Палата депутатов Чешской Республики одобрила новые правила получения водительских прав

Палата депутатов Чешской Республики сегодня одобрила поправку, согласно которой количество попыток пройти тест для получения водительских прав будет ограничено.

С 1 июля ученики, которые не справились со сдачей экзамена, в крайнем случае должны будут повторно пройти все обучение. Новые правила будет обсуждать Сенат.

Ограничение количества повторных попыток должно предотвратить перегрузку системы. Поправка также направлена на то, чтобы предотвратить практику некоторых автошкол, которые плохо готовят соискателей водительских прав к тестам и отправляют их на повторный платный экзамен.

Поправка предполагает, что если соискатель водительских прав не сдаст какую-либо часть теста, он сможет повторить его еще дважды. Если он и после этого не получит положительную оценку, ему придется снова пройти соответствующую часть обучения или тренинга. Впоследствии у кандидата будет еще три попытки. В случае неудачи ему придется заново пройти весь курс вождения.

Другие изменения включают отмену ненужного, по мнению заявителей, обязательства, согласно которому преподаватель должен сопровождать ученика на экзамен по правилам вождения. Из соображений безопасности поправка запрещает практику, когда учитель наблюдает за двумя учениками на мотоцикле во время того, как тренирует вождение с другим учеником на машине. Теперь преподаватель сможет следить только за одним претендентом на получение водительских прав на мотоцикле, а автомобилем он должен управлять лично.

Две части практического теста для получения прав на управление мотоциклом будут оцениваться отдельно. По словам заявителей, изменение сделает эти тесты более эффективными. Экзамен по каждой части смогут проводить разные экзаменаторы, а кандидат, при неуспешной сдаче одной из частей, не должен будет повторять обе.

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Источник: ČTK