Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.75
USD
22.55
RUB
0.3
UAH
0.8
Энциклопедия Карта Погода
01d 18 °C
Škoda запускает серийное производство электромобиля Enyaq

Škoda запускает серийное производство электромобиля Enyaq

Марина Коханкова 1948 0
Чешский автомобильный завод Škoda представил свою новейшую модель — электромобиль Enyaq. Продажа электрокаров, цена которых не опустится ниже миллиона крон, официально стартовала в четверг.
Škoda запускает серийное производство электромобиля Enyaq

Серийное производство кроссовера, который может пройти на одном заряде 510 км, запущено в Млада-Болеславе на основе модульной платформы MEB для электромобилей концерна Volkswagen.

Автомобиль длиной 4,65 м оснащен электродвигателем мощностью от 132 до 225 кВт с задним или полным приводом и разгоном с 0 до 100 км/ч за 6,2 с. Заявленная максимальная скорость Enyaq составляет 180 км/ч.

Чехия, как и другие европейские государства, предоставляет на покупку электрокаров дотации, однако они предназначены только для фирм и предприятий. Благодаря им стоимость корпоративного электромобиля может уменьшиться на 40%.

Владельцы электромобилей в Чехии также получают право бесплатной парковки в зонах, где городская администрация обычно берет плату с автомобилистов. В Праге это касается, например, так называемых «синих» зон.

Источник: radio.cz

 

Рассказать всем:
Темы
Автомобили Чехия производство
Читайте
по теме 
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
17.09.2020 12:13 Общество
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
4518 0
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
14.09.2020 11:03 Общество
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
931 0
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
08.09.2020 13:24 Общество
«Карту водителя» в октябре будут рассылать по почте
2498 0
В пражских Летнянах с 1 января следующего года будут платные парковочные зоны
01.09.2020 15:01 Экономика
В пражских Летнянах с 1 января следующего года будут платные парковочные зоны
1553 0
Последние новости:
21
сентября
Президент поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, но только на два года
21.09.2020 10:06 Экономика
Президент поддержал отмену «супергрязной» зарплаты, но только на два года
514 0
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех подал в отставку
21.09.2020 08:30 Политика
Министр здравоохранения Чехии Адам Войтех подал в отставку
1876 0
18
сентября
С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице
18.09.2020 15:29 Общество
С понедельника в Праге и Среднечешском крае маски нужно будет носить и на улице
15000 0
Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения
18.09.2020 15:10 Общество
Бабиш не исключил объявления в Чехии чрезвычайного положения
7584 0
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
18.09.2020 12:26 Общество
На следующей неделе вузы в Праге перейдут на дистанционное обучение
6054 0
Новая версия мобильного приложения eRouška доступна для скачивания
18.09.2020 13:00 Общество
Новая версия мобильного приложения eRouška доступна для скачивания
2383 0
Киностудия «Баррандов» приобрела декорации, изображающие Париж XIV века
18.09.2020 11:17 Культура
Киностудия «Баррандов» приобрела декорации, изображающие Париж XIV века
982 0
73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием
18.09.2020 08:49 Общество
73% чехов считают covid-19 серьезным заболеванием
2838 0
17
сентября
Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни
17.09.2020 13:47 Общество
Около 75% зараженных covid-19 не имеют симптомов болезни
4257 0
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
17.09.2020 12:13 Общество
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
4518 0


Мобильная версия