаторов теста разочаровали: ни одни из них не получили оценку выше удовлетворительной.
 
Что нужно учитывать при сезонной смене резины
 
Журнал приводит ряд советов для чешских водителей:
 
1. Ориентироваться при выборе шин на габариты, указанные в большом техническом паспорте.
2. Менять зимнюю резину, если высота (глубина) рисунка протектора стала меньше 4 мм — этого требует закон.
3. Не использовать универсальные всесезонные шины: по мнению экспертов, автомобильной резины, приспособленной к любым погодным и климатическим условиям, не существует.
4. Продумать экологичную утилизацию шин: при покупке новой резины прямо в автосервисе в цену входит утилизация старой. В остальных случаях избавиться от покрышек должны помочь их производители и импортеры. Есть смысл поискать на сайтах этих компаний координаты пунктов, принимающих старые шины.
 
Наконец, важно уметь «читать» обозначение покрышек:
 
Обозначение шин

Консультационная линия крупнейшей в Чехии потребительской организации dTest — 299 149 009 — работает каждый день с 09:00 до 17:00. По этому номеру можно обсудить с экспертами различные вопросы, связанные с товарами и услугами, по обычному тарифу вашего оператора. 

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