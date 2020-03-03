Замена водительских прав в Чехии

Как и где в Праге обменять российские права международного образца на чешские? И что делать, если срок действия чешских водительских прав приближается к концу? Читайте в этом материале.

Фото: mdcr.cz

О водительских правах в Чехии

С 1 мая 2004 года водительские права в Чехии представляют собой пластиковые карты, соответствующие единому для Евросоюза образца. Срок их действия составляет пять лет для групп C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E и десять лет для всех остальных.

Обмен российских прав на чешские

При проживании в Чехии российские водительские права международного образца следует обменять на местные. Хорошая новость: это несложная процедура, и в последние годы она стала еще проще. Единственное неудобство — придется посетить официальный орган, причем дважды, для подачи заявления и получения готового документа.

В Праге обменом иностранных прав на чешские занимается Реестр водителей при столичном магистрате. Он расположен у станции метро «Вышеград» в одноименном бизнес-центре по адресу: Na Pankráci 1685/17,19 Прага 4. Часы работы ведомства — с понедельника по четверг с 07:00 до 18:00, в пятницу — с 07:00 до 11:00, телефон для справок — 236 005 490.

Чтобы сократить возможное ожидание в очереди (прием осуществляется по номеркам), можно заранее записаться онлайн, выбрав удобное время.

Необходимые документы

Для обмена прав понадобятся лишь два документа: существующие права международного образца и удостоверение личности (пластиковая карта ВНЖ/ПМЖ или действующий паспорт).

Заверенной копии старых прав, а также фотографии больше не требуется. Заявление заполняет на месте сотрудник ведомства.

Стоимость и сроки

Стоимость замены иностранных водительских прав на чешские при стандартном сроке, до 20 дней, составляет 200 крон. Срочная выдача, до пяти рабочих дней, обойдется в 700 крон.

При выдаче нового документа чиновники забирают старый.

Замена чешских водительских прав в связи с окончанием срока действия

Министерство транспорта регулярно призывает чешских водителей проверять срок действия своих прав, ведь за езду с просроченным документом грозит штраф до 2500 крон . В нынешнем году срок действия истечет у более чем 859 тысяч прав, а в 2021-м — почти у миллиона.

Процедура обмена напоминает описанную выше, только вместе с удостоверением личности (картой ВНЖ/ПМЖ или паспортом) нужно будет представить чешские права. Если до конца их действия осталось меньше трех месяцев, обмен производится бесплатно, в остальных случаях стандартный обмен за 20 дней будет стоить 200 крон, срочный, за пять рабочих дней, — 700 крон.

В Праге обращаться следует по тому же адресу: Na Pankráci 1685/17,19 Прага 4, с понедельника по четверг с 07:00 до 18:00, в пятницу — с 07:00 до 11:00, электронная запись (по желанию) — здесь. По всей Чехии обменом прав занимаются муниципалитеты с расширенными полномочиями. Можно прийти в любой из них независимо от места регистрации.