1 декабря в Чехии в продажу поступят электронные виньетки

Электронные марки для проезда по платным автомагистралям (виньетки) будут продаваться с 1 декабря в интернет-магазине edalnice.cz, а также в почтовых отделениях связи и на автозаправочных станциях Eurooil.

Фото: Václav Pancer

Бумажные виньетки 2020 года — последние, которые нужно будет отлеплять с лобового стекла. С декабря их заменят электронные виньетки. Приобрести их можно будет максимум за 90 дней до начала действия, то есть в декабре будут продаваться электронные марки, действующие с января или февраля. Сначала они будут доступны в государственном электронном магазине, а также в почтовых отделениях и на заправочных станциях Eurooil, принадлежащих государственной компании Čepro. Во втором квартале 2021 года купить электронные виньетки можно будет и в других местах.

У электронных годовых виньеток можно будет выбрать срок действия, например с 27 марта 2021 года по 26 марта 2022 года. Помимо годовых, будут доступны и краткосрочные марки на месяц или десять дней. Цены не изменятся. Годовая виньетка будет стоить 1500 крон, на месяц — 440, на 10 дней — 310 крон.

Государство хотело бы продавать электронные марки для проезда по платным автомагистралям в основном в своем интернет-магазине на сайте edalnice.cz. У людей, которые не хотят пользоваться интернет-магазином, в первые месяцы будет две альтернативы: оформить виньетку в отделении Чешской почты или на автозаправочных станциях Eurooil. В дальнейшем другие продавцы также смогут выступать посредниками при продаже виньеток. «Мы ведем с ними переговоры. Мы планируем привлечь их со второго квартала следующего года», — сообщили в Министерстве транспорта.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz