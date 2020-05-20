Продажи новых автомобилей в ЕС в апреле упали на 75%, в Чехии — на 88,5%

Европейская ассоциация автопроизводителей (ACEA) сообщила, что продажи новых легковых автомобилей в Европейском союзе в апреле снизились на 76,3% в годовом исчислении, до 270 682 шт., из-за коронавирусного кризиса.

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Большинство автосалонов в ЕС были закрыты в течение апреля из-за ограничительных мер, связанных с пандемией. В Чешской Республике перебои в работе привели к падению производства в апреле на 88,5%, в общей сложности удалось изготовить только 14 589 автомобилей, сообщила Ассоциация автомобильной промышленности (SAP).

«Люди смотрят в будущее с пессимизмом. Поэтому они откладывают более дорогие покупки. Одна из крупнейших жертв такого поведения — автомобильная промышленность, которая по итогам апреля сообщила о наиболее значительном падении спроса», — отметил главный экономист BHS Штепан Кршечек.

Продажи компании Škoda Auto, которая входит в группу Volkswagen, в странах ЕС в апреле упали на 64,6% в годовом исчислении. Тем не менее, по данным ACEA, доля бренда на рынке ЕС выросла с 4,9 до 7,4%.

Объем производства личных автомобилей в Чехии в первом квартале этого года сократился в сравнении с аналогичным периодом 2019 года на 31,1% и составил 337 000 единиц. Škoda Auto в апреле произвела 218 374 автомобиля, то есть на 29,6% меньше, чем в первом квартале 2019 года. Концерн Hyundai сократил производство на 35,3%, до 65 890 автомобилей, а на совместном заводе Toyota, Peugeot и Citroën TPCA в Колине с конвейера сошли 53 233 автомобиля, что на 31,5% меньше аналогичного показателя 2019 года.

По словам аналитика EY Петра Кнапа, сокращение производства в предыдущие месяцы стало рекордным, и его последствия будут существенными как для конечных производителей, так и для поставщиков.

«Чешской автомобильной промышленности сейчас абсолютно необходимо обеспечить и поддерживать постепенное восстановление спроса в Европе, особенно на крупных рынках. Май и июнь дадут четкое представление о том, будет ли производство поддерживаться на разумном уровне. Новые заказы, оформленные до лета, будут иметь решающее значение, так как лето традиционно слабое», — сказал Кнап.

Данные рынка, отслеживаемые чешским автомобильным стартапом Carvago по всей Европе, показывают, что продажи подержанных автомобилей в апреле этого года упали на 86%. Эпидемия коронавируса также снизила цены на подержанные машины примерно на 5%.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz