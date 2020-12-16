Cookies помогают нам предоставлять наши услуги. Используя наши услуги, вы соглашаетесь с использованием наших cookies.
Регистрация
EUR
26.14
USD
21.33
RUB
0.29
UAH
0.76
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
Таксистам необходимо получить регистрационную наклейку до 31 декабря

Таксистам необходимо получить регистрационную наклейку до 31 декабря

Александра Кириченко 397 0
Пражский магистрат напомнил о том, что подходит крайний срок получения регистрационной наклейки (evidenční nálepka), которую, согласно поправке к закону об автомобильном транспорте, должно иметь каждое такси.
Таксистам необходимо получить регистрационную наклейку до 31 декабря

В Праге получить регистрационный стикер можно по адресу Jungmannova 35/29, Прага 1 (Škodův palác). 

До конца года график работы следующий:

– понедельник, 21 и 28 декабря: 8:00-13:00;
– среда, 23 декабря: 8:00-13:00;
– среда, 30 декабря: 13:00-18:00.

Для получения наклейки необходимо предъявить удостоверение личности, IČO перевозчика, регистрационный номер автомобиля и данные таксометра и оплатить административный сбор в размере 500 чешских крон. Выдача наклейки осуществляется в день обращения.

Обязанность получить наклейки до 31 декабря касается перевозчиков, зарегистрированных в реестре такси до 1 июля 2020 года (с этой даты наклейки выдавались при регистрации). В магистрате обращают внимание на то, что несколько тысяч пражских таксистов до сих пор не выполнили эту обязанность.

Подробную информацию о регистрации таксистов и получении регистрационной наклейки можно узнать на сайте пражского магистрата.

Рассказать всем:
Темы
такси Автомобили
Читайте
по теме 
Таксист в Праге высадил из машины слепую женщину и бросил ее на дороге
18.02.2020 08:59 Общество
Таксист в Праге высадил из машины слепую женщину и бросил ее на дороге
3432 0
Услуги такси в Праге подорожают
10.01.2020 13:44 Экономика
Услуги такси в Праге подорожают
3923 1
Прага запустит глобальную систему навигации для разных видов транспорта
01.08.2019 10:52 Общество
Прага запустит глобальную систему навигации для разных видов транспорта
2273 0
В Праге грядет рост тарифов на такси
08.07.2019 14:02 О Праге
В Праге грядет рост тарифов на такси
1829 0
Последние новости:
18
декабря
Владельцы отелей из Крконоше протестовали в Праге на снегоходах
18.12.2020 19:07 Общество
Владельцы отелей из Крконоше протестовали в Праге на снегоходах
1954 1
Президент Чехии подписал закон о правилах вакцинации от коронавируса
18.12.2020 15:57 Общество
Президент Чехии подписал закон о правилах вакцинации от коронавируса
2817 1
В Праге выстроят «дорогу надежды» из пивных кружек
18.12.2020 14:06 Общество
В Праге выстроят «дорогу надежды» из пивных кружек
1790 1
В чешских школах планируют ввести программу языковой поддержки для детей иностранцев
18.12.2020 13:00 Общество
В чешских школах планируют ввести программу языковой поддержки для детей иностранцев
3667 1
Чешское производство елочных игрушек ручной работы внесено в список ЮНЕСКО
18.12.2020 11:10 Культура
Чешское производство елочных игрушек ручной работы внесено в список ЮНЕСКО
1039 2
Чехия перешла на четвертый уровень риска по системе PES
18.12.2020 08:11 Экономика
Чехия перешла на четвертый уровень риска по системе PES
4013 1
17
декабря
Метеорологи рассказали о погоде на Рождество
17.12.2020 18:33 Общество
Метеорологи рассказали о погоде на Рождество
3322 1
Владельцев отелей в период рождественских праздников ожидают проверки
17.12.2020 12:05 Экономика
Владельцев отелей в период рождественских праздников ожидают проверки
2464 1
На Рождество будут разрешены церковные службы
17.12.2020 11:15 Общество
На Рождество будут разрешены церковные службы
1005 0
16 декабря в Чехии выявлено 8235 новых случаев заражения Sars-CoV-2
17.12.2020 08:43 Общество
16 декабря в Чехии выявлено 8235 новых случаев заражения Sars-CoV-2
1629 0


Мобильная версия