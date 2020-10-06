Только не фиолетовая: самые популярные и непопулярные машины в Чехии

Союз импортеров автомобилей (SDA) представил статистику по рынку автомобилей в Чехии в январе-сентябре 2020 года. Новых регистраций авто оказалось на 22,4% меньше, чем годом ранее. Какие модели и какие цвета предпочитают чехи?

Неутешительные цифры

Всего за первые девять месяцев 2020 года в Чехии было зарегистрировано 148 319 новых легковых автомобилей. Годом ранее таких регистраций было 191 110: показатели сократились на 23,6%. Грузовых автомобилей зарегистрировано 5019 против 7707 за аналогичный период 2019 года, потеря составила 35%.

Самые популярные производители и марки

Среди легковых автомобилей продукция Škoda Auto остается бесспорным лидером. На чешского производителя пришлось 38,19% рынка, или 56 647 машин. На втором месте Hyundai с 8,05% рынка – 11 939 автомобилей, на третьем – Volkswagen с 7,31% (10 849 транспортных средств).

Если говорить о конкретных моделях, лидером остается Škoda Octavia: за девять месяцев зарегистрирован 15 041 такой автомобиль. На эту модель пришлось более 10% всего рынка. На втором месте Škoda Fabia – 12 280 новых регистраций, или 8,28% рынка.

Самая популярная «не Шкода» в Чехии – это Hyundai i30, перед ней в списке находится еще три «Шкоды». На эту модель приходится 3,48% всех проданных авто, или 5164 штуки.

Цвет имеет значение

И вот, пожалуй, самая любопытная информация. Чаще всего в этом году жители Чехии приобретали автомобили серого и белого цветов – на них приходится по 26%. Далее по мере уменьшения популярности идут синий (16%), красный (10%), коричневый (4%), зеленый (менее 2%) и желто-зеленый (1%). Лидер антирейтинга – фиолетовый цвет: таких машин было зарегистрировано всего 40, и на них приходится 0,03%. Теперь вы знаете, какой цвет выбрать, если хотите выделиться.

По материалам novinky.cz