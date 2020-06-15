Срок действия водительских прав продлен на 7 месяцев

Министерство транспорта Чехии объявило, что срок действия водительских прав и ряда других связанных с автомобилями документов будет автоматически продлен. Это касается бумаг, срок действия которых закончился в период эпидемии коронавируса.

Решение связано с директивой на уровне Евросоюза и вступает в силу с 4 июня 2020 года.

Точные сроки

Под «периодом эпидемии коронавируса» подразумевается промежуток между 1 февраля и 31 августа 2020 года . Документы, которые должны были закончиться в этот период, будут действовать на 7 месяцев дольше.

Какие документы продлеваются

Кроме водительских прав, это удостоверение о профессиональной квалификации водителя, свидетельство о регулярном обучении и документы, связанные с техническим осмотром автомобиля.

Какие документы не продлеваются

Автоматическое продление не касается карт водителя для цифрового тахографа, так как срок их действия ограничен технически за счет чипа. В то же время, если срок очередной проверки тахографа выпадает на период между 1 марта и 31 августа 2020 года, водителю на эту процедуру дополнительно выделяется 6 месяцев.

Несмотря на все перечисленные послабления, чешское Министерство транспорта призывает не оттягивать замену документов, чтобы не создавать очередей в конце года, и уточняет, что органы, которые этим занимаются, уже работают в нормальном режиме.

Замена водительских прав в Чехии в 2020 году

Напомним, в 2020 году срок действия водительских прав истекает почти у 560 тысяч жителей Чехии. Подать заявление на замену водительских прав можно за три месяца до момента их окончания. Срок выдачи нового удостоверения составляет 20 дней. В Праге, чтобы избежать очередей, водители могут записаться для подачи заявления на конкретный день и время через портал praha.eu.

Штраф за управление транспортным средством с недействительным водительским удостоверением составляет до 2500 крон.

Источник: novinky.cz