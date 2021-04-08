Как иностранцу заменить водительское удостоверение в Чехии

Иностранец, который получил водительское удостоверение на территории своей страны, может без проблем обменять его в Чехии. В этом материале отвечаем на главные вопросы о замене прав. Разбираемся, как и где проходит эта процедура. Выясняем, что делать, если срок действия чешских водительских прав приближается к концу.

Водительское удостоверение в Чехии — это пластиковая карточка. С 1 мая 2004 они соответствуют единому образцу для всех стран ЕС. Права категории C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E выдаются на пять лет. Все остальные — на десять.

Как обменять российские права на чешские

После переезда в Чехию российские водительское удостоверение лучше обменять на чешское. Не стоит бояться бумажной волокиты — это несложная процедура. Да, вам придется посетить госучреждение, но только дважды — для подачи заявления и для получения готового документа.

В Праге выдачей и заменой водительских удостоверений занимается Департамент управления дорожным движением пражского магистрата. Он расположен у станции метро «Вышеград» в одноименном бизнес-центре по адресу Na Pankráci 1685/17,19 Прага 4.

Ведомство работает с понедельника по четверг с 07:00 до 18:00, в пятницу — с 07:00 до 11:00. Телефон для справок — 236 005 490.

Чтобы сократить время ожидания в очереди (обычно прием осуществляется по номеркам), можно записаться на замену прав онлайн и выбрать удобное время.

Какие документы нужны для замены в/у

Иностранцу нужно иметь при себе только два документа: действующее водительское удостоверение международного образца и документ, подтверждающий личность (карточка ВНЖ/ПМЖ или паспорт).

Раньше требовалась заверенная копия старых прав и фотографии. Теперь эти правила упразднили. Инострнцу даже не придется самостоятельно заполнять заявление на замену прав — все сделает сотрудник ведомства.

Стоимость и сроки

Стандартная замена водительского удостоверения длится 20 дней. Это совершенно бесплатно. Если вы хотите получить новые права быстро и не готовы ждать, можно воспользоваться услугой срочной выдачи. Замена прав в течение пяти дней обойдется вам в 700 крон.

Важно! При выдаче нового документа чиновники забирают старый.

Замена чешских водительских прав в связи с окончанием срока действия

Министерство транспорта регулярно публикает на своем сайте напоминания с призывом проверить срок действия своих прав. За езду с просроченным документом нарушителю грозит штраф до 2500 крон . В 2021-м почти у миллиона водителей истекает срок действия водительских удостоверений, в связи с эпидемией коронавируса правительство Чехии ввело новые правила — права автоматические продлеваются на 10 месяцев.

Процедура обмена старых прав на новые похожа на ту, что мы описали выше. Отличие заключается в том, что вместе с удостоверением личности (картой ВНЖ/ПМЖ или паспортом) нужно приложить чешские права. Если до конца их действия осталось меньше трех месяцев, их можно обменять бесплатно. Если вы хотите обменять права заранее, то есть раньше чем за три месяца до их окончания, вам придется отдать 200 крон за стандартную замену прав, 700 крон — за срочную.

В Праге обращаться следует по тому же адресу: Na Pankráci 1685/17,19 Прага 4, с понедельника по четверг с 07:00 до 18:00, в пятницу — с 07:00 до 11:00, электронная запись (по желанию) — здесь. По всей Чехии обменом прав занимаются муниципалитеты с расширенными полномочиями. Обратиться можно в любой из них вне зависимости от места регистрации.

Замена водительских прав во время эпидемии коронавируса

Время работы Департамента управления дорожным движением не изменилось, но теперь ведомство обслуживает только клиентов, которые записались на прием заранее.

Министерство транспорта Чешской Республики вместе с Министерством внутренних дел Чешской Республики приняло решение о продлении срока действия водительских прав на 10 месяцев. Водители могут продолжить управлять транспортным средством, даже если срок действия водительского удостоверения истек. Продление касается документов, срок действия которых истекает в период с 1 сентября 2020 года по 30 июня 2021 года.