Незастрахованные автомобили из Украины: чешские страховщики не будут возмещать ущерб

Срок, в течение которого Чешская ассоциация страховщиков обязалась возмещать ущерб, причиненный незастрахованными автомобилями беженцев из Украины, подходит к концу. Через полгода страховые компании начнут вымогать деньги у виновника, как это происходит с незстрахованными чешскими водителями.

Сейчас, если водитель украинского автомобиля спровоцирует дорожно-транспортное происшествие в Чехии и выяснится, что автомобиль не застрахован, Чешская ассоциация страховщиков (ČKP) оплатит расходы пострадавшему участнику. Это один из видов помощи, которую Чехия предлагает людям, спасающимся от войны.

Однако эта «бесплатная обязательная страховка» носит временный характер — она действует для украинских автомобилей как минимум до конца августа и заканчивается всегда через полгода после выезда из Украины.

«Правило действует с момента пересечения украинской границы. У тех, кто пересек границу в мае, еще есть время. У тех, кто уехал в конце февраля, есть время до конца августа», — объясняет Вероника Павлисова, пресс-секретарь ČKP, по словам которой речь действительно идет о помощи людям, которые были вынуждены внезапно бежать от военного конфликта и воспользовались, например, незастрахованным автомобилем.

На практике ČKP сначала выясняет, застрахован ли автомобиль в Украине, и при необходимости улаживает ущерб с местной страховой компанией.

По истечении шестимесячного периода в Чехии ČKP начнет относиться к незастрахованным украинским автомобилям так же, как к незастрахованным чешским автомобилям. Она будет взыскивать убытки с виновника.

По словам Вероники Павлисовой, самое простое решение — оформить онлайн-страховку в одной из украинских страховых компаний, которая выдаст онлайн-зеленую карту украинским автомобилистам.

В то же время представитель Министерства транспорта Мартин Брыхта указывает, что это также зависит от типа вида на жительство в Чехии. Зеленая карта от украинской страховой компании подойдет, когда беженцы находятся здесь на основании визы временной защиты.

«Это транспортное средство в международном сообщении. Его водитель должен убедиться, что оно находится в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии. В этом случае водитель не обязан представлять автомобиль для регулярного технического осмотра на станции технического осмотра в Чешской Республике», — говорит Мартин Брыхта.

Источник: seznamzpravy.cz