Таксистам необходимо получить регистрационную наклейку до 31 декабря

Пражский магистрат напомнил о том, что подходит крайний срок получения регистрационной наклейки (evidenční nálepka), которую, согласно поправке к закону об автомобильном транспорте, должно иметь каждое такси.

В Праге получить регистрационный стикер можно по адресу Jungmannova 35/29, Прага 1 (Škodův palác).

До конца года график работы следующий:

– понедельник, 21 и 28 декабря: 8:00-13:00;

– среда, 23 декабря: 8:00-13:00;

– среда, 30 декабря: 13:00-18:00.

Для получения наклейки необходимо предъявить удостоверение личности, IČO перевозчика, регистрационный номер автомобиля и данные таксометра и оплатить административный сбор в размере 500 чешских крон. Выдача наклейки осуществляется в день обращения.

Обязанность получить наклейки до 31 декабря касается перевозчиков, зарегистрированных в реестре такси до 1 июля 2020 года (с этой даты наклейки выдавались при регистрации). В магистрате обращают внимание на то, что несколько тысяч пражских таксистов до сих пор не выполнили эту обязанность.

Подробную информацию о регистрации таксистов и получении регистрационной наклейки можно узнать на сайте пражского магистрата.