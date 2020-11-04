Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.12
USD
21.91
RUB
0.29
UAH
0.77
Энциклопедия Карта Погода
04d -1 °C
1 декабря в Чехии в продажу поступят электронные виньетки

1 декабря в Чехии в продажу поступят электронные виньетки

Марина Коханкова 10200 0
Электронные марки для проезда по платным автомагистралям (виньетки) будут продаваться с 1 декабря в интернет-магазине edalnice.cz, а также в почтовых отделениях связи и на автозаправочных станциях Eurooil.
Фото: Václav Pancer
1 декабря в Чехии в продажу поступят электронные виньетки

Бумажные виньетки 2020 года — последние, которые нужно будет отлеплять с лобового стекла. С декабря их заменят электронные виньетки. Приобрести их можно будет максимум за 90 дней до начала действия, то есть в декабре будут продаваться электронные марки, действующие с января или февраля. Сначала они будут доступны в государственном электронном магазине, а также в почтовых отделениях и на заправочных станциях Eurooil, принадлежащих государственной компании Čepro. Во втором квартале 2021 года купить электронные виньетки можно будет и в других местах.

У электронных годовых виньеток можно будет выбрать срок действия, например с 27 марта 2021 года по 26 марта 2022 года. Помимо годовых, будут доступны и краткосрочные марки на месяц или десять дней. Цены не изменятся. Годовая виньетка будет стоить 1500 крон, на месяц — 440, на 10 дней — 310 крон.

Государство хотело бы продавать электронные марки для проезда по платным автомагистралям в основном в своем интернет-магазине на сайте edalnice.cz. У людей, которые не хотят пользоваться интернет-магазином, в первые месяцы будет две альтернативы: оформить виньетку в отделении Чешской почты или на автозаправочных станциях Eurooil. В дальнейшем другие продавцы также смогут выступать посредниками при продаже виньеток. «Мы ведем с ними переговоры. Мы планируем привлечь их со второго квартала следующего года», — сообщили в Министерстве транспорта.

Источник: ct24.ceskatelevize.cz

Рассказать всем:
Темы
дороги Автомобили Чехия
Читайте
по теме 
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
16.11.2020 16:06 Общество
Чешские водители смогут проверить свое поведение на дорогах с помощью онлайн-теста
2951 0
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
17.09.2020 12:13 Общество
Опрос: чешские водители становятся все агрессивнее
5526 0
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
14.09.2020 11:03 Общество
В Чехии продолжают строить ограждения у автомагистралей, чтобы сократить число ДТП с дикими животными
1416 0
27 августа полиция будет проверять водителей на предмет нарушения скоростного режима
26.08.2020 14:30 Общество
27 августа полиция будет проверять водителей на предмет нарушения скоростного режима
2375 0
Последние новости:
25
ноября
По факту мошенничеств с выплатами компенсаций возбуждено 95 уголовных дел
25.11.2020 15:57 Экономика
По факту мошенничеств с выплатами компенсаций возбуждено 95 уголовных дел
1168 1
Вице-премьер Чехии сомневается, что 30 ноября будут открыты магазины и рестораны
25.11.2020 12:57 Экономика
Вице-премьер Чехии сомневается, что 30 ноября будут открыты магазины и рестораны
3877 1
О массовых сокращениях объявили более 40 чешских компаний
25.11.2020 10:49 Экономика
О массовых сокращениях объявили более 40 чешских компаний
7862 1
Минздрав: с 18 декабря планируется бесплатное тестирование для всех граждан, с января — вакцинация
25.11.2020 08:43 Общество
Минздрав: с 18 декабря планируется бесплатное тестирование для всех граждан, с января — вакцинация
2321 1
24
ноября
Олень на юге Чехии «украл» охотничье ружье и сбежал
24.11.2020 13:51 Общество
Олень на юге Чехии «украл» охотничье ружье и сбежал
3404 0
Бабиш предлагает сделать бесплатным тестирование на антигены всем гражданам перед Рождеством
24.11.2020 12:44 Общество
Бабиш предлагает сделать бесплатным тестирование на антигены всем гражданам перед Рождеством
2042 1
Чешский сериал #martyisdead получил международную премию «Эмми»
24.11.2020 11:07 Культура
Чешский сериал #martyisdead получил международную премию «Эмми»
1143 0
В Праге установили рождественскую елку
24.11.2020 09:17 Общество
В Праге установили рождественскую елку
4362 0
23
ноября
Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией
23.11.2020 15:38 Общество
Сенаторы считают закрытие небольших магазинов дискриминацией
3527 0
Чешская почта сократит более двух тысяч рабочих мест
23.11.2020 12:53 Экономика
Чешская почта сократит более двух тысяч рабочих мест
3802 0


Мобильная версия