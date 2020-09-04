Škoda запускает серийное производство электромобиля Enyaq

Чешский автомобильный завод Škoda представил свою новейшую модель — электромобиль Enyaq. Продажа электрокаров, цена которых не опустится ниже миллиона крон, официально стартовала в четверг.

Серийное производство кроссовера, который может пройти на одном заряде 510 км, запущено в Млада-Болеславе на основе модульной платформы MEB для электромобилей концерна Volkswagen.

Автомобиль длиной 4,65 м оснащен электродвигателем мощностью от 132 до 225 кВт с задним или полным приводом и разгоном с 0 до 100 км/ч за 6,2 с. Заявленная максимальная скорость Enyaq составляет 180 км/ч.

Чехия, как и другие европейские государства, предоставляет на покупку электрокаров дотации, однако они предназначены только для фирм и предприятий. Благодаря им стоимость корпоративного электромобиля может уменьшиться на 40%.

Владельцы электромобилей в Чехии также получают право бесплатной парковки в зонах, где городская администрация обычно берет плату с автомобилистов. В Праге это касается, например, так называемых «синих» зон.

Источник: radio.cz